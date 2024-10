¿Qué es una matriz de puertas programables en campo (FPGA)?

Un ASIC se desarrolla y optimiza para una aplicación específica y no puede reconfigurarse. Sus elementos de circuito internos (transistores) están dispuestos en una estructura fija con interconexión (cableado) fija e inmutable entre ellos.

Debido a que un ASIC sirve para un solo propósito, incorpora solo los elementos lógicos que son necesarios para ese propósito; por ejemplo, si no se necesita un multiplicador de punto flotante, no se incorpora al diseño.

Por el contrario, una FPGA puede configurar y reconfigurarse para cualquier aplicación potencial. Al igual que un ASIC, sus elementos de circuito interno están dispuestos en una estructura fija (bloques lógicos programables o PLB) pero con interconexiones reconfigurables en el medio. Los elementos lógicos en un FPGA se seleccionan para admitir una amplia variedad de aplicaciones, pero sufren de "úselo o piérdalo" cuando no se emplean elementos lógicos específicos. Si no se requiere un multiplicador de punto flotante para una aplicación en particular, pero el FPGA contiene uno, entonces ese recurso está desconectado y representa "espacio desperdiciado" dentro del FPGA.

Aunque ambos dispositivos pueden contener cientos de millones de transistores, un ASIC puede emplear esos transistores para ofrecer alta eficiencia y rendimiento a expensas de la flexibilidad. Los costos iniciales de desarrollo de un ASIC pueden ser exorbitantes, mientras que los costos unitarios pueden ser relativamente bajos.

Un FPGA emplea sus transistores para ofrecer una alta eficiencia y un alto rendimiento, pero con una enorme flexibilidad. Los cargos iniciales de NRE para desarrollar un FPGA pueden ser extremadamente bajos, mientras que los costos unitarios son generalmente más altos. Es importante tener en cuenta que estas no son reglas estrictas ni rápidas. En el ámbito del rendimiento, por ejemplo, los FPGA recientes evolucionaron para ofrecer velocidades de reloj de más de 500 MHz y generalmente se fabrican en geometrías de procesos de silicio de última generación. En resumen, el límite entre FPGA y ASIC se vuelve cada vez más borroso con cada nueva generación de FPGA.