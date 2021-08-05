シミュレーションとデジタルツインはどちらもデジタル・モデルを使用してシステムのさまざまなプロセスを複製しますが、デジタルツインは実際には仮想環境であるため、研究に非常に役立ちます。デジタルツインとシミュレーションの違いは、主に規模の問題です。シミュレーションでは通常、特定の1つのプロセスを調査しますが、デジタルツインでは、任意の数の有用なシミュレーションを実行して複数のプロセスを調査できます。

違いはそれだけではありません。たとえば、シミュレーションでは通常、リアルタイム・データを使用してもメリットはありません。しかし、デジタルツインは、オブジェクト・センサーがシステム・プロセッサーに関連データを提供したときに発生し、プロセッサによって作成された分析情報が元のソース・オブジェクトと共有されるときに再び発生する双方向の情報フローを中心として設計されています。

幅広い分野に関連するより優れた、常に更新されるデータと、仮想環境に伴う追加の計算能力を組み合わせることで、デジタルツインは、標準的なシミュレーションよりもはるかに多くの視点からより多くの問題を研究することができ、最終的には製品とプロセスを改善する可能性が高まります。