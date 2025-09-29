医療におけるハイパーオートメーション

医療業界はハイパーオートメーションの恩恵を受け、より良い患者エクスペリエンス、より強力な収益、より正確なデータを提供できます。ハイパーオートメーションは、請求サイクル、顧客とのコミュニケーション、および収集を自動化するために使用されます。また、患者記録の管理、データの収集と照合、より正確な治療計画に役立つ出力の提供にも対応できます。

ハイパーオートメーションは、医療組織の存続と成功にとって重要な規制へのコンプライアンスを確保するためにもよく使用されます。また、医薬品の在庫と調達を管理し、スタッフやその他のリソースをスケジュールするためにも使用できます。医療業界におけるハイパーオートメーションの用途は無限にあり、その利点は組織、パートナー、患者に改善をもたらすことができます。ヘルスケアのケーススタディはこちら。

サプライチェーン

パンデミックは資材をタイムリーに受け取る能力に大きな影響を及ぼしており、人員配置レベルの低下によりプロセスに遅れが生じ、せいぜい物流上の課題が生じています。

RPA を使用すると、在庫チェックを 24 時間 365 日行うことができ、在庫レベルと製品の在庫状況の現在のビューに常にアクセスできるようになります。RPAは在庫確認だけでなく、調達、価格設定、請求、見積依頼、フォローアップやデータ入力、システムの保守や修理にも利用できます。ハイパーオートメーションにより、反復的なプロセスに対する手動介入への依存が解消され、速度、効率、精度が向上します。ここでインテル・アドゥアネイラとのサプライチェーンの事例を読んでください。

銀行・金融

銀行および金融業界は、コストを削減し、効率を向上させ、より利用しやすく、より個人的な顧客エクスペリエンスを提供するというプレッシャーに常にさらされています。

ハイパーオートメーションにより、スタッフ・メンバーはより高いデータ品質を提供できるため、ビジネス・プロセス管理 (BPM) をより効果的に使用して、より情報に基づいた意思決定を可能にする情報を顧客に提供できるようになります。ハイパーオートメーションは、オンライン・バンキングおよび金融アプリケーションの24時間365日の可用性と、それに必要な規制やレポート作成をサポートするバックエンドの効率性も提供します。銀行業界と金融業界はどちらも大量のデータを扱うため、管理が難しくなる場合があります。ハイパーオートメーションにより、関連するタスクが合理化され、プロセスがより迅速になり、一貫性が高まり、エラーが発生しにくくなります。Gartner社 （ibm.com外部へのリンク）から、より具体的な例をいくつかご紹介します。

Airbus SE は、AI ベースのハイパーオートメーションを使用して経費領収書を読み取り、承認されたベンダーおよび経費と照合して異常を特定し、時間をかけて学習しました。これにより、経費報告書の提出から承認までの平均時間が数週間から数日に短縮され、レビュー担当者の作業負荷が半分以下に軽減されました。

Equinix, Inc. は、コンピューター ビジョン テクノロジーを使用して買掛金プロセスを自動化します。チームは AI ベースの光学式文字認識テクノロジーを使用して PDF ベースのベンダー請求書からデータを抽出し、統計的信頼度が低い例外とデータ抽出のみをチームに任せています。これにより、財務チームは年間 14,000 時間を超える時間を確保でき、より価値の高いタスクに集中できるようになります。

銀行業界と金融業界も、多くの規制やコンプライアンス要件の対象となります。ハイパーオートメーションにより、多くの中核プロセスが変革され、より効率的かつ低コストでこれらの要件を満たすことが可能になりました。

小売

小売業界にはオートメーションのチャンスが満ちています。電子商取引は、これまで以上に多くの人々がオンラインで注文し、ロイヤルティ プログラムを利用することにより、注文処理において確固たる地位を築いています。AIが支援するハイパーオートメーションは、ソーシャルメディアへの広告掲載やターゲットを絞ったEメールマーケティングを通じたターゲットマーケティング、オンラインでのロイヤルティ認識、顧客が店舗に入店した際の顔認識など、フロントエンドのプロセスを合理化することができる。

ハイパーオートメーションはコストを削減し、調達、請求、サプライヤー管理、在庫、輸送に影響を与えるバックエンドの小売プロセスの効率と精度を向上させることができます。

さらに、ハイパーオートメーションを使用して、競争力のある価格設定や顧客からのフィードバックなどの市場の基準を追跡および分析することで、より迅速かつ正確な意思決定が可能になり、収益と収益性が向上します。