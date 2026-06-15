전통적인 소프트웨어 개발은 반복적이고 오류가 잦은 작업들로 가득한 시간이 많이 소요되는 과정일 수 있습니다. 개발자는 필요한 모든 보안 및 규제 요건을 준수하는 코드를 작성하고 테스트한 후 이를 프로덕션 환경에 배포해야 합니다. 이러한 프로세스를 자동화하면 보다 강력한 품질 보증(QA) 및 보안을 갖춘 더 빠르고 쉽게 확장 가능한 소프트웨어 개발 프로세스를 구축할 수 있습니다.
또한 SDLC 자동화는 소프트웨어 제공을 광범위한 비즈니스 목표에 맞추는 데도 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 반복적 혁신이 더욱 빨라질 뿐만 아니라, 조직은 향상된 운영 복원력과 감소된 위험이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다. AI를 활용하는 소프트웨어 개발의 등장으로 워크플로 자동화 기능이 더욱 확장되면서 생산성이 향상되고 SDLC에서 AI를 활용한 DevOps 최적화가 가능해졌습니다.
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엔터프라이즈 수준에서 SDLC 자동화는 소프트웨어 제공을 위한 운영 모델 역할을 합니다. 또한 개발, 운영, 보안 및 거버넌스가 모두 표준화되고 자동화된 워크플로에 통합됩니다.
자동화된 SDLC 프로세스의 구성 요소는 다음과 같습니다.
워크플로 오케스트레이션이란 자동화 기술을 사용하여 시스템, 팀 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 상호 연결된 자동화 작업을 조정, 일정 수립 및 관리하는 관행을 말합니다. 워크플로 자동화는 개별 작업의 자동화에 초점을 맞추고 있는 반면, 워크플로 오케스트레이션은 이러한 작업을 간소화된 자동화된 디지털 워크플로로 통합하여 보다 원활한 프로젝트 관리를 가능하게 합니다.
오케스트레이션은 엔드투엔드 작업 실행을 중시하며, 종속성을 고려하여 작업을 올바른 순서대로 스케줄링하고 실행합니다. 많은 워크플로 오케스트레이션 플랫폼은 AI, 머신 러닝(ML) 및 로우코드 도구를 사용하여 개발 워크플로를 생성하고 최적화합니다. 오케스트레이션은 스크립트, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 이벤트 기반 트리거를 통해 작업을 자동화하는 동시에 인계 작업에 대한 자동화도 수행합니다.
계획 단계에서 자동화된 백로그 관리는 AI 어시스턴트와 프로그래밍된 규칙을 사용하여 중복되거나 더 이상 사용되지 않는 작업을 식별 및 제거하고, 사용자 스토리를 생성하며, 작업 완료 시간과 노력을 추정합니다. 자동화된 요구사항 분석 및 추적은 프로젝트 요구사항을 개발과 동적으로 연결하여 실시간 추적성 및 영향 분석을 지원합니다.
CI/CD 파이프라인은 소프트웨어 개발 자동화의 핵심 기반입니다. CI/CD 파이프라인은 사람의 감독을 유지하면서 자동화된 코드 품질 보증을 통해 소프트웨어 제공을 간소화하는 DevOps 워크플로입니다.
지속적 통합은 버전 관리 및 분기 시스템에서 관리하는 중앙 저장소에 코드를 보관하며, 이를 통해 개발자는 변경 사항을 시스템에 반영하기 전에 독립적으로 동시에 작업할 수 있습니다. 개발자가 풀 리퀘스트를 통해 코드 변경 사항을 제출하면 자동화된 빌드, 테스트 및 검증 워크플로가 트리거됩니다. 그런 다음, 승인된 변경 사항이 메인 분기에 통합됩니다.
검증이 끝난 후 지속적 배포는 승인된 코드 변경 사항을 테스트, 스테이징 또는 프로덕션 환경에 배포합니다. 지속적 배포 모델은 검증된 코드 변경 사항을 자동으로 프로덕션 환경에 릴리스합니다.
