회귀 테스트란 무엇인가요?

회귀 테스트 프로세스는 코드 수정으로 인해 기존 기능이 손상되지 않거나 새로운 버그가 발생하지 않는지 확인하는 데 사용되는 소프트웨어 테스트 전략입니다.
컴퓨터 코드가 일관된 업데이트를 받는 모든 조직은 회귀 테스트 방법을 구현해야 합니다. 코드 업데이트는 전반적으로 너무 널리 퍼져 있어 신뢰할 수 있는 정확한 총 수를 얻을 수 없습니다.
그러나 인공 지능(AI) 및 지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 파이프라인과 같은 기술로 인해 많은 기업이 코드 변경 빈도를 늘리고 있으며, 일부 기업은 매일 업데이트하고 있습니다. 이로 인해 많은 회귀 테스트가 추가될 수 있습니다.
회귀 테스트가 중심을 차지하는 주요 영역 중 하나는 품질 보증(QA) 작업 중입니다. 회귀 테스트와 QA 팀의 임무는 놀라울 정도로 유사합니다. 바로 사용자 경험을 최적화하고 고품질 데이터와 가능한 한 가장 안전한 소프트웨어를 제공하는 것입니다.
유일한 차이점은 각 사람이 전체 그림에서 얼마나 많은 것을 보는가 하는 것입니다. 회귀 테스트는 보다 정확한 범위를 사용하여 최근에 변경된 사항에 초점을 맞추는 반면, QA는 전체 시스템과 그 작동을 평가합니다.
회귀 테스트 기술은 이를 호스팅하는 시스템과의 호환성이 부족한 코드 변경에 대한 백스톱 역할을 합니다. 시스템 운영을 최적화하려면 이러한 조치를 마련하는 것이 중요합니다.
회귀 테스트에서는 일반적으로 다음과 같은 일련의 단계(또는 이와 거의 유사한 단계)를 따릅니다.
간단해 보이는 주제에 대해 다양한 회귀 테스트 기법이 사용되고 있습니다. 각각은 회귀 테스트에 고유한 스핀을 가합니다.
이름에서 알 수 있듯이 이러한 형태의 회귀 테스트는 시스템을 구성하는 구성 요소 또는 모듈(또는 '단위')과 해당 개별 단위로 오류가 유입되었는지 여부에 집중합니다.
예시: 개발자는 웹 사이트에 '비밀번호 분실' 기능을 추가하기로 결정할 수 있습니다. 단위 회귀 테스트는 추가 기능에도 불구하고 원래 로그인 메커니즘이 의도한 대로 계속 작동하는지 확인합니다.
최근 변경 사항이 업데이트된 시스템의 하위 집합에만 영향을 미쳤는지 확인하는 것이 목표인 경우 부분 회귀 테스트를 사용하여 해당 하위 집합을 감지하고 적절한 진단을 수행합니다.
예시: 웹사이트가 새로운 결제 게이트웨이를 통합하고 있다고 가정해 보겠습니다. 부분 회귀 테스트는 새로운 기능의 일부와 해당 기능의 전용 방식만 평가할 수 있으며, 관련 없는 기능은 테스트하지 않은 채 남겨둘 수 있습니다.
다른 경우에는 다음과 같은 주요 코드 변경 사항과 같은 보다 포괄적인 테스트가 필요합니다. 전체 회귀 테스트에는 전체 시스템 또는 애플리케이션을 다시 테스트하여 기능이 지속적으로 작동하는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
예시: 웹 사이트 개발자는 선택한 제품 갤러리를 포함하기로 결정합니다. 일단 생성되면 회사는 새 갤러리의 기능과 기존의 모든 테스트 케이스에 대한 완전한 회귀 테스트를 수행하며, 모두 다시 실행해야 합니다.
선택적 회귀 테스트는 회귀 테스트에 예측 요소를 도입합니다. 여기에서 테스트 스위트의 테스트 케이스는 해당 영역이 코드 변경으로 인해 영향을 받을 것이라는 테스터의 믿음에 따라 선택됩니다.
예시: 모바일 애플리케이션 개발자는 사용자 인터페이스의 일부 측면을 통합하고 업데이트해야 할 필요가 있음을 발견할 수 있습니다. 이런 경우 개발자는 사용자 인터페이스의 지속적인 안정성을 보장하기 위해 선택적 회귀 테스트를 활용할 수 있습니다.
테스트에 대한 일종의 혼합 접근 방식은 새로운 기능과 기존 기능을 모두 평가합니다. 점진적 회귀 테스트는 새로운 기능을 통해 도입된 버그를 감지하기 위해 각각을 검사합니다.
