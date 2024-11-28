Una Estrategia de continuidad de negocio, también conocida como un plan de continuidad de negocio (BCP), es un enfoque proactivo para mantener las Operaciones normales en caso de un desastre.
Las compañías exitosas siempre se enfrentaron a una amplia gama de amenazas con el potencial de interrumpir su negocio. Sin embargo, en la economía global conectada digitalmente de hoy, las amenazas son más complejas y devastadoras. Desde ataques cibernéticos que causan filtraciones de datos hasta desastres naturales que resultan en tiempo de inactividad de la red e interrupción de la cadena de suministro y pérdida de datos, las empresas modernas necesitan adoptar un enfoque estratégico para mantener la continuidad de negocio.
Continuidad de negocio es la capacidad de una organización para mantener las funciones comerciales críticas y minimizar el tiempo de inactividad en caso de crisis. Algunos ejemplos de este tipo de crisis son los ciberataques, las fallas en la cadena de suministro, los cortes inesperados de energía y otros.
Estas interrupciones son costosas. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, el costo promedio global de una filtración de datos (solo 1 resultado potencial de una interrupción) aumentó un 10 % con respecto al año pasado y alcanzó su monto más alto hasta la fecha.
Una sólida gestión de continuidad de negocio (BCM), incluida la implementación de Estrategias exitosas de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, ayuda a prevenir apagados prolongados, filtraciones costosas y peligrosas y más.
Tanto la continuidad de negocio y recuperación ante desastres (DR) son procesos estratégicos que forman el núcleo de la gestión estratégica de crisis. Los 2 términos están estrechamente relacionados y a menudo se usan indistintamente, y se pueden combinar en una práctica conocida como continuidad de negocio y recuperación ante desastres (BCDR) que ayuda a las organizaciones a volver a la normalidad después de que ocurre un desastre. Sin embargo, hay varias diferencias clave que vale la pena señalar.
La planificación de la continuidad de negocio tiende a centrarse en la preparación de una organización para hacer frente a una amplia gama de amenazas. Los planes de continuidad de negocio (BCP) suelen describir procedimientos paso a paso para garantizar la salud de las funciones principales del negocio antes, durante e inmediatamente después de una interrupción.
Por otro lado, los planes de recuperación ante desastres (DRP) se centran en formas de proteger los datos, la infraestructura y los sistemas de TI mientras se produce un evento. Los DRP suelen consistir en recomendaciones para tecnologías Resilient de TI, listas sólidas de mejores prácticas y acciones importantes para minimizar la pérdida de datos y las interrupciones del negocio resultantes de un incidente.
Cuando un desastre amenaza las operaciones de actividad principal, tener una estrategia de continuidad de negocio ayuda a las organizaciones a recuperarse de manera rápida y eficaz. Estas son algunas de las beneficios que pueden esperar las empresas que adoptan un enfoque estratégico del BCM.
El tiempo de inactividad puede tener graves consecuencias para el negocio, y cuanto más dure, más dañino puede ser. Además de causar interrupciones en las operaciones normales de negocios, el tiempo de inactividad puede provocar pérdidas en ingresos, daño reputacional y pérdida de datos.
Las Estrategias sólidas de continuidad de negocio ayudan a las organizaciones a implementar procedimientos y probarlos para que, cuando ocurre un incidente imprevisto, estén preparadas.
El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) de una empresa es una medida de la cantidad de tiempo que lleva restaurar los procesos comerciales críticos después de una interrupción. Las estrategias de continuidad de negocio especifican los RTO para los empleados y describen las tareas y procedimientos necesarios para alcanzarlos. Las organizaciones que implementan un BCP tienen una mejor oportunidad de alcanzar su RTO y restaurar la confianza de los inversionistas, clientes y partes interesadas después de un desastre.
Las interrupciones en el negocio son costosas. Según una investigación reciente, el tiempo de inactividad cuesta a las empresas globales un promedio de 9000 USD por minuto, y los costos en industrias de alto riesgo, como las finanzas y la atención médica, alcanzan los 5 millones USD.1
Las estrategias de recuperación exitosas ayudan a reducir los riesgos de varias maneras importantes, como establecer evaluaciones de riesgos precisas e incorporar soluciones de ciberseguridad probadas en los esfuerzos de respuesta y recuperación.
Las grandes organizaciones que operan en más de una jurisdicción deben cumplir con todos los requisitos regulatorios relevantes o enfrentan fuertes sanciones económicas y la posible pérdida de licencias de operación críticas. Aunque las regulaciones varían de un territorio a otro, contar con un BCP sólido es crítico para garantizar el cumplimiento y evitar repercusiones costosas.
Las estrategias de continuidad de negocio ayudan a garantizar que las operaciones críticas se reanuden tras interrupciones, protegiendo datos sensibles y manteniendo la capacidad de servicio para cumplir con los requisitos de la normativa de cumplimiento.
Las organizaciones tienen diferentes necesidades a la hora de elaborar una estrategia de continuidad de negocio eficaz. Dependiendo del tamaño, la industria, las necesidades comerciales y los riesgos potenciales que es probable que enfrenten, los enfoques varían. Aún así, hay 4 pasos universalmente reconocidos que se pueden tomar para prepararse mejor para eventos inesperados.
