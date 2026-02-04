¿Qué es la soberanía de la IA?

La soberanía de la IA es la capacidad de una organización o un país para controlar su pila de tecnologías de inteligencia artificial (IA), incluyendo la infraestructura de TI relacionada, los datos, los modelos de IA y las operaciones.
A medida que aumenta la adopción de la IA a nivel mundial, la soberanía de la IA ha pasado de ser una cuestión relacionada con la residencia de los datos a convertirse en una estrategia integral. Los sistemas modernos de IA funcionan de manera continua y dependen de datos confidenciales y modelos patentados. Presentan nuevos desafíos en torno a la responsabilidad, la auditabilidad y la gobernanza de datos.
Las empresas ahora requieren autoridad sobre dónde residen los datos y cómo se utilizan. Necesitan una gobernanza impulsada por la IA sobre quién opera las plataformas de IA, dónde y cómo se despliegan los modelos y si se aplican los requisitos normativos.
En general, la soberanía de la IA va más allá de las normativas habituales sobre soberanía de datos y cumplimiento en materia de datos. Implica preservar la autonomía sobre la seguridad y el cumplimiento de los datos, garantizar la resiliencia operativa y preservar la competencia en la era de la IA.
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La soberanía de la IA se ha convertido en una prioridad a medida que las organizaciones amplían sus cargas de trabajo de IA y de IA generativa. Según un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), aproximadamente el 79 % de los directivos encuestados cree que la IA tendrá un impacto positivo en sus ingresos para 2030. Esta rápida adopción crea nuevas dependencias en la infraestructura de IA y plantea problemas relacionados con el control, el cumplimiento y la competencia.
En general, la soberanía digital se ha vuelto crucial tanto para los gobiernos como para las empresas. El estudio para CEO 2025 de IBM muestra que los líderes se están enfocando en las estrategias de IA y nube mientras abordan los desafíos relacionados con la soberanía. Esta tendencia está impulsando la inversión en la nube soberana y la IA, que las empresas —desde startups hasta grandes corporaciones— pueden controlar y gobernar por completo.
Los gobiernos de todo el mundo también están desarrollando capacidades soberanas de IA y promoviendo estrategias nacionales de IA. Lo hacen para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la soberanía tecnológica en los sistemas de IA del sector público
Por último, la tecnología de IA plantea cuestiones de soberanía que van más allá de la infraestructura informática tradicional. Por ejemplo, los modelos de IA, como modelos fundacionales y modelos de lenguaje grandes (LLM), dependen de entrenamiento y actualizaciones continuos, mientras que la inferencia se lleva a cabo en tiempo real en entornos de TI complejos. Los requisitos normativos abarcan no solo el almacenamiento de datos (por ejemplo, el almacenamiento en la nube privada), sino también el rendimiento de los modelos y las operaciones de toma de decisiones. En resumen, incorporar el control en la arquitectura del sistema se ha vuelto esencial.
Los términos soberanía de la IA e IA soberana están estrechamente relacionados y a menudo se usan indistintamente. Si bien a menudo son tratados como sinónimos, comprender sus matices puede ayudar a aclarar lo que las empresas necesitan para lograr el control sobre sus sistemas de IA.
En resumen, la IA soberana proporciona la base técnica necesaria para la soberanía de la IA.
La soberanía de la IA implica alejarse de la residencia tradicional de datos y el almacenamiento de datos. Los sistemas de IA funcionan de manera continua, procesan información confidencial en tiempo real y toman decisiones autónomas que requieren una gestión y supervisión constantes.
Debe verse como una estrategia integral que involucra los siguientes componentes básicos:
Las organizaciones deben garantizar que todos los datos utilizados en los sistemas de IA (por ejemplo, conjuntos de datos de entrenamiento, entradas en tiempo real, resultados de los modelos) sigan estando sujetos a la legislación del país o la región en la que se generaron.
La soberanía de datos implica más que la ubicación de almacenamiento. Abarca cómo fluyen los datos a través de los pipelines de IA, quién puede acceder a ellos y cómo se protegen durante su ciclo de vida.
