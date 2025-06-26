회귀 테스트란 무엇인가요?

컴퓨터 코드가 일관된 업데이트를 받는 모든 조직은 회귀 테스트 방법을 구현해야 합니다. 코드 업데이트는 전반적으로 너무 널리 퍼져 있어 신뢰할 수 있는 정확한 총 수를 얻을 수 없습니다.

그러나 인공 지능(AI) 및 지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 파이프라인과 같은 기술로 인해 많은 기업이 코드 변경 빈도를 늘리고 있으며, 일부 기업은 매일 업데이트하고 있습니다. 이로 인해 많은 회귀 테스트가 추가될 수 있습니다.

회귀 테스트가 중심을 차지하는 주요 영역 중 하나는 품질 보증(QA) 작업 중입니다. 회귀 테스트와 QA 팀의 임무는 놀라울 정도로 유사합니다. 바로 사용자 경험을 최적화하고 고품질 데이터와 가능한 한 가장 안전한 소프트웨어를 제공하는 것입니다.

유일한 차이점은 각 사람이 전체 그림에서 얼마나 많은 것을 보는가 하는 것입니다. 회귀 테스트는 보다 정확한 범위를 사용하여 최근에 변경된 사항에 초점을 맞추는 반면, QA는 전체 시스템과 그 작동을 평가합니다.