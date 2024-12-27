¿Qué es la computación acelerada?

Desde los nuevos videojuegos más emocionantes y las experiencias inmersivas de realidad virtual (VR) hasta ChatGPT, el entrenamiento de modelos de IA y el análisis de big data, los aceleradores son una parte esencial de nuestro mundo hiperconectado en rápida evolución. Muchas empresas modernas dependen de aceleradores para impulsar sus aplicaciones y arquitecturas de infraestructura más valiosas, incluyendo computación en la nube, centros de datos, computación de borde y modelos de lenguaje grande (LLM). Por ejemplo, los líderes empresariales y los desarrolladores que buscan explorar la IA generativa están invirtiendo en aceleradores para ayudar a optimizar sus centros de datos y procesar más información más rápido1.

Los aceleradores se usan en una amplia gama de aplicaciones empresariales para acelerar el procesamiento de datos, especialmente a medida que se amplía la cobertura 5G, aumentando las oportunidades de Internet de las cosas (IoT) y computación en el borde. Las aplicaciones de IoT dependen de aceleradores para procesar datos de dispositivos inteligentes como refrigeradores, sensores de flujo de tráfico y más. La computación perimetral puede ofrecer insights más profundos, tiempos de respuesta más rápidos y mejores experiencias del cliente, pero solo con las velocidades de procesamiento que ofrecen los aceleradores.

Cuando se trata de IA, muchas de sus aplicaciones más avanzadas, como el procesamiento de lenguaje natural (PLN), la visión artificial y el reconocimiento de voz, dependen del poder de la computación acelerada para funcionar. Por ejemplo, las redes neuronales que sustentan muchas aplicaciones de IA de vanguardia necesitan aceleradores de IA para clasificar y agrupar datos a alta velocidad.

Por último, a medida que más empresas buscan formas de transformar digitalmente y acelerar la innovación, las soluciones de computación acelerada ofrecen un costo total de propiedad relativamente bajo. La capacidad de los aceleradores para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa significa que pueden utilizarse en muchas aplicaciones diferentes con el potencial de crear valor empresarial, incluidos chatbots de IA, analytics de datos financieros, computación en la nube y más.