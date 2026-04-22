現在のワークフローやプロセスを評価し、新たなものを考案することで、オペレーション管理の専門家は業務効率を最大化し、運営コストを削減します。

オペレーション・マネージャーは、複数の部門を監督して企業全体のプロセスを合理化し、高レベルのビューを導入してボトルネックを排除し、リソースの利用率を高めます。

大規模に、わずかな効率改善でもEBITDA（利子、税金、減価償却費控除前利益）の増加につながる可能性があるため、OMは財務の性能にとって重要な要素となります。