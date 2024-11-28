Continuidad de negocio es la capacidad de una organización para mantener las funciones comerciales críticas y minimizar el tiempo de inactividad en caso de crisis. Algunos ejemplos de este tipo de crisis son los ciberataques, las fallas en la cadena de suministro, los cortes inesperados de energía y otros.

Estas interrupciones son costosas. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, el costo promedio global de una filtración de datos (solo 1 resultado potencial de una interrupción) aumentó un 10 % con respecto al año pasado y alcanzó su monto más alto hasta la fecha.

Una sólida gestión de continuidad de negocio (BCM), incluida la implementación de Estrategias exitosas de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, ayuda a prevenir apagados prolongados, filtraciones costosas y peligrosas y más.