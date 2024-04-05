En el escenario de hoy, que cambia rápidamente, ofrecer productos de mayor calidad al mercado con mayor rapidez es esencial para el éxito. Muchas industrias confían en la computación de alto rendimiento (HPC) para lograr este objetivo.
Las empresas recurren cada vez más a la inteligencia artificial generativa (IA generativa) para impulsar la eficiencia operativa, acelerar las decisiones empresariales y fomentar el crecimiento. Creemos que la convergencia entre la computación de alto rendimiento (HPC) y la inteligencia artificial (IA) es clave para que las empresas sigan siendo competitivas.
Estas tecnologías innovadoras se complementan entre sí, lo que permite a las organizaciones obtener un beneficio de sus valores únicos. Por ejemplo, HPC ofrece altos niveles de potencia computacional y escalabilidad, cruciales para ejecutar cargas de trabajo de alto rendimiento. Del mismo modo, la IA permite a las organizaciones procesar cargas de trabajo de manera más eficiente e inteligente.
En la era de la IA generativa y la nube híbrida, IBM® Cloud HPC aporta la potencia informática que las organizaciones necesitan para prosperar. Como solución integrada a través de componentes críticos de computación, red, almacenamiento y seguridad, la plataforma tiene como objetivo ayudar a las empresas a abordar las demandas regulatorias y de eficiencia.
En el centro de esto se encuentran los datos, que ayudan a las empresas a obtener insights valiosos para acelerar la transformación. Con datos en casi todas partes, las organizaciones a menudo poseen un repositorio existente adquirido al ejecutar cargas de trabajo tradicionales de simulación y modelado de HPC. Estos repositorios pueden extraer de una multitud de fuentes. Al utilizar estas fuentes, las organizaciones pueden aplicar HPC e IA a los mismos desafíos, lo que les permite generar insights más profundos y valiosos que impulsan la innovación más rápido.
La HPC guiada por IA aplica la IA para agilizar las simulaciones, lo que se conoce como simulación inteligente. En la industria automotriz, la simulación inteligente acelera la innovación en nuevos modelos. Dado que los diseños de vehículos y componentes suelen evolucionar a partir de iteraciones anteriores, el proceso de modelado sufre cambios significativos para optimizar cualidades como la aerodinámica, el ruido y la vibración.
Con millones de cambios potenciales, evaluar estas cualidades en diferentes condiciones, como los tipos de carreteras, puede extender enormemente el tiempo para entregar nuevos modelos. No obstante, en el mercado actual, los consumidores exigen lanzamientos rápidos de nuevos modelos. Los ciclos de desarrollo prolongados podrían perjudicar las ventas de los fabricantes de automóviles y la lealtad de los clientes.
Los fabricantes de automóviles, que disponen de una gran cantidad de datos relacionados con los diseños existentes, pueden utilizar estos grandes conjuntos de datos para entrenar modelos de IA. Esto les permite identificar las mejores áreas para la optimización del vehículo, reduciendo así el espacio problemático y enfocando los métodos tradicionales de HPC en áreas más específicas del diseño. En última instancia, este enfoque puede ayudar a producir un producto de mejor calidad en menos tiempo.
En la automatización del diseño electrónico (EDA), la IA y la HPC impulsan la innovación. En el cambiante escenario de los semiconductores, miles de millones de pruebas de verificación deben validar los diseños de chips. Sin embargo, si se produce un error durante el proceso de validación, no es práctico volver a ejecutar todo el conjunto de pruebas de verificación debido a los recursos y el tiempo necesarios.
Para las empresas de EDA, el uso de métodos HPC infundidos con IA es importante para identificar las pruebas que deben volver a ejecutarse. Esto puede ahorrar una cantidad significativa de ciclos de cómputo y ayudar a mantener los plazos de fabricación en el buen camino, lo que en última instancia permite a la empresa entregar semiconductores a los clientes con mayor rapidez.
IBM diseña la infraestructura para ofrecer la flexibilidad y escalabilidad necesarias para admitir HPC y cargas de trabajo de uso intensivo de cómputo, como la IA. Por ejemplo, gestionar los grandes volúmenes de datos involucrados en simulaciones HPC modernas y de alta fidelidad, modelado y entrenamiento de modelos de IA puede ser crítico, requiriendo una solución de almacenamiento de alto rendimiento.
IBM Storage Scale está diseñado como un sistema de almacenamiento de archivos y objetos distribuidos de alto rendimiento y alta disponibilidad capaz de responder a las aplicaciones más exigentes que leen o escriben grandes cantidades de datos.
A medida que las organizaciones buscan ampliar sus cargas de trabajo de IA, IBM® watsonx en IBM® Cloud ayuda a las empresas a entrenar, validar, ajustar y desplegar modelos de IA mientras amplían sus cargas de trabajo a escala. Además, IBM ofrece opciones de unidades de procesamiento gráfico (GPU) con GPU NVIDIA en IBM Cloud, lo que proporciona una infraestructura de GPU innovadora para las cargas de trabajo de IA empresariales.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la gestión de las GPU sigue siendo necesaria. Los programadores de cargas de trabajo como IBM® Spectrum LSF gestionan de manera eficiente el flujo de trabajo a las GPU, mientras que IBM® Spectrum Symphony, un programador de baja latencia y alto rendimiento diseñado para las cargas de trabajo de analytics de riesgo de la industria de los servicios financieros, también apoya las tareas de GPU.
Los programadores de cargas de trabajo como.En cuanto a las GPU, varias industrias que requieren una potencia informática intensiva las utilizan. Por ejemplo, las organizaciones de servicios financieros emplean métodos Monte Carlo para predecir resultados en escenarios como los movimientos del mercado financiero o los precios de los instrumentos.
Las simulaciones de Monte Carlo, que se pueden dividir en miles de tareas independientes y ejecutarse simultáneamente en computadoras, son muy adecuadas para las GPU. Esto permite a las organizaciones de servicios financieros ejecutar simulaciones de forma repetida y rápida.
A medida que las empresas buscan soluciones para sus desafíos más complejos, IBM se compromete a ayudarlas a superar los obstáculos y prosperar. Con seguridad y controles integrados en la plataforma, IBM® Cloud HPC permite a los clientes de todas las industrias consumir HPC como un servicio totalmente gestionado, abordando la dirección de terceros y cuartos. La convergencia de IA y HPC puede generar inteligencia que agrega valor y acelera los resultados, ayudando a las organizaciones a mantener la competitividad.