조직은 IT 인프라 리소스(예: 서버, 컨테이너, 클라우드 인프라)의 구성, 관리 및 활당을 자동화할 수 있습니다. 코드형 인프라(IaC)는 시각적 차트 및 스프레드시트와 같은 수동 프로세스 대신, 구성 파일을 사용하여 인프라 프로비저닝 및 관리를 자동화합니다.
배포 후 자동화 시스템은 지연 시간, 오류 발생률 및 오류 로그와 같은 상태 지표를 모니터링합니다. 결함이 감지되면 시스템은 마지막으로 알려진 안정적인 버전으로 자동 롤백을 트리거하여 수동 개입 없이도 다운타임을 최소화하고 사용자 경험을 보존할 수 있습니다.
자동화된 관측 가능성 플랫폼은 개발 및 프로덕션 환경 전반에서 로그, 지표, 추적을 수집하여 더 빠른 문제 해결과 지속적인 성능 최적화를 가능하게 합니다.
IaC 플랫폼은 서버, 네트워크 및 애플리케이션을 유지 관리하기 위해 정책 기반의 코드 기반 프로세스를 사용하는 구성 관리(CM) 자동화 방식의 핵심 구성 요소입니다. CM은 수동 오류를 방지하고 구성 드리프트 문제(시스템이 의도한 기준선 상태에서 점진적으로 벗어나는 현상)를 완화하는 데 도움이 됩니다.
환경 프로비저닝, 즉 애플리케이션 환경을 구성하고 관리하는 자동화된 프로세스는 지속적 배포에 매우 중요합니다. 환경은 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 인프라, 구성 및 종속성으로 구성됩니다.
개발 팀은 자동화된 QA를 위해 다양한 테스트 방법론을 사용할 수 있습니다. 자동화된 테스트 방법에는 다음이 포함됩니다.
보안 자동화는 보안 제어를 소프트웨어 제공 워크플로에 직접 통합하는 DevSecOps(개발, 보안 및 운영) 관행의 기본 구성 요소입니다. DevSecOps는 빠른 대응 시간과 수동 오류를 줄여 사이버 공격으로부터 보호할 수 있습니다.
자동화된 취약점 검사는 애플리케이션과 같은 IT 시스템 전반에 걸쳐 알려진 취약점을 체계적으로 검사합니다. 자동 스캔은 제로데이 익스플로잇으로 식별되는 취약점과 같이 이전에 알려지지 않은 취약점을 찾아낼 수는 없지만, 공통 취약점 및 노출(CVE)을 탐지하고 해결하는 데 여전히 도움이 될 수 있습니다.
자동화된 기밀 정보 관리는 하드코딩된 자격 증명이나 다운타임의 위험 없이 API 키와 같은 민감한 자격 증명을 저장, 교체, 배포 및 취소합니다. 자동화된 종속성 매핑은 시스템 구성 요소 간의 관계를 분석하여 보안 및 규정 준수를 유지합니다. 자동화된 정책 시행 및 규정 준수 검사는 보안 관행을 더욱 간소화합니다.
AI 기반 운영(AIOps)은 AI를 활용하여 이상 탐지, 이벤트 상관관계 분석, 근본 원인 분석 및 예측적 개선을 비롯한 다양한 활용 사례를 통해 IT 서비스 관리 및 운영을 자동화하고 개선합니다.
머신 러닝 모델은 비정상적인 트래픽 급증과 같은 잠재적 위협을 드러낼 수 있는 이상 징후를 감지하는 데 탁월합니다. 결함, 오류 또는 추세가 감지되면 AI 기반 근본 원인 분석을 통해 발생 지점을 밝혀낼 수 있습니다. 예측 기반 문제 해결은 AI를 활용하여 잠재적 결함을 예측하고 문제가 발생하기 전에 수정합니다. 이는 물리적 시설의 예측 유지보수와 유사합니다.
