スマート・ビルディング（インテリジェント・ビルディング）は、従来は手作業で行われていたビル運用の側面をデジタル技術で自動化した構造体です。
IoT（モノのインターネット）と人工知能（AI）技術の進歩に依存するスマート・ビルディング・プラットフォームは、手作業のプロセスを自動化し、性能を最適化し、快適性を高め、エネルギー・コストの削減を支援します。
「スマート・ビルディング」という用語は2000年代に初めて登場し、ネットワーク・インフラストラクチャーの台頭（およびその後のモノのインターネット（IoT））が商業ビルの設計にどのような影響を与えているかを説明するものでした。
これらのテクノロジーは今日のスマート・ビルディングの基盤として依然として機能していますが、主に機械学習 (ML) アルゴリズムに関連する新しい機能を取り入れるように進化しています。MLアルゴリズムは、AIシステムがトレーニング・データのパターンを認識し、それらのパターンを使用して新しいデータに対して正確な予測を行えるようにする一連のルールです。
ネットワーキング、IoT、AI、機械学習（ML）技術が進化し続けるに伴い、最新の進化を利用できるスマート・ビルディングの需要が高まり続けています。最近のレポートによると、スマート・ビルディングの世界市場は今後5年間で768億米ドル増加すると予測されています。この増加は、年平均成長率（CAGR）11.3％であることを意味します。1
スマート・ビルディングは、手作業を自動化し、プロセスを簡素化し、エネルギー使用量と運用コストを削減するのに役立つデバイスとセンサーの高度なネットワークを利用します。ここでは、スマート・ビルディングの機能を支える構成要素と設計要素を詳しく見ていきます。
スマート・ビルディング・アーキテクチャーとは、ネットワークを介してリアルタイム・データを共有する相互接続されたシステム（または層）を活用する設計手法であり、最新のビルディングをより安全かつ効率化できます。スマート・ビルディング設計には、物理、ネットワーク、データ、アプリケーション、ユーザーという5つの主要な層が組み込まれています。
スマート・ビルディングは、IoT（モノのインターネット）および自動化・テクノロジーを広範に使用することで、企業がプロセスを最適化し、エネルギー使用量を削減し、ビル管理に関連するコストを削減するのに役立ちます。ここでは、エンタープライズ・レベルにおける最も重要なスマート・ビルディングのメリットをいくつか見てみましょう。
スマート・ビルディングは、それを運営する企業のエネルギー効率を高め、暖房、照明、空気品質管理を最適化するのに役立ちます。HVAC、照明システム、占有センサーの接続を通じて、スマート・ビルディング・システムは建物内のどのスペースが使用されているかを自動的に検知します。また、その部屋の温度と照明を調整して、リソースを節約することもできます。
このアプローチは、大企業がエネルギー効率を高め、コストと無駄を削減し、持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。最近のレポートによると、建物は世界のエネルギー消費量の30％、使用される電力の半分以上を占めています。2スマート・ビルディング設計は、この問題の軽減を支援します。
自動暖房、冷房、空調システムを備えたスマート・ビルディングは、すべての従業員にとって快適な作業環境を作り出します。最新のスマート・ビルディング・プラットフォームにより、ユーザーは個々の部屋内の温度、照明、空気の流れに関する好みをカスタマイズできます。高度にカスタマイズ可能なアプローチにより、居住者のニーズに応じて部屋の条件を変更できます。
より高度なスマート・ビルディング・システムの中には、リアルタイム・データを活用することで気流やフィルタリング・システムを調整し、CO2と粉塵のレベルを健全に保つことができるものもあります。これらのシステムは、ユーザーのサーカディアン・リズムをサポートする方法で自然光を模倣するように部屋の照明を調整することもできます。
スマート・ビルディングは、施設管理者がビル運用を一元的に把握できるため、問題を発見し、先見的に対処できるようになります。以前は、施設管理者は事後保全を実施し、修理の前にコンポーネントが故障することを許容していましたが、最新のスマート・ビル・プラットフォームのリアルタイム・データと自動監視機能により、予知保全を実践しています。
予知保全は、リアルタイム・データを使用して、コンポーネントが故障する前に保守の問題を発見して対処することで、資産のライフサイクルを延ばすので、組織はコストのかかるダウンタイムを回避できます。
今日のスマート・ビルディング・プラットフォームの自動化機能は、組織がエネルギー・コストと運用コストを削減し、プロセスを改善する機会を特定できるよう支援します。建物およびエネルギー管理システムは、履歴データを収集して分析するため、管理者は、年間または1日の時期、占有率、その他の要因に基づいてエネルギー使用量を最適化できます。
自動システムは照明やHVACシステムを制御し、スペースが活用されていない場合や手作業が必要な場合にエネルギーの無駄を削減し、保守にかかる全体的なコストを削減します。
スマート・ビルディングの活用で、組織は排出量とエネルギー使用量を綿密に監視し、サステナビリティーの目標達成に向けた進捗状況を把握できるようになります。BMSとBASは、スマート・サーモスタットやHVACシステムなどのIoTデバイスによって収集されたデータを分析することで、建物のパフォーマンスを関係者にリアルタイムで把握します。IoT（モノのインターネット）システムによって提供されるリアルタイム・データは、利害関係者が既存の建物をよりエネルギー効率の高い構成要素やプロセスに改修することについて、適切な選択をするのに役立ちます。
また、複数の地域で規制に準拠する必要があるグローバル組織の場合、スマート・ビルディングはデータ収集と監視を通じてコンプライアンスを自動化します。さらに、レポートの作成も可能です。
エンタープライズ・レベルでは、スマート・ビルディング・テクノロジーは、企業が商業ビルやその他の施設を管理する方法を変革しています。ここでは、ビジネス・ニーズに合わせてテクノロジーを評価する際に考慮すべき5つのスマート・ビルディングのユースケースをご紹介します。
AIとIoTの進歩により、スマート・ビルディングはより自律的になって簡素化され、この傾向は衰える兆しを見せません。エッジコンピューティング、ロボティクス、IoTネットワークの成長で新しい機能が加わり、スマート・ビルディング・プラットフォームは、利用可能な最も高度なアプリケーションの一部となっています。
ここでは、この業界の継続的な発展に不可欠な3つの分野を見ていきます。
AIシステムの開発は、スマート・ビルディングのテクノロジーに大きな影響を与え続けています。これは、これらのシステムを、単一の作業を実行できる単純なマシンから、単一の目標を達成するために複数の作業を実行できる高度で多面的なプラットフォームに変換することによって実現します。
AIシステムが自律性を高めるにつれて、実行できる作業はより複雑になり、建物の運用における手作業の必要性がさらに減ります。
テクノロジーの進歩によってビルがスマートになるだけでなく、都市全体もスマート化しています。この進化が続くに伴い、都市部の商業街はネットワークやリソースを共有し、現在よりもさらに深く統合されることが予想されます。
まもなく、複数のスマート・ビルディングが、プロセスの最適化、エネルギー削減、コスト削減のために単一のプラットフォームから制御できる統合デジタル・インフラストラクチャーを共有することになりそうです。
技術能力の進歩には潜在的な恩恵と共にリスクの増大も伴います。建物のテクノロジーへの依存度が高まるにつれて、サイバー攻撃に対する脆弱性も高まります。
サイバーセキュリティーとは、人、システム、データをサイバー攻撃から保護する取り組みであり、スマート・ビルディングに投資する組織にとって、現在以上に優先事項となる可能性が高いと言えます。
