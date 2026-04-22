オペレーション管理（OM）とは、効率性、レジリエンス、拡張性を促進するために、ビジネス・オペレーションの戦略的設計、調整、継続的な最適化を行うことです。
オペレーション・マネージャーは、高レベルの戦略目標に沿った、測定可能で反復可能な日常のオペレーションを確立することによって、ビジネス戦略の実装方法を決定します。
組織が規模を拡大し、デジタル・トランスフォーメーションを進めるなかで、OMは利益率の拡大、サービスの信頼性、リスク軽減などの目標達成を支援します。
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オペレーション管理（OM）は、長期的な成功を促進する多くのビジネス・プロセスにとってクリティカルです。経営幹部レベルでは、OMは継続的なマージン管理、リスク軽減、競争上の優位性を実現するための主要な要素です。オペレーション・マネージャーは、戦略的計画を使用して、不安定な状況でも一貫した成果をもたらすスケーラブルなプロセスを作成します。
成熟したOM機能を持つ企業は、データ駆動型の意思決定を通じて継続的な改善を図りながら、混乱に対応し、動的な資源配分を実施し、ストレス下でも品質を維持することができます。
オペレーション管理は、次の側面にとってクリティカルです。
オペレーション・マネージャーは、生産プロセス、プロジェクト管理、その他のビジネス・オペレーションを継続的に改善し、変化する市場状況において組織がより適応できるようにします。
継続的なプロセスの改善により、企業は混乱に迅速に対応し、アジャイルではない競合他社が逃している一時的な市場機会を獲得できるようになります。堅牢な調達イニシアチブとサプライチェーンの物流改善により、企業は原油価格の高騰や原材料不足などの変動に耐えることができるようになります。データ駆動型のシナリオ計画演習により、潜在的な混乱を明らかにし、利害関係者に対抗戦略を策定するための十分な時間を与えることができます。
強力なOMにより、組織はコストを線形に増加させることなく業務を拡大することができます。
強力な問題解決の基本に基づいて成功するオペレーション管理計画は、標準化と柔軟性のバランスを取り、効率を維持しながら、市場間の不整合も考慮することになります。明確なメトリクスと主要性能指標（KPI）を活用した予測は、拡張性に関連するクリティカルな意思決定に必要な戦略的洞察を提供します。
OMはビジネス・プロセスを標準化および合理化することで、組織がより強力な品質基準を維持し、顧客により優れた一貫性を提供できるようにします。
合理化されたオペレーションは、スピード、品質、信頼性の向上につながり、これらはすべて顧客維持、生涯価値、ブランド認知に影響を与えます。
オペレーション管理は、組織の効率性と信頼性に影響を与える多数のビジネス機能をカバーしています。オペレーション管理の主なコンポーネントは次のとおりです。
デジタル・テクノロジーにより、オペレーション管理（OM）は事後対応的な実践から予測的かつ自律的な機能へと再構築されています。さまざまな最新テクノロジーを自由に使えるようにすることで、オペレーション・マネージャーはデータ駆動型の洞察のメリットを享受し、組織の効率性、回復力、収益性をさらに高めることができます。
これらの主要なテクノロジーにより、最新のOMが形成されています。
オペレーション・マネージャーは、AIを使って需要を予測し、継続的な状況監視によって資産の寿命を最適化する予知保全を促進することができます。また、オペレーション・マネージャーは、インテリジェントな自動化によってワークフローを合理化するためにAIを活用しています。
モノのインターネット（IoT）センサーで物理的資産を計測することで、それらを継続的なデータ・ソースに変えることができます。技術者が定期的に設備を手作業でチェックする代わりに、IoT（モノのインターネット）センサーは接続されているすべての資産の運用状況をリアルタイムで可視化します。
