近代的なオフィスビルの階段を歩きながら話す2人のビジネスウーマン
ビジネス・オペレーション

オペレーション管理とは。

By Ivan Belcic , Ian Smalley
公開日 2026年04月22日

オペレーション管理の定義

オペレーション管理（OM）とは、効率性、レジリエンス、拡張性を促進するために、ビジネス・オペレーションの戦略的設計、調整、継続的な最適化を行うことです。

オペレーション・マネージャーは、高レベルの戦略目標に沿った、測定可能で反復可能な日常のオペレーションを確立することによって、ビジネス戦略の実装方法を決定します。

組織が規模を拡大し、デジタル・トランスフォーメーションを進めるなかで、OMは利益率の拡大、サービスの信頼性、リスク軽減などの目標達成を支援します。

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オペレーション管理が重要な理由

オペレーション管理（OM）は、長期的な成功を促進する多くのビジネス・プロセスにとってクリティカルです。経営幹部レベルでは、OMは継続的なマージン管理、リスク軽減、競争上の優位性を実現するための主要な要素です。オペレーション・マネージャーは、戦略的計画を使用して、不安定な状況でも一貫した成果をもたらすスケーラブルなプロセスを作成します。

成熟したOM機能を持つ企業は、データ駆動型の意思決定を通じて継続的な改善を図りながら、混乱に対応し、動的な資源配分を実施し、ストレス下でも品質を維持することができます。

オペレーション管理は、次の側面にとってクリティカルです。

  • マージンの改善とコスト管理
  • オペレーショナル・レジリエンスと俊敏性
  • コストを比例的に増加させることなく、スケーラブルな成長を実現
  • 一貫性のある高品質な顧客体験

マージンの改善とコスト管理

現在のワークフローやプロセスを評価し、新たなものを考案することで、オペレーション管理の専門家は業務効率を最大化し、運営コストを削減します。

オペレーション・マネージャーは、複数の部門を監督して企業全体のプロセスを合理化し、高レベルのビューを導入してボトルネックを排除し、リソースの利用率を高めます。

大規模に、わずかな効率改善でもEBITDA（利子、税金、減価償却費控除前利益）の増加につながる可能性があるため、OMは財務の性能にとって重要な要素となります。

オペレーショナル・レジリエンスと俊敏性

オペレーション・マネージャーは、生産プロセス、プロジェクト管理、その他のビジネス・オペレーションを継続的に改善し、変化する市場状況において組織がより適応できるようにします。

継続的なプロセスの改善により、企業は混乱に迅速に対応し、アジャイルではない競合他社が逃している一時的な市場機会を獲得できるようになります。堅牢な調達イニシアチブとサプライチェーンの物流改善により、企業は原油価格の高騰や原材料不足などの変動に耐えることができるようになります。データ駆動型のシナリオ計画演習により、潜在的な混乱を明らかにし、利害関係者に対抗戦略を策定するための十分な時間を与えることができます。

コストを比例的に増加させることなく、スケーラブルな成長を実現

強力なOMにより、組織はコストを線形に増加させることなく業務を拡大することができます。

強力な問題解決の基本に基づいて成功するオペレーション管理計画は、標準化と柔軟性のバランスを取り、効率を維持しながら、市場間の不整合も考慮することになります。明確なメトリクスと主要性能指標（KPI）を活用した予測は、拡張性に関連するクリティカルな意思決定に必要な戦略的洞察を提供します。

