¿Qué es la resiliencia operativa?

Los grandes eventos disruptivos, ya sean ciberataques, cortes de suministro o fallas del sistema, son inevitables. Ninguna organización o empresa es inmune. La resiliencia operativa va más allá de la recuperación ante desastres tradicional mediante la gestión proactiva de eventos imprevistos. Este enfoque requiere identificar qué servicios son más importantes para el negocio y garantizar que permanezcan estables y se recuperen rápidamente.

Las empresas abordan cada vez más la necesidad de resiliencia operativa. Según una investigación de BCI y Riskonnect, el 70 % de las organizaciones ahora tiene programas de resiliencia operativa y un 10 % adicional está en proceso de desarrollar uno.¹ El cumplimiento de las mejores prácticas es el factor más común que impulsa el desarrollo de estas estrategias, mientras que el cumplimiento normativo ocupa el segundo lugar.

Si bien la resiliencia operativa es vital para todas las empresas, ciertas industrias requieren capacidades sólidas. Las instituciones financieras son especialmente vulnerables a los incidentes de seguridad y los riesgos cibernéticos. Deben proteger los datos de los clientes, mantener la estabilidad del sistema financiero y cumplir con regulaciones estrictas; de lo contrario, corren el riesgo de perder su reputación y la confianza de los clientes. Del mismo modo, las organizaciones de atención médica son responsables de garantizar la continuidad de la atención durante eventos adversos y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de privacidad de los datos confidenciales de los pacientes.