예시: 조직에서 기존 소프트웨어 제품에 대한 새로운 업데이트를 출시할 때마다 회사는 일반적으로 사전에 점진적 회귀 테스트를 수행하여 최신 업데이트의 기능이 시리즈에서 보여준 기능을 계속 반영하는지 확인합니다.
데이터 일관성을 보장하는 것이 수정 회귀 테스트의 핵심입니다. 유사한 테스트 결과가 발생하는지 확인하기 위해 테스트 케이스를 다시 실행합니다. 수정 회귀 테스트는 코드베이스가 변경되지 않은 상태에서 수행되는 경우가 많습니다.
예시: 새로운 기능이 항상 소프트웨어에 추가되는 것은 아닙니다. 때때로 코드를 수정하고 더 잘 실행되도록 변경이 도입됩니다. 수정 회귀 테스트는 특정 리팩토링으로 인해 코드 오류가 발생하지 않도록 코드를 리팩토링하는 경우에 사용됩니다.
재테스트한 회귀 테스트는 최종 테스트로 간주됩니다. 여기에는 모든 것이 조화롭게 작동하는지 확인하기 위해 개발 팀이 이미 승인된 모든 회귀 테스트 케이스에 대해 테스트를 실행하는 작업이 포함됩니다.
예: 모든 회귀 테스트 재테스트는 소프트웨어의 주요 아키텍처 변화에 수반될 수 있는 변경 사항을 확인하는 데 자주 사용됩니다. 예를 들어, 운영의 실질적인 변화를 나타내는 새로운 프레임워크를 도입하는 금융 앱이 있습니다.
논의된 테스트 유형은 시간이 많이 소요될 수 있으므로 프로세스를 가속화하기 위해 자동화된 테스트 도구를 도입하는 경우가 많습니다. 대규모 시스템이 관련된 경우에도 테스트 실행 속도가 빨라집니다.
예시: 백엔드 업데이트 후 자동화된 회귀 테스트를 사용하여 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 엔드포인트가 올바른 데이터와 응답을 계속 생성하는지 여부를 확인할 수 있으며, 이는 올바른 전체 작동을 의미합니다.
특정 테스트 시나리오는 사람의 이해가 필요하며, 여기서 수동 회귀 테스트가 수행됩니다. 수동 테스트는 일반적으로 작업을 알리는 특별한 민감도로 인해 수행하는 데 더 많은 시간이 필요한 것으로 이해됩니다.
예시: 웹사이트는 다양한 플랫폼에서 보기 좋고 비교할 수 있어야 합니다. 수동 회귀 테스트를 사용하면 레이아웃을 변경한 후 웹사이트의 응답성을 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 품질은 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC) 외에도 존재하는 여러 변수에 따라 판단됩니다. 비기능적 회귀 테스트는 안전하게 사용할 수 있고 좋은 사용자 경험을 지원하는 고품질 소프트웨어의 존재 여부를 검증하는 것을 목표로 합니다.
예시: 웹 사이트 개발자는 새로운 기능을 추가한 다음 새로운 기능이 운영 속도에 어떤 영향을 미치는지 확인하려고 합니다. 비기능 회귀 테스트는 로딩 시간을 확인합니다. 이러한 로딩 시간이 증가했다면 이는 회귀를 나타냅니다.
회귀 테스트의 또 다른 주요 측면은 다른 테스트 체계와 함께 작동하여 시너지 효과를 생성하는 방법입니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
AI의 광범위한 효과는 놀랍습니다. 기술 부문만큼 AI에 집중적으로 투자하는 산업은 거의 없으며, 회귀 테스트는 AI의 힘으로 인해 급격히 가속화되고 있는 많은 기술 프로세스 중 하나입니다.
"가속화"라는 표현이 적절한 이유는 AI가 회귀 테스트를 향상시키는 주된 방식이 다양한 결론에 도달하는 속도를 극대화하는 것이기 때문입니다. 하지만 AI는 테스트 데이터의 정확도도 높이고 있습니다.
특히 AI는 알고리즘을 사용하여 과거 테스트 데이터, 사용자 행동 및 코드 변경 사항을 분석하여 관련 테스트 케이스를 구축합니다. 이는 예측된 영향에 따라 테스트의 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다. AI가 이러한 테스트를 실행하면 더 빠르게 실행되고 더 빠른 테스트 결과를 얻을 수 있습니다.
AI는 결함 감지 방법과 자가 치료 테스트를 사용하여 회귀 테스트의 특성과 품질을 향상시킵니다. 이렇게 하면 개발이 계속되는 상황에서도 자동화된 테스트가 잘 작동하도록 할 수 있습니다. 궁극적으로 AI는 의사 결정을 개선하고 작업을 자동화하여 회귀 테스트를 개선하여 비용을 절감하고 출시 시간을 단축합니다.
