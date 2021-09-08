閉ループ統合とは、企業のリアルタイムおよび履歴の運用データを使用して将来の統合を改善し、既存の統合を改良するアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)を作成および管理する方法です。
閉ループ統合には通常、人工知能 (AI)と機械学習機能を備えた統合プラットフォームが必要です。AIは、以前および現在のアプリケーションの連携からデータを収集し、そのデータを分析し、成果を使用して、新しい統合の作成、既存の統合の最適化、最大限のセキュリティーのためのAPIのテストなど、情報に基づいた推奨事項を提供します。このようにして、閉ループ統合により、エンタープライズ・チームはアプリケーションの連携のエコシステム全体に対する運用上の可視性を高めることができます。その結果、チームは統合をより短時間で立ち上げて実行できるようになり、統合を一貫して調整して、成果の継続的な最適な性能を次に進むことができます。
閉ループ統合は、閉ループ性能管理の原則をAPI管理の領域に翻訳したものとして理解できます。閉ループのパフォーマンス管理では、組織のリーダーは企業の主要業績評価指標を継続的に監視します。このモニタリングから収集された洞察は、組織の計画と目標をリアルタイムで更新するために使用されます。閉ループ・パフォーマンス管理では、計画を立て、計画を実行し、結果を評価するのではなく、継続的なパフォーマンス改善という持続的なサイクルを作り出します。
閉ループ統合は、ソフトウェア統合の継続的なパフォーマンス向上という同様の自己持続するサイクルを生み出します。統合を作成して実行し、後で再検討するのではなく、チームは常に運用データをAIや機械学習モデルにフィードできます。AIはこのデータを使用して、新規および既存の統合を合理化します。さらに、チームは各統合をゼロから行う必要がなくなり、AIは以前の統合のデータを利用して、効率的で安全な新しいAPIを作成することができます。
統合は、企業の自動化の取り組みの中核です。今日、組織は企業内外の異種のアプリケーションを利用してオペレーションをPower® しています。これらの広大なエコシステム内でのワークフローとユーザー・エクスペリエンスを効果的に自動化するには、これらすべてのアプリケーションが相互にシームレスにデータを共有できるかどうかにかかっています。
たとえば、単純なリード処理ワークフローでは、顧客関係管理（CRM）システム、マーケティング・オートメーション・プラットフォーム、SlackやEメール・クライアントなどの複数のアウトリーチ・チャネルの間の統合が必要になる場合があります。これらのシステム間のリード・データの流れを促進するには、チームは一連のAPIを構築し、各アプリケーションが他のアプリケーションと確実に通信できるようにする必要があります。チームが閉ループ統合機能を備えた統合プラットフォーム内でこれらの API を確立および管理する場合、組み込み AI は次のいくつかの方法で API を支援できます。
エンタープライズのデジタル・トランスフォーメーションが失敗するのは、多くの場合、これらのトランスフォーメーションを推進するアプリケーション間の統合が非効率で、煩雑で、安全でないことが原因です。閉ループ・アプローチでは、企業独自の運用データを使用してAPIとワークフローを継続的に改良し、より効果的な統合をサポートします。これにより、次のことが可能になります。
前述のように、閉ループ統合はIBM のクラウド統合の中核となる理念の 1 つです。デジタル・トランスフォーメーションを成功させるには、企業はアプリケーション間の効率的で信頼性の高い統合を作成する能力を必要としています。この目的のために、IBMクラウド統合ソリューションは以下のような統合を実現します。
企業固有の運用データに基づいて統合を自動化する AI が組み込まれたハイブリッド統合プラットフォームであるIBM Cloud Pak ® for Integrationについて詳しく説明します。この閉ループ・アプローチは、フローとフィールド・マッピングの推奨事項を提供し、よりスマートなAPIテスト・ケースを作成し、現在の環境の非効率性を明らかにするのに役立ちます。IBM Cloud Pak for Integrationは、テクノロジー・エコシステム全体にわたるシームレスなアプリケーション接続を実現します。複数の統合スタイル、リアルタイムのイベント・インタラクション、クラウドネイティブ・アーキテクチャー、共有基本サービスをサポートし、これらすべてにエンドツーエンドのエンタープライズ・グレードのセキュリティーと暗号化を単一の統合エクスペリエンスで提供します。
IBM API Connectの無料評価版を試すか、IBMのエキスパートにご相談ください。API管理を最適化する準備ができている場合でも、詳細を検討中の場合でも、貴社のデジタル・トランスフォーメーションをサポートします。
AIを活用したソリューションで、統合プロセスの可能性を最大限に引き出します。まずは、IBMのエキスパートへの相談を予約するか、製品資料をご覧ください。
セキュアかつ高パフォーマンスなメッセージング・ソリューションであるIBM MQは、貴社のビジネスを強化します。無料評価版を試すか、IBMのエキスパートに相談して、IBM BQでどのように貴社の業務を変革できるかをご確認ください。
サイズや距離にかかわらず、高速でセキュアなファイル転送が行われます。IBM Asperaを今すぐお試しください。データ・ワークフローを合理化して高速で効率的なものにしましょう。
アプリとデータを簡単につなげることで、ビジネスを変革します。無料評価版を今すぐ試し、IBM App Connectでどのように統合への取り組みが合理化できるかをお確かめください。
AIを活用した自動化機能で、API、アプリケーション、イベント、ファイル、B2B/EDIにおいて俊敏性を促進します。
アプリケーションとシステムを接続して重要なデータに迅速かつ安全にアクセスする IBM 統合ソリューションにより、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
IBM Cloudコンサルティング・サービスで新しい機能を解き放ち、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略と専門家のパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。