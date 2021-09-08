閉ループ統合とは、企業のリアルタイムおよび履歴の運用データを使用して将来の統合を改善し、既存の統合を改良するアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)を作成および管理する方法です。

閉ループ統合には通常、人工知能 (AI)と機械学習機能を備えた統合プラットフォームが必要です。AIは、以前および現在のアプリケーションの連携からデータを収集し、そのデータを分析し、成果を使用して、新しい統合の作成、既存の統合の最適化、最大限のセキュリティーのためのAPIのテストなど、情報に基づいた推奨事項を提供します。このようにして、閉ループ統合により、エンタープライズ・チームはアプリケーションの連携のエコシステム全体に対する運用上の可視性を高めることができます。その結果、チームは統合をより短時間で立ち上げて実行できるようになり、統合を一貫して調整して、成果の継続的な最適な性能を次に進むことができます。

閉ループ統合は、閉ループ性能管理の原則をAPI管理の領域に翻訳したものとして理解できます。閉ループのパフォーマンス管理では、組織のリーダーは企業の主要業績評価指標を継続的に監視します。このモニタリングから収集された洞察は、組織の計画と目標をリアルタイムで更新するために使用されます。閉ループ・パフォーマンス管理では、計画を立て、計画を実行し、結果を評価するのではなく、継続的なパフォーマンス改善という持続的なサイクルを作り出します。

閉ループ統合は、ソフトウェア統合の継続的なパフォーマンス向上という同様の自己持続するサイクルを生み出します。統合を作成して実行し、後で再検討するのではなく、チームは常に運用データをAIや機械学習モデルにフィードできます。AIはこのデータを使用して、新規および既存の統合を合理化します。さらに、チームは各統合をゼロから行う必要がなくなり、AIは以前の統合のデータを利用して、効率的で安全な新しいAPIを作成することができます。