소프트웨어 개발을 위한 AI 도구는 개발 워크플로의 지루한 부분들을 간소화합니다. AI 기반 코딩 어시스턴트는 자동 코드 생성 및 문서 생성을 제공할 수 있습니다. AI 테스트 생성은 소스 코드 또는 자연어 프롬프트에서 테스트 케이스를 자율적으로 작성, 실행 및 유지 관리합니다.
IBM Bob은 구성 가능한 에이전틱 모드에 따라 코드베이스에서 개발자와 협업합니다. 개발자가 Bob에게 어떤 도움을 받을지 선택하면 Bob은 SDLC에서 할당된 역할을 수행합니다. 자연어 처리(NLP) 기능을 통해 Bob은 자연어 프롬프트에 따라 코드를 생성할 수 있습니다. Bob Shell은 개발 전반에 걸쳐 Bob의 참여를 확대하여 모든 단계에서 SDLC에 AI를 추가합니다.
대부분의 조직은 주로 소프트웨어를 통해 고객과 소통합니다. 즉, 대규모로 제공되는 안전하고 신뢰할 수 있는 소프트웨어는 강력한 경쟁 차별화 요소입니다. 더 빠른 릴리스 주기, 강력한 거버넌스, 향상된 일관성은 위험을 줄이면서 시장 기회를 포착할 수 있는 더욱 민첩한 조직을 만듭니다.
엔터프라이즈 수준에서 SDLC 자동화는 개발 팀과 높은 수준의 비즈니스 목표를 조정하여, 소프트웨어 제공을 전략적 비즈니스 역량으로 전환할 수 있습니다.
기존 SDLC에서는 수동 개발로 인해 운영 비용이 증가하고, 개발 시간이 길어지는 병목 현상이 발생하고, 환경과 팀 간의 불일치가 발생할 수 있습니다. SDLC 자동화는 조직이 거버넌스, 규정 준수 및 운영 제어를 유지하면서 개발 속도를 높이는 데 도움이 되므로, 효과적인 디지털 혁신에 필수적입니다.
SDLC 자동화의 이점은 다음과 같습니다.
SDLC를 자동화하면 팀은 개발 주기를 단축하고 출시 시간을 앞당길 수 있습니다. 자동화된 코드 생성은 상용구 코드를 처리하고, 자동 완성 제안을 제공하고, 기능을 제안할 수 있으므로 소프트웨어 엔지니어가 더 빠르게 작성할 수 있습니다.
소프트웨어 배포 자동화는 CI/CD 파이프라인 전반에 걸쳐 수동 QA 병목 현상을 자동화된 제어로 대체함으로써 고품질 소프트웨어로 이어질 수 있습니다. 모든 코드 업데이트에 대한 단위, 통합 및 성능 테스트를 통해 버그가 있는 릴리스를 방지할 수 있습니다. 자동화된 검사는 인적 오류의 가능성을 줄이고 즉각적인 검사는 개발 팀의 피드백 루프 속도를 높입니다.
기존의 수동 감사는 주기적으로 점검하는 반면, 지속적인 규정 준수 모니터링은 IT 인프라를 내부 및 규제 정책과 실시간으로 비교 점검하는 자동화된 프로세스입니다. 자동화된 정책 시행을 통해 조직은 거버넌스 및 위험 관리 정책을 코드로 변환하여 실시간 액세스 제어 및 기타 보호 조치를 구현할 수 있습니다.
컨테이너화된 환경에서는 클라우드 네이티브 애플리케이션이 자동 확장을 통해 자원을 자동으로 프로비저닝하는 동시에 자가 치료 절차를 통해 가동 시간을 유지합니다. IaC 시스템 및 CI/CD 파이프라인은 분산 시스템 및 팀의 운영을 용이하게 합니다.
대규모 환경에서 자동화된 구성 관리는 대규모 시스템을 원활하게 실행하며, AI 기반 모니터링은 자동으로 이상 징후를 감지하고, 경고를 트리거하고, 필요한 경우 롤백을 실행합니다.
