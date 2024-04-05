En el centro de esto se encuentran los datos, que ayudan a las empresas a obtener insights valiosos para acelerar la transformación. Con datos en casi todas partes, las organizaciones a menudo poseen un repositorio existente adquirido al ejecutar cargas de trabajo tradicionales de simulación y modelado de HPC. Estos repositorios pueden extraer de una multitud de fuentes. Al utilizar estas fuentes, las organizaciones pueden aplicar HPC e IA a los mismos desafíos, lo que les permite generar insights más profundos y valiosos que impulsan la innovación más rápido.

La HPC guiada por IA aplica la IA para agilizar las simulaciones, lo que se conoce como simulación inteligente. En la industria automotriz, la simulación inteligente acelera la innovación en nuevos modelos. Dado que los diseños de vehículos y componentes suelen evolucionar a partir de iteraciones anteriores, el proceso de modelado sufre cambios significativos para optimizar cualidades como la aerodinámica, el ruido y la vibración.

Con millones de cambios potenciales, evaluar estas cualidades en diferentes condiciones, como los tipos de carreteras, puede extender enormemente el tiempo para entregar nuevos modelos. No obstante, en el mercado actual, los consumidores exigen lanzamientos rápidos de nuevos modelos. Los ciclos de desarrollo prolongados podrían perjudicar las ventas de los fabricantes de automóviles y la lealtad de los clientes.

Los fabricantes de automóviles, que disponen de una gran cantidad de datos relacionados con los diseños existentes, pueden utilizar estos grandes conjuntos de datos para entrenar modelos de IA. Esto les permite identificar las mejores áreas para la optimización del vehículo, reduciendo así el espacio problemático y enfocando los métodos tradicionales de HPC en áreas más específicas del diseño. En última instancia, este enfoque puede ayudar a producir un producto de mejor calidad en menos tiempo.

En la automatización del diseño electrónico (EDA), la IA y la HPC impulsan la innovación. En el cambiante escenario de los semiconductores, miles de millones de pruebas de verificación deben validar los diseños de chips. Sin embargo, si se produce un error durante el proceso de validación, no es práctico volver a ejecutar todo el conjunto de pruebas de verificación debido a los recursos y el tiempo necesarios.

Para las empresas de EDA, el uso de métodos HPC infundidos con IA es importante para identificar las pruebas que deben volver a ejecutarse. Esto puede ahorrar una cantidad significativa de ciclos de cómputo y ayudar a mantener los plazos de fabricación en el buen camino, lo que en última instancia permite a la empresa entregar semiconductores a los clientes con mayor rapidez.