El control continuo de los sistemas de IA garantiza que la infraestructura crítica esté siempre activa y accesible. Este ámbito incluye el mantenimiento de la autoridad sobre la disponibilidad del sistema, la gestión del rendimiento, la recuperación ante desastres (DR), la recuperación cibernética y las capacidades de automatización.
La soberanía operativa también incluye la capacidad de auditar operaciones, modificar configuraciones y garantizar la continuidad de negocio, incluso durante interrupciones geopolíticas y cambios regulatorios.
Las organizaciones deben controlar la tecnología de IA, incluidos los modelos, los algoritmos y los procesos de entrenamiento, ya sean de código cerrado o código abierto.
La soberanía digital permite a las empresas examinar cómo funcionan los modelos, comprender por qué toman decisiones concretas y verificar que el comportamiento de la IA cumpla con las normas internas y los mandatos.
La infraestructura de IA incluye unidades de GPU (por ejemplo, GPU de NVIDIA) para el entrenamiento y la inferencia de modelos de lenguaje grandes (LLM), centros de datos con suficiente capacidad de computación y almacenamiento, infraestructura de redes y API.
Estos recursos proporcionan la base de computación acelerada necesaria para dar soporte a aplicaciones de IA y cargas de trabajo a escala.
Las organizaciones implementan la soberanía de la IA a través de diversas infraestructuras y estrategias de IA diseñadas para sus distintos requisitos y casos de uso. Estos enfoques incluyen:
Algunas organizaciones utilizan entornos públicos o de nube híbrida para las cargas de trabajo impulsadas por IA. Mantienen la soberanía a través de controles como la infraestructura específica de la región, las claves de cifrado gestionadas por el cliente y los marcos de gobernanza automatizados.
Este enfoque, que suele basarse en una infraestructura de nube soberana, ofrece escalabilidad y eficiencia operativa, al tiempo que permite mantener el control sobre los datos y las operaciones.
Otras empresas optan por modelos on premises o nube distribuida para lograr la máxima autonomía, gestionando la infraestructura de IA dentro de sus propios centros de datos o a través de proveedores controlados localmente.
Este enfoque ayuda a mantener la autoridad directa sobre los flujos de trabajo y toda la pila de IA.
La soberanía de la IA ofrece diversos beneficios que ayudan a las organizaciones a controlar sus entornos de IA. A medida que la industria global de la IA se expande hacia 1 billón de dólares para 2031¹, estos beneficios se vuelven cada vez más cruciales.
Entre las ventajas de la soberanía de la IA se encuentran las siguientes:
Un plan de soberanía de la IA comienza por definir las mejores prácticas que se ajusten a la infraestructura existente y a los objetivos empresariales.
Establezca las necesidades de residencia de datos, obligaciones regulatorias, estándares de independencia operativa y umbrales de riesgo aceptables. Utilice este plan como guía para tomar decisiones arquitectónicas y seleccionar proveedores o socios.
Incorpore controles a nivel de infraestructura en lugar de superponerlos a los sistemas existentes. Este diseño incluye planos de control gestionados por el cliente y una inferencia de IA regulada que se ejecuta dentro de límites definidos.
Despliegue visibilidad en tiempo real de los flujos de datos, el comportamiento del modelo, los patrones de acceso y la actividad operativa. El monitoreo automatizado permite a las organizaciones demostrar su cumplimiento cuando sea necesario y detectar violaciones de la soberanía.
Diseñe sistemas que puedan moverse entre distintos entornos (por ejemplo, on premises, nube privada, perímetro) con total interoperabilidad, sin perder el control sobre la soberanía. Esta flexibilidad reduce el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y ofrece alternativas a medida que evolucionan las normativas, las necesidades empresariales y las iniciativas.
Elabore políticas que definan el uso de la IA, los requisitos para el manejo de datos, los procesos de aprobación de modelos y los procedimientos de respuesta ante incidentes. La gobernanza de la IA garantiza que los controles técnicos se ajusten a los valores de la organización y a los requisitos normativos.
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