속도와 품질이 향상되어 조직은 낮은 운영 비용으로 더 높은 생산성을 유지할 수 있습니다. 자동화된 품질 및 보안 제어는 가동 시간을 유지하고 유지 관리 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
전체 소프트웨어 개발 라이프사이클을 자동화하려면 상당한 이해관계자의 동의와 부서 간 협업이 필요합니다. SDLC 자동화 구현의 어려움은 다음과 같습니다.
단절된 플랫폼, 툴체인 복잡성, 데이터 사일로는 모두 에코시스템의 단편화에 기여합니다. 단절되거나 중복된 플랫폼은 비효율적인 리소스 할당과 일관되지 않은 보고를 초래하며, 맞춤형 통합과 중복 작업은 운영 비용을 증가시킵니다.
또한 연결되지 않은 도구는 최적의 AI 기능과 강력한 데이터 기반 결정 결정에 필수적인 포괄적인 데이터 수집 및 구성을 방해합니다.
구형 시스템은 종종 밀접하게 결합된 코드, 공유되는 모놀리식 데이터베이스, 취약한 종속성을 특징으로 합니다. 팀은 위험도가 높고 실패하기 쉬운 '대대적인(big-bang)' 재작성에 의존하기보다는 이러한 제약 조건을 고려하여 현대화를 추진해야 합니다. 해결책에는 데이터 분리, 자동화된 테스트 도입 및 컨테이너화가 포함됩니다.
기존의 개발 스택 및 인프라에 익숙한 팀은 특히 AI가 관련된 경우 새로운 기술을 채택하는 것을 꺼릴 수 있습니다. 조직은 DevOps 및 플랫폼 엔지니어링 성숙도를 향상시키는 문화적, 운영적 변화를 통해 자동화 이니셔티브를 뒷받침해야 합니다. 골든 패스(golden path)라고 알려진 중앙 집중식 인프라와 검증된 워크플로는 인지 부하를 줄이고 개발자가 더 효율적으로 작업할 수 있도록 도와줍니다.
중앙 집중식 시스템은 데이터를 보존하기 위해 철저한 액세스 제어가 필요합니다. 낙후된 액세스 제어 및 기타 보안 정책은 조직이 AI를 엔터프라이즈 환경에 통합할 때 심각한 취약점을 야기합니다. 거버넌스 정책은 인간과 AI 모두에 대한 엄격한 액세스 제어를 통해 책임감 있는 AI 사용을 촉진하고 무단 AI 도입으로부터 보호해야 합니다.
통합 자동화 전략이 없으면, 단절된 자동화 도구, 스크립트, 다중 에이전트 시스템 및 기타 에이전틱 AI 워크플로가 규제되지 않고 확산되는 등 자동화의 무분별한 확산이 일어날 수 있습니다. 그 결과, 조직은 중복되고 단편화된 워크플로, 중복되는 스택, 보안 또는 거버넌스 허점에 직면하게 됩니다. 철저한 감사는 자동화 확산을 바로잡는 첫 번째 단계입니다.
소프트웨어 개발 자동화와 관련된 모든 과제는 극복할 수 있습니다. SDLC 자동화를 구현하는 모범 사례는 다음과 같습니다.
개발 워크플로 표준화: 재사용 가능한 템플릿, 정책 기반 파이프라인 및 중앙 집중식 거버넌스를 채택합니다.
영향력이 큰 변화의 우선 순위 지정: 초기 자동화 노력은 마찰이 심하고 반복적이며 시간이 많이 걸리는 프로세스에 집중합니다.
지속적인 성과 측정: 높은 가시성과 입증 가능한 투자 수익률(ROI)을 위해 DevOps 연구 및 평가(DORA)와 같은 측정 가능한 KPI를 채택합니다.
부서 간 협업 촉진: 부서 간 장벽을 허물고 개발자, 운영, 보안 및 비즈니스 이해관계자 간의 팀워크를 장려하여 조직 전략에 맞춰 노력을 기울이도록 합니다.
강력한 거버넌스 정책 시행: 높은 가시성과 광범위한 인간 감독을 통해 감사 및 설명이 가능한 AI 시스템을 구축합니다.
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