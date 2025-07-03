주요 기준으로는 속도(작동 속도), 안정성(충돌 없이 작동하는 경우), 확장성(증가하는 부하를 얼마나 원활하게 처리하는지), 반응성(사용자 프롬프트에 얼마나 빨리 반응하는지) 등이 있습니다.

소프트웨어 성능의 개념은 모든 컴퓨터 사용의 기초가 되며, 성능이 저하되면 양질의 사용자 경험을 제공하려는 조직의 최선의 노력이 좌절될 수 있습니다. 개발자가 성능 테스트를 적절하게 감독하지 않거나 성능 테스트를 충분히 자주 실행하지 않으면 성능 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황은 예상 기간 동안 일반적인 트래픽 부하를 처리하는 시스템의 기능을 방해할 수 있습니다. 예상치 못한 사용량이 가장 많은 시간으로 인해 수요가 추가되면 더욱 문제가 됩니다.

이러한 문제는 기업의 전체 공개 운영을 위태롭게 할 수 있습니다. 지속적인 품질에 대한 평판은 일반적으로 발전하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 그러나 대중이 시스템이나 애플리케이션이 믿을 수 있는 기능으로 작동할 수 있는지 의문을 제기하기 시작하면 빠르고 영구적으로 손상될 수 있습니다. 최종 사용자의 인내심은 점점 더 제한적인 상품이 되고 있습니다. 따라서 회사 평판이 위태로운 경우가 많다는 점을 감안할 때 성능 문제가 대화의 주제가 될 때 많은 위험이 있습니다.