Realizar un análisis de impacto empresarial (BIA) es el proceso de evaluar la actividad principal y evaluar cómo respondería ante ciertos desastres. El BIA también implica estimar la probabilidad de posibles eventos, determinar cómo podrían exponer vulnerabilidades en sistemas y procesos y formular hipótesis sobre el impacto potencial en las operaciones comerciales. Un BIA sólido es el primer paso en la planificación estratégica que ayuda a priorizar los activos y sistemas necesarios para recuperarse de un paro laboral.
Para cada amenaza potencial identificada en el BIA, las organizaciones deben diseñar una respuesta adecuada. Varias amenazas requieren diferentes herramientas y planificación; por ejemplo, en caso de una falla de Power®, una empresa podría priorizar la restauración de la infraestructura de TI de misión crítica antes de dirigirse a cualquier otra cosa.
Debido a que las plataformas de comunicaciones digitales y los datos desempeñan un papel crucial en la mayoría de las empresas modernas, restaurar la funcionalidad en estas áreas suele ser lo más importante. Por ejemplo, algunas de las soluciones de recuperación ante desastres más populares incluyen prácticas de copia de seguridad y prevención de pérdida de datos, en las que los datos críticos se mueven fuera de las instalaciones y pueden recuperarse más fácilmente en caso de desastre.
Como parte de una Estrategia efectiva de continuidad de negocio, los stakeholders deben designar a los team members para que asuman ciertas responsabilidades para ayudar a la organización en caso de un incidente no planificado. Estrategias eficaces de continuidad de negocio definen claramente las funciones, las responsabilidades y la información de contacto de los miembros del equipo, incluidos los métodos de comunicación alternativos en caso de que una interrupción provoque fallos generalizados en la red.
Para probar la eficacia de su estrategia, una organización debe ensayar constantemente simulaciones de las amenazas potenciales. Los equipos de continuidad deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les exigirán durante un desastre real y tener la oportunidad de practicar con frecuencia. Las ejecuciones de prueba de escenarios realistas también ayudan a identificar problemas en una estrategia e identificar áreas de mejora.
Muchas empresas modernas exitosas han elaborado Estrategias de continuidad de negocio utilizando los pasos descritos anteriormente para ayudarlas a enfrentar una amplia gama de amenazas. Estos son algunos ejemplos:
Las estrategias de gestión de crisis son intencionadamente amplias, ayudando a las organizaciones a identificar las formas en que pueden responder a diversas crisis. A diferencia de las estrategias que abordan tipos específicos de activos que pueden ser valiosos para una organización, como la infraestructura de TI o los datos, una estrategia de gestión de crisis planifica cada hora y cada minuto de una crisis e intenta anticipar las mejores formas en que la organización puede responder a medida que se desarrolla la crisis.
Tanto el BCP como la DR están integrados en los planes de gestión de crisis, pero con énfasis en el cronograma de la crisis y qué medidas de BC y DR se adoptarán, cuándo y por quién.
Los planes de comunicación, también conocidos como planes de comunicación, describen cómo las empresas se dirigen a las relaciones públicas (RRPP) durante un desastre. Una planificación eficaz de la comunicación ayuda a los líderes empresariales a desarrollar una estructura y una metodología para responder a un evento disruptivo, así como a determinar qué canales utilizarán.
Por ejemplo, algunos líderes elaboran mensajes concisos y efectivos de antemano destinados a diferentes audiencias, como empleados, clientes o inversores. Si ocurre un evento anticipado, como un ataque cibernético o un desastre natural, ya tienen su estrategia de mensajes y canales para responder.
Uno de los aspectos más importantes de la continuidad de negocio es la restauración de las redes de comunicación impactadas. Hay muchos ejemplos de ello, como Internet, la telefonía celular y la intranet que utilizan los empleados, y su interrupción puede tener consecuencias devastadoras.
La planificación de la recuperación de la red suele implicar identificar qué servicios en red son más importantes para una empresa y priorizar su restauración por encima de otros. La parte de recuperación de red de una Estrategia de continuidad de negocio debe identificar las acciones y los Recursos necesarios para la restauración segura y efectiva de todas y cada una de las redes después de una interrupción.
La seguridad de los datos y las amenazas a la infraestructura de TI, como los centros de datos que Almacenar información altamente confidencial de clientes y negocios en algunos casos, son aspectos importantes de la Estrategia de continuidad del negocio. Los planes de recuperación de datos se centran en muchas amenazas comunes, como el exceso de trabajo del personal, los ciberataques y las interrupciones del servicio que afectan a la seguridad de los datos.
Los planes de recuperación virtualizados que se basan en instancias de máquinas virtuales (VM) para realizar copias de seguridad y restaurar datos se han vuelto cada vez más populares debido a su flexibilidad y escalabilidad. Los planes de recuperación virtualizados pueden comenzar a operar en cuestión de minutos cuando ocurre un desastre, lo que ayuda a las aplicaciones a recuperarse rápidamente a través de su alta disponibilidad (HA).
Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a una amplia gama de amenazas que tienen el potencial de interrumpir su negocio. Desde desastres naturales que apagan la energía durante días hasta ataques cibernéticos complejos que amenazan los datos confidenciales, se deben tomar las medidas adecuadas para mitigar el riesgo.
La elaboración de una estrategia exitosa de continuidad de negocio ayuda a asegurar a los inversionistas, empleados y clientes que un negocio puede recuperarse rápidamente de lo que sea que enfrente. Si bien no hay dos negocios iguales y las necesidades variarán, seguir un enfoque simple de 4 pasos es la mejor manera de crear una estrategia exitosa de continuidad de negocio.
