閉ループ統合とは

いくつかの連続したループを形成するように配置された線、矢印、点のイラスト

閉ループ統合についての言葉を聞いたことがあるかもしれません。実際、IBMは最近、すべての統合は閉ループ統合であるべきだと主張しています。しかし、これは何を意味するのでしょうか？

閉ループ統合とは、企業のリアルタイムおよび履歴の運用データを使用して将来の統合を改善し、既存の統合を改良するアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)を作成および管理する方法です。

閉ループ統合には通常、人工知能 (AI)機械学習機能を備えた統合プラットフォームが必要です。AIは、以前および現在のアプリケーションの連携からデータを収集し、そのデータを分析し、成果を使用して、新しい統合の作成、既存の統合の最適化、最大限のセキュリティーのためのAPIのテストなど、情報に基づいた推奨事項を提供します。このようにして、閉ループ統合により、エンタープライズ・チームはアプリケーションの連携のエコシステム全体に対する運用上の可視性を高めることができます。その結果、チームは統合をより短時間で立ち上げて実行できるようになり、統合を一貫して調整して、成果の継続的な最適な性能を次に進むことができます。

閉ループ統合は、閉ループ性能管理の原則をAPI管理の領域に翻訳したものとして理解できます。閉ループのパフォーマンス管理では、組織のリーダーは企業の主要業績評価指標を継続的に監視します。このモニタリングから収集された洞察は、組織の計画と目標をリアルタイムで更新するために使用されます。閉ループ・パフォーマンス管理では、計画を立て、計画を実行し、結果を評価するのではなく、継続的なパフォーマンス改善という持続的なサイクルを作り出します。

閉ループ統合は、ソフトウェア統合の継続的なパフォーマンス向上という同様の自己持続するサイクルを生み出します。統合を作成して実行し、後で再検討するのではなく、チームは常に運用データをAIや機械学習モデルにフィードできます。AIはこのデータを使用して、新規および既存の統合を合理化します。さらに、チームは各統合をゼロから行う必要がなくなり、AIは以前の統合のデータを利用して、効率的で安全な新しいAPIを作成することができます。

 

実際の閉ループ統合の仕組み

統合は、企業の自動化の取り組みの中核です。今日、組織は企業内外の異種のアプリケーションを利用してオペレーションをPower® しています。これらの広大なエコシステム内でのワークフローとユーザー・エクスペリエンスを効果的に自動化するには、これらすべてのアプリケーションが相互にシームレスにデータを共有できるかどうかにかかっています。

たとえば、単純なリード処理ワークフローでは、顧客関係管理（CRM）システム、マーケティング・オートメーション・プラットフォーム、SlackやEメール・クライアントなどの複数のアウトリーチ・チャネルの間の統合が必要になる場合があります。これらのシステム間のリード・データの流れを促進するには、チームは一連のAPIを構築し、各アプリケーションが他のアプリケーションと確実に通信できるようにする必要があります。チームが閉ループ統合機能を備えた統合プラットフォーム内でこれらの API を確立および管理する場合、組み込み AI は次のいくつかの方法で API を支援できます。

  • ワークフローの提案： 新しいAPIが必要な場合、統合プラットフォームは、統合を確立するために再利用できる以前のワークフローを提案します。たとえば、CRMとSlackの接続に使用された同じワークフローが、マーケティング自動化プラットフォームとSlackの接続にも使用される可能性があります。そうすることで チームは統合のたびにまったく新しいワークフローを作成する必要がなくなります新しい統合のコンテキストに合わせて既存のワークフローを調整するだけで済みます。
  • データのマッピング：2つのAPIが同じデータを表現するために同じ分類を使うとは限らない。たとえば、あるAPIは顧客の「郵便番号」を参照し、別のAPIは顧客の「郵便番号」を参照する可能性があります。これは、同じデータ・ポイントを2つの異なる方法で指す場合があります。2つのAPIが相互に通信できるようにするには、一方のAPIのデータ・フィールドと表現をもう一方のAPIのフィールドと表現にマッピングする必要があります。事実上、あるAPIの言語をもう一方のAPIの言語に翻訳する必要があります。閉ループ統合では、以前のデータ・マップに基づいてデータ・フィールド間の接続を行うことで、この変換を容易に行うことができます。AIがさまざまなマッピングに遭遇すると、以前の統合から学習した概念を適用して、新しいマッピングを導くことができます。
  • APIのテスト：それぞれの新しいAPIは、それが効果的かつ安全に機能することを確認するためにテストされる必要がある。すべてのAPIに対して包括的な一連のテストを作成することは、非常に時間がかかる場合がありますが、閉ループ統合により、このプロセスを自動化できます。AIは、前のテストからのデータとOpenAPI仕様を使用して、新しいAPIの機能を評価するためのスイートのテストを推奨できます。AIは既存のテストスイートのギャップを検知し、それらのギャップを埋めるための新しいテストを提案することもできます。

