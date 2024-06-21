プロセス改善（ビジネス・プロセス改善（BPI）と呼ばれることもある）は、組織のすべてのビジネス・プロセスを理解し、制御することを目的とする管理アプローチであるビジネス・プロセス管理（BPM）内の下位区分です。BPIの実践者は、リーン、シックス・シグマ、グローバル8-D、総合品質管理、制約理論、Rummler Bracheなどの一般的なプロセス改善方法論を使用します。



プロセス改善は、組織のワークフローを監督し最適化するための構造化されたアプローチを提供し、多くのメリットをもたらします。プロセスを体系的に分析し、改善することで、組織は非効率を排除し、コストを削減し、生産性を向上させることができます。

このアプローチにより、結果の一貫性と信頼性が高まり、エラーが最小限に抑えられ、品質が向上します。プロセスの改善には、パフォーマンス評価における役割、責任、メトリクスが明確に定義されているため、透明性と説明責任も高まります。このように明確にすることで、ボトルネックや冗長性を迅速に特定して対処することができ、顧客体験と収益性の向上につながります。

さらに、プロセスの改善によって俊敏性と適応性が向上するため、組織は変化する市場状況、顧客のニーズ、規制要件により効果的に対応できるようになります。プロセスを定期的にレビューし、改善する文化を創り出すことで、継続的な改善をサポートし、戦略的目標や進化するビジネス環境と足並みをそろえるのに役立ちます。

このプロアクティブなアプローチは、コンプライアンスの維持、リスクの軽減、持続可能な成長の達成に役立ちます。さらに、プロセスの改善によりリソースの使用率が向上し、ターンアラウンド・タイムが短縮されるため、顧客満足度と競争上の優位性が大幅に向上します。