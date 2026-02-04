¿Qué es la soberanía de la IA?

La soberanía de la IA se ha convertido en una prioridad a medida que las organizaciones amplían sus cargas de trabajo de IA y de IA generativa. Según un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), aproximadamente el 79 % de los directivos encuestados cree que la IA tendrá un impacto positivo en sus ingresos para 2030. Esta rápida adopción crea nuevas dependencias en la infraestructura de IA y plantea problemas relacionados con el control, el cumplimiento y la competencia.

En general, la soberanía digital se ha vuelto crucial tanto para los gobiernos como para las empresas. El estudio para CEO 2025 de IBM muestra que los líderes se están enfocando en las estrategias de IA y nube mientras abordan los desafíos relacionados con la soberanía. Esta tendencia está impulsando la inversión en la nube soberana y la IA, que las empresas —desde startups hasta grandes corporaciones— pueden controlar y gobernar por completo.

Los gobiernos de todo el mundo también están desarrollando capacidades soberanas de IA y promoviendo estrategias nacionales de IA. Lo hacen para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la soberanía tecnológica en los sistemas de IA del sector público

Por último, la tecnología de IA plantea cuestiones de soberanía que van más allá de la infraestructura informática tradicional. Por ejemplo, los modelos de IA, como modelos fundacionales y modelos de lenguaje grandes (LLM), dependen de entrenamiento y actualizaciones continuos, mientras que la inferencia se lleva a cabo en tiempo real en entornos de TI complejos. Los requisitos normativos abarcan no solo el almacenamiento de datos (por ejemplo, el almacenamiento en la nube privada), sino también el rendimiento de los modelos y las operaciones de toma de decisiones. En resumen, incorporar el control en la arquitectura del sistema se ha vuelto esencial.