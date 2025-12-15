プロジェクト管理では、時間、予算、スコープなどの制約の中で特定の目標を達成するために、ビジネス施策を計画し、実行します。効果的なプロジェクト管理は、ニッチ製品を立ち上げる小規模なスタートアップから、数百万ドル規模のインフラプロジェクトを手掛けるグローバル企業まで、あらゆる業界に関わるものです。プロジェクトを適切に管理できないと、リソースの浪費、期限の遅延、財務損失につながる可能性があります。

AIは、よりスマートな計画と迅速な実行を可能にし、プロジェクト管理の将来を変えつつあります。AIはプロジェクトのワークフローにデータ主導のアプローチを導入し、プロジェクトリーダーがより的確な判断を行えるようにします。

Gartnerの調査では、2030年までに定型的なプロジェクト管理タスクの80％がAIによって処理されるようになると予測しています。1また、この分野でAI導入が加速していることを示す例として、Association for Project Managementの調査では、プロジェクトの専門職の70％が所属組織でAIを使用していると回答しており、2年前の36％から増加しています。2テクノロジーの進化に伴い、活用方法もさらに広がっていきます。