閉ループ統合のメリット

エンタープライズのデジタル・トランスフォーメーションが失敗するのは、多くの場合、これらのトランスフォーメーションを推進するアプリケーション間の統合が非効率で、煩雑で、安全でないことが原因です。閉ループ・アプローチでは、企業独自の運用データを使用してAPIとワークフローを継続的に改良し、より効果的な統合をサポートします。これにより、次のことが可能になります。

  • より迅速なオートメーションと統合： 閉ループ統合により、エンタープライズ・チームは、組織の特定のニーズを満たすAPIの作成と保守に関する情報に基づいたガイダンスを提供します。APIは毎回最初から作成する必要はなく、統合プラットフォームでAPIの性能を追跡して継続的に改善します。その結果、機能的な統合を立ち上げて実行するために必要な時間と労力が軽減され、オートメーションの取り組みをより迅速に加速させることができます。
  • 権限を与えられたチームは独自の統合を構築可能: AIは、技術的に熟練していないチーム・メンバーが、効果的で安全な統合を作成し、統合を運用できるようにガイドします。アジャイルチームは、すべての統合を作成するために一元化されたIT当局を待つ必要がなくなりました。必要に応じて独自のAPIをデプロイできるため、モノリシックなエンタープライズ・アーキテクチャーのボトルネックを回避できます。
  • 運用の可視性: 閉ループで収集されたデータは、APIがどのように機能するか、どのように改善できるかについてチームに洞察を提供します。チームはリアルタイムで非効率性を特定し、問題が発生する前に予測し、企業固有の運用データを使用して対応を通知することができます。
  • より安全なAPI： 閉ループ統合により、AIは以前のテストのデータを使用して、統合のあらゆる側面が機能とセキュリティーについて確実にテストされるため、より安全なAPIが実現します。

閉ループ統合とIBM

前述のように、閉ループ統合はIBM のクラウド統合の中核となる理念の 1 つです。デジタル・トランスフォーメーションを成功させるには、企業はアプリケーション間の効率的で信頼性の高い統合を作成する能力を必要としています。この目的のために、IBMクラウド統合ソリューションは以下のような統合を実現します。

  • 自動化、AI、反復可能なフォーマット、ローコード・ツールを使用して、より迅速な統合を促進
  • 閉ループ、実世界のオペレーショナル・データ、機械学習、AI を使用して、継続的な統合の改善を推進
  • さまざまな統合機能を単一のプラットフォーム内に統合したマルチスタイル

次のステップ

企業固有の運用データに基づいて統合を自動化する AI が組み込まれたハイブリッド統合プラットフォームであるIBM Cloud Pak ® for Integrationについて詳しく説明します。この閉ループ・アプローチは、フローとフィールド・マッピングの推奨事項を提供し、よりスマートなAPIテスト・ケースを作成し、現在の環境の非効率性を明らかにするのに役立ちます。IBM Cloud Pak for Integrationは、テクノロジー・エコシステム全体にわたるシームレスなアプリケーション接続を実現します。複数の統合スタイル、リアルタイムのイベント・インタラクション、クラウドネイティブ・アーキテクチャー、共有基本サービスをサポートし、これらすべてにエンドツーエンドのエンタープライズ・グレードのセキュリティーと暗号化を単一の統合エクスペリエンスで提供します。