このデータは、デジタルツインの構築、予知保全の実現、自動化されたスマート・ビルディングの運用に利用できます。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、ソフトウェアロボット、いわゆる「チャットボット」を用いて、これまで人間が行っていたルーチン作業を自動化するオートメーションの一種です。RPAはビジネス・プロセス・オートメーション（BPA）の一種として、人間の従業員が自身のスキルにより適した課題に集中できるようになるため、効率性と生産性を向上させることができます。
同様に、ロボティクスによる物理的オートメーションにより、生産プロセスのスループットが大幅に向上します。オートメーションにより、生産マネージャーはばらつきを減らし、一貫した品質とスループットを維持することができます。
デジタルツインとは、現実世界の資産を仮想的に表現したものです。IoT（モノのインターネット）センサーやその他のソースからのリアルタイム・データ・フローを活用して、デジタルツインは物理的対応部分の実際の状態を反映して継続的に更新されます。デジタルツインの成熟度モデルは、デジタルツインの導入と使用における開発のロードマップを提供します。
OM担当者は、デジタルツインを使用してオペレーション研究シミュレーションを実行し、シナリオモデリングを実行して、変化する条件下で資産がどのように機能するかを発見できます。デジタルツインは、リーダーがコミットする前に効果をシミュレートし、投資収益率（ROI）を予測できるようにすることで、支出決定もサポートします。
クラウド・コンピューティングとエッジコンピューティングを分散オペレーションに利用することで、拡張性を高め、レイテンシーを軽減することができます。
集中型クラウド・コンピューティングはスケーラブルであり、データ集約をサポートしますが、エッジ・デプロイメントにより低遅延コンピューティングは物理的オペレーションに近づきます。
オペレーション管理（OM）は、コスト構造、サービス提供、リスクへのエクスポージャーに情報を提供することで、ほぼすべての業種・業務でクリティカルな役割を果たすことができます。
オペレーション・マネージャーは、パフォーマンス、コスト、リスクを妨げる可能性のある組織的、構造的、動的な課題に取り組む必要があります。オペレーション管理の課題には、次のようなものがあります。
オペレーション管理フレームワークにより、ビジネス慣行を再設計することで効率を高め、無駄を削減し、生産性を向上させることができます。OMフレームワークの目的は、すべてのビジネス・オペレーションにわたる日々の組織活動を、長期的な戦略的目標と整合させることです。
運用管理方法論には、次のようなものがあります。
オペレーション管理（OM）の役割は、分析やリーダーシップ・スキルなど、技術的能力と対人的能力を兼ね備えた個人に適しています。リーダーシップの役割はビジネス・ストラテジーとテクノロジーの実行に及び、従業員は新たなデジタル開発に精通しておく必要があります。
OMのコアスキルセットには以下が含まれます。
オペレーションのキャリアを目指す専門家は、多くの場合、経営管理、ビジネス管理、サプライチェーン管理、その他同様の分野で学士号を取得しています。OMプロフェッショナルは、オペレーション・アナリスト、サプライチェーン・コーディネーター、生産プランナー、物流スペシャリストなどのエントリーレベルの職種から始めることができます。
オペレーション管理の修士（MBA）は、オペレーション・マネージャー、オペレーション・ディレクター、最高執行責任者（COO）などの上級リーダー職を目指す上で役立ちます。
将来のオペレーション管理（OM）は、データ、AI、自動化を活用した戦略的かつ収益主導の中核的なビジネス機能として、その役割を強化しています。OMは、エネルギー最適化、廃棄物削減、サプライチェーンのサステナビリティーを通じて、組織が環境、社会、ガバナンス（ESG）目標を達成できるよう支援します。
閉ループ・システムは、継続的な改善と、継続的なAI駆動型のデータ分析による意思決定の強化を促進します。オペレーション管理の専門家は、労働力にメリットをもたらす方法でAIを組織に導入する方法を次に進むはこちらし続けています。一方、エンド・ツー・エンドのプロセス・オートメーションにより、組織はハイパーオートメーションに近づくことができます。
オペレーション管理は、幅広いメリットに向けたロードマップを組織に提示します。企業は、次のベスト・プラクティスに従って自社のOMを改善できます。
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