一貫した高品質な顧客体験

OMはビジネス・プロセスを標準化および合理化することで、組織がより強力な品質基準を維持し、顧客により優れた一貫性を提供できるようにします。

合理化されたオペレーションは、スピード、品質、信頼性の向上につながり、これらはすべて顧客維持、生涯価値、ブランド認知に影響を与えます。

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オペレーション管理の中核的機能

オペレーション管理は、組織の効率性と信頼性に影響を与える多数のビジネス機能をカバーしています。オペレーション管理の主なコンポーネントは次のとおりです。

  • ビジネス・プロセスの最適化：オペレーション管理の専門家が、効率とコストのバランスを取るためにビジネス・プロセスを設計および最適化します。ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（BPR）とは、オペレーション戦略における基礎的な規律であり、ワークフローを評価・再設計して効果を最大化し、非効率を排除することです。
  • サプライチェーンと在庫管理：強力な在庫とサプライチェーン管理は、組織がコストを抑え、拡張性を促進するのに役立ちます。オペレーション・マネージャーは、メーカーが調達、ベンダーとの関係、MRO（保守、修理、オペレーション）供給、ロジスティクス、その他のサプライチェーン機能を監督し、生産計画を促進するのを支援します。在庫管理において、OMは需要計画を用いて過剰在庫を削減しつつ、在庫切れを回避します。
  • 生産とサービスの提供：製造業者とサービス・プロバイダーの両方がオペレーション管理からメリットを得られます。製造業では、OMは生産スケジュールの最適化、製品設計やその他のプロセスの合理化に役立ちます。サービス・オペレーションにより、OMは生産性とサービス品質を向上させ、同時に需要、容量割り当て、スケジュールの変動を軽減しながら顧客の期待を維持します。
  • 品質管理：品質管理におけるOMは、欠陥率やプロセスの差異などのKPIを追跡し、継続的な改善を推進します。一貫した品質管理は、強力な顧客満足度のKPIと関連規制への継続的な遵守に不可欠です。
  • 保守と資産管理：資産管理は、組織の信頼性を高めるために、アップタイムを最大化するのに役立ちます。オペレーション・マネージャーは、予知保全のような技術を通じて資産寿命を延ばすために、企業資産管理（EAM）システムを使用しています。コンピューター化された保守管理システム（CMMS）は、保守プロセスを一元化することで、監視を効率化します。CMMSとその他の資産管理ソリューションのメリットには、保守履歴に関する実行可能な洞察、資産寿命の延長、生産性の向上などがあります。オペレーション・マネージャーはこのデータを使用して、計画外のダウンタイムを削減します。
  • 労働力と資源計画：オペレーション・マネージャーの責任は労働力と企業資源計画（ERP）の両方に及びます。組織を構成する人々は組織の成功において重要な役割を果たすため、リーダーシップ・スキルはOMの専門家のコア・コンピテンシーの1つです。要員計画は、オートメーションの導入や人材の再配置などのデジタル・トランスフォーメーションの取り組みにも関連しています。オペレーション・マネージャーは、労働力の割り当て、スキル開発、キャパシティー・マネジメントを監督しながら、士気を高く保つ必要があります。3つすべてが、企業の従業員が各業務に向けた適切な訓練を受け、効果的に機能できるようにするのに役立ちます。

現代のオペレーション管理を形成する主要テクノロジー

デジタル・テクノロジーにより、オペレーション管理（OM）は事後対応的な実践から予測的かつ自律的な機能へと再構築されています。さまざまな最新テクノロジーを自由に使えるようにすることで、オペレーション・マネージャーはデータ駆動型の洞察のメリットを享受し、組織の効率性、回復力、収益性をさらに高めることができます。

これらの主要なテクノロジーにより、最新のOMが形成されています。

  • 人工知能（AI）と機械学習（ML）
  • モノのインターネット（IoT）
  • 自動化とロボティクス
  • デジタルツイン
  • クラウドとエッジコンピューティング
人工知能（AI）と機械学習（ML）

人工知能機械学習は、OMに予測分析の力をもたらします。

オペレーション・マネージャーは、AIを使って需要を予測し、継続的な状況監視によって資産の寿命を最適化する予知保全を促進することができます。また、オペレーション・マネージャーは、インテリジェントな自動化によってワークフローを合理化するためにAIを活用しています。
モノのインターネット（IoT）

モノのインターネット（IoT）センサーで物理的資産を計測することで、それらを継続的なデータ・ソースに変えることができます。技術者が定期的に設備を手作業でチェックする代わりに、IoT（モノのインターネット）センサーは接続されているすべての資産の運用状況をリアルタイムで可視化します。

このデータは、デジタルツインの構築、予知保全の実現、自動化されたスマート・ビルディングの運用に利用できます。
自動化とロボティクス

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、ソフトウェアロボット、いわゆる「チャットボット」を用いて、これまで人間が行っていたルーチン作業を自動化するオートメーションの一種です。RPAはビジネス・プロセス・オートメーション（BPA）の一種として、人間の従業員が自身のスキルにより適した課題に集中できるようになるため、効率性と生産性を向上させることができます。

同様に、ロボティクスによる物理的オートメーションにより、生産プロセスのスループットが大幅に向上します。オートメーションにより、生産マネージャーはばらつきを減らし、一貫した品質とスループットを維持することができます。
デジタルツイン

デジタルツインとは、現実世界の資産を仮想的に表現したものです。IoT（モノのインターネット）センサーやその他のソースからのリアルタイム・データ・フローを活用して、デジタルツインは物理的対応部分の実際の状態を反映して継続的に更新されます。デジタルツインの成熟度モデルは、デジタルツインの導入と使用における開発のロードマップを提供します。

