SDLC의 목적은 가장 낮은 비용으로 최단 시간 내에 가장 높은 품질의 소프트웨어를 생산하는 것입니다. 소프트웨어 공학의 역사 전반에 걸쳐 여러 방법론이 실무를 정의해 왔습니다. 1970년대부터 워터폴 방법론은 각 단계를 완료해야 다음 단계로 넘어갈 수 있는 뚜렷한 순차적 단계를 특징으로 정의했습니다.

이후 10년 동안 경직된 워터폴 모델은 사용자 피드백 및 개선을 허용하는 단계별 반복 개발 방식으로 대체되었습니다. 2000년대에는 애자일이 도입되면서 규율이 협업, 개선된 피드백 및 더욱 반복적인 개발 주기로 전환되었습니다. 이후 10년 동안 DevOps 관행이 자리를 잡았습니다. 이러한 일련의 문화적 철학, 관행 및 도구는 지속적인 통합 및 지속적 전달(CI/CD)을 가능하게 하기 위해 운영 팀과 개발을 통합했습니다.

이러한 혁신은 SDLC를 크게 개선했지만, 여전히 불편한 점이 있습니다. 개발자들은 여전히 문제를 해결하는 데 시간을 할애하지만, 차라리 새로운 시스템을 만들고 싶어 합니다. 이들은 여전히 분리되고 파편화된 워크플로를 다루고 있습니다. 많은 조직에서는 개발자들이 수십 년간 조율되지 않은 해결책과 장기적인 비전을 갖고 구현되지 않은 빠른 패치로 인해 형성된 기술 부채와 씨름해야 합니다.

AI 분야는 최신 LLM을 가능하게 한 모델 아키텍처인 트랜스포머의 개발로 큰 도약을 이루었습니다. 2021년에 도입된 OpenAI의 Codex는 GPT-3 모델의 후손으로, 방대한 공개 코드를 기반으로 학습되었습니다. 많은 사람들이 이 릴리스가 AI 코딩 시대의 도래를 상징한다고 생각합니다. 그해 말 Github은 코덱스 기반의 코파일럿 코딩 도우미를 출시했습니다. 이 시점에서 AI 코딩 지원은 학술 연구의 틈새 관심사일 뿐만 아니라, 기업 워크플로 전반에 빠르게 배포되는 주류 제품이 되었습니다.

이듬해 OpenAI의 ChatGPT는 AI 기반 챗봇 충전을 통한 대화라는 개념을 주류로 끌어올렸습니다. 물론 AI와 대화하는 능력도 중요하지만, 최적의 권장 사항을 제공하기 위해서는 AI가 코드의 더 넓은 컨텍스트를 이해할 수 있어야 합니다. Code Llama와 같은 이후 개발로 인해 컨텍스트 창이 더 커지고 상황에 대한 이해가 향상되었습니다.

에이전틱 시스템은 차세대 주요 혁신을 대표합니다. (ReAct 프레임워크처럼) 추론하고 행동할 수 있는 에이전트를 사용하면 LLM은 개발 환경 내에서 생각하고 말할 뿐만 아니라 행동까지 취할 수 있습니다. 이제 에이전트는 도구를 호출하고 코드베이스와 상호작용하는 작업을 반자동으로 수행할 수 있습니다.

AI 에이전트는 여전히 소프트웨어 개발을 혁신하고 있습니다. 에이전트는 인간 개발자를 대체하는 것이 아니라, 생산성을 높이고 인지 부하를 줄이며 의사 결정을 개선하는 지능적 계층 역할을 합니다. 계획, 분석, 코딩, 테스트, 배포 및 유지 관리 전반에 걸쳐 AI는 SDLC를 훨씬 더 적응력 있고 효율적이며 반복적인 프로세스로 전환합니다.

혁신은 계속되고 있으며, 에이전트 지원 코딩은 워터폴, 애자일 또는 DevOps와 같은 개발 프로세스에 훨씬 더 영향력 있는 변화가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.