スマート・ビルディングは、それを運営する企業のエネルギー効率を高め、暖房、照明、空気品質管理を最適化するのに役立ちます。HVAC、照明システム、占有センサーの接続を通じて、スマート・ビルディング・システムは建物内のどのスペースが使用されているかを自動的に検知します。また、その部屋の温度と照明を調整して、リソースを節約することもできます。

このアプローチは、大企業がエネルギー効率を高め、コストと無駄を削減し、持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。最近のレポートによると、建物は世界のエネルギー消費量の30％、使用される電力の半分以上を占めています。2スマート・ビルディング設計は、この問題の軽減を支援します。