OM担当者は、デジタルツインを使用してオペレーション研究シミュレーションを実行し、シナリオモデリングを実行して、変化する条件下で資産がどのように機能するかを発見できます。デジタルツインは、リーダーがコミットする前に効果をシミュレートし、投資収益率（ROI）を予測できるようにすることで、支出決定もサポートします。
クラウドとエッジコンピューティング

クラウド・コンピューティングエッジコンピューティング分散オペレーションに利用することで、拡張性を高め、レイテンシーを軽減することができます。

集中型クラウド・コンピューティングはスケーラブルであり、データ集約をサポートしますが、エッジ・デプロイメントにより低遅延コンピューティングは物理的オペレーションに近づきます。

オペレーションのユースケース

オペレーション管理（OM）は、コスト構造、サービス提供、リスクへのエクスポージャーに情報を提供することで、ほぼすべての業種・業務でクリティカルな役割を果たすことができます。

  • 製造：オペレーション・マネージャーは、生産の最適化によりスループットの向上を推進し、予知保全を通じてコストを削減できます。
  • サプライチェーンと物流：需要予測によりインベントリーを低く抑え、ルートの最適化によりオペレーションを効率化できます。
  • 医療：オペレーション・マネージャーは、参考情報の割り当てを最大化しながら、待ち時間を短縮し、医療機関における患者の流れを最適化することができます。
  • 施設管理と資産管理：AIを施設管理と資産管理に導入することで、それらを運用戦略に変換します。エネルギーの使用量と保守のスケジュール設定は、効率を高める取り組みになります。
  • 小売および消費者向けオペレーション：サプライチェーン管理と同様、OMは小売業者が過剰在庫や在庫切れを回避するために在庫を管理するのに役立ちます。一方、オムニチャネル・フルフィルメント・プラットフォームはオペレーションを合理化し、顧客満足度の向上に役立ちます。

オペレーション管理における課題

オペレーション・マネージャーは、パフォーマンス、コスト、リスクを妨げる可能性のある組織的、構造的、動的な課題に取り組む必要があります。オペレーション管理の課題には、次のようなものがあります。

  • データ・サイロ：組織は、データの価値を最大化するために、データを一元化して整理する必要があります。データのサイロ化は、オペレーション・マネージャーが組織の内部を完全に把握することを妨げ、最高の成果を出すことができなくなります。
  • レガシー・システム：古いシステムは統合が困難で、コストも高くなります。例えば、古い建物をスマート・ビルディングに変えることは、新しいスマート・ビルディングをゼロから建設するよりも複雑です。同じ原則が時代遅れのコンピューティング・システムやデータ・ストレージ・システムにも当てはまります。
  • サプライチェーンの混乱：オペレーション・マネージャーの最も重要な責任の1つは、サプライチェーンの混乱に耐えられるレジリエントな生産チェーンを構築することです。中断が発生した場合でも、OMは企業が顧客にサービスを提供し続けるのを支援します。
  • 労働力不足とスキル・ギャップ：回復力のある組織は労働力不足に耐え、サプライチェーンの混乱に耐えることができます。オペレーション・マネージャーは、労働力不足にうまく対処しながら、現在の従業員がより高度なタスクにスキルアップできるように支援する必要があります。
  • 複雑さを増すことなくオペレーションを拡張：オペレーション管理は、できるだけ摩擦を抑えながら拡張できるように、ビジネス・オペレーションを標準化することを目指しています。拡張は、新しい市場や業種・業務の違いを尊重しながら、合理化されたオペレーションのシンプルさを維持する必要があります。スケーリングの管理が不十分だと、サイロ化を引き起こすと同時に、コストが増加し、可視性が制限される可能性があります。

オペレーション管理フレームワーク

オペレーション管理フレームワークにより、ビジネス慣行を再設計することで効率を高め、無駄を削減し、生産性を向上させることができます。OMフレームワークの目的は、すべてのビジネス・オペレーションにわたる日々の組織活動を、長期的な戦略的目標と整合させることです。

