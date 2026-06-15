보안 자동화는 보안 제어를 소프트웨어 제공 워크플로에 직접 통합하는 DevSecOps(개발, 보안 및 운영) 관행의 기본 구성 요소입니다. DevSecOps는 빠른 대응 시간과 수동 오류를 줄여 사이버 공격 으로부터 보호할 수 있습니다.

자동화된 취약점 검사 는 애플리케이션과 같은 IT 시스템 전반에 걸쳐 알려진 취약점을 체계적으로 검사합니다. 자동 스캔은 제로데이 익스플로잇 으로 식별되는 취약점과 같이 이전에 알려지지 않은 취약점을 찾아낼 수는 없지만, 공통 취약점 및 노출(CVE)을 탐지하고 해결하는 데 여전히 도움이 될 수 있습니다.

자동화된 기밀 정보 관리는 하드코딩된 자격 증명이나 다운타임의 위험 없이 API 키와 같은 민감한 자격 증명을 저장, 교체, 배포 및 취소합니다. 자동화된 종속성 매핑 은 시스템 구성 요소 간의 관계를 분석하여 보안 및 규정 준수를 유지합니다. 자동화된 정책 시행 및 규정 준수 검사는 보안 관행을 더욱 간소화합니다.

AI 기반 운영(AIOps) 은 AI를 활용하여 이상 탐지, 이벤트 상관관계 분석, 근본 원인 분석 및 예측적 개선을 비롯한 다양한 활용 사례를 통해 IT 서비스 관리 및 운영을 자동화하고 개선합니다.