運用管理方法論には、次のようなものがあります。

  • リーン製造方式：生産プロセスからムダと呼ばれる無駄を排除することで価値を最大化することに焦点を当てた、顧客中心のアプローチです。
  • シックス・シグマ：データ駆動型の手法で、ミスをほぼ排除することでビジネス・プロセスを改善します。シックス・シグマは、現在のプロセスをDMAIC（定義、測定、分析、改善、制御）評価スキームに従う一方で、新しいプロセスにはDMADV（定義、測定、分析、設計、検証）を適用します。
  • リーン・シックス・シグマ：リーン・シックス・シグマは、リーン方式とシックス・シグマ方式を組み合わせたもので、組織のプロセスから無駄を排除することを目的としています。
  • トータル品質管理（TQM）：トータル品質管理（TQM）方式は、従業員の継続的な関与を通じて継続的な改善と顧客満足を促進する管理手法です。
  • ジャスト・イン・タイム（JIT）：必要なときにコンポーネントや材料を受け取ることで保有する在庫を削減し、過剰在庫を防ぐ在庫管理の枠組みです。
  • アジャイルオペレーション：アジャイル方式は、チームがスプリントと呼ばれる短時間の段階で作業し、進捗を評価し、過去の作業を反復する反復的なプロジェクト管理手法です。アジャイルはソフトウェア開発から生まれたもので、部門間のコラボレーションが重要な反復作業の多い分野に特に関連しています。

オペレーション管理担当のキャリアとスキル

オペレーション管理（OM）の役割は、分析やリーダーシップ・スキルなど、技術的能力と対人的能力を兼ね備えた個人に適しています。リーダーシップの役割はビジネス・ストラテジーとテクノロジーの実行に及び、従業員は新たなデジタル開発に精通しておく必要があります。

OMのコアスキルセットには以下が含まれます。

  • データ分析：データを解釈して、潜在的な改善の機会を明らかにします。
  • プロセスの最適化：効率性と拡張性に重点を置いたワークフローの評価、改善、設計を行います。
  • 意思決定：クリティカルな運用上の選択を行う際のコスト、スピード、品質の考慮を行います。
  • 調整：組織内および外部パートナーとコミュニケーションを取り、ビジネス目標に向けて調整します。
  • リーダーシップ：マネジメントスキルを駆使して、継続的な改善、性能管理、労働力の関与を支援する説明責任に基づく環境を構築します。
  • 情報テクノロジー：エンタープライズ・ソフトウェア・システムとプラットフォームを使用して、データ主導の意思決定、プロセス・オートメーション、その他の関連する取り組みを促進します。

オペレーション管理と教育プログラムのキャリア・パス

オペレーションのキャリアを目指す専門家は、多くの場合、経営管理、ビジネス管理、サプライチェーン管理、その他同様の分野で学士号を取得しています。OMプロフェッショナルは、オペレーション・アナリスト、サプライチェーン・コーディネーター、生産プランナー、物流スペシャリストなどのエントリーレベルの職種から始めることができます。

オペレーション管理の修士（MBA）は、オペレーション・マネージャー、オペレーション・ディレクター、最高執行責任者（COO）などの上級リーダー職を目指す上で役立ちます。

オペレーション管理の未来

将来のオペレーション管理（OM）は、データ、AI、自動化を活用した戦略的かつ収益主導の中核的なビジネス機能として、その役割を強化しています。OMは、エネルギー最適化、廃棄物削減、サプライチェーンのサステナビリティーを通じて、組織が環境、社会、ガバナンス（ESG）目標を達成できるよう支援します。

閉ループ・システムは、継続的な改善と、継続的なAI駆動型のデータ分析による意思決定の強化を促進します。オペレーション管理の専門家は、労働力にメリットをもたらす方法でAIを組織に導入する方法を次に進むはこちらし続けています。一方、エンド・ツー・エンドのプロセス・オートメーションにより、組織はハイパーオートメーションに近づくことができます。

オペレーション管理を改善する方法

オペレーション管理は、幅広いメリットに向けたロードマップを組織に提示します。企業は、次のベスト・プラクティスに従って自社のOMを改善できます。

  • オペレーションの成熟度を評価する：現在のビジネス・オペレーションに関する調査を実施して、効率性、無駄の度合い、その他のクリティカルなメトリクスを特定します。
  • データの一元化：統一されたデータ・アーキテクチャーを実装することで、サイロ化を解消し、AIプロジェクトを推進し、リアルタイムの可視化を実現します。
  • 分析を実装する：ビジネス目標と要件を満たすデータ分析プログラムに投資します。多くの場合、AIソリューションを活用したものです。
  • 運営をビジネス戦略に合わせて調整する：収益成長や利益率の向上など、リーダーシップの優先事項を反映したKPIを設定し、これらの目標に沿った運営戦略を設計します。
  • 柔軟な標準化：さまざまな状況や環境の変化に対応できる十分な柔軟性を維持しながら、ビジネス・プロセスを合理化および標準化します。
Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

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