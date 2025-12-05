シナリオ・プランニングとは、さまざまな不確実性に基づいて、潜在的な将来に対する複数のシナリオを作成するプロセスを指します。
組織は、リスクを管理し、データ駆動型の意思決定を行う方法として、戦略的なプランニング手法に目を向けています。これらの手法は、企業が気候変動、市場の変動、地政学的変化など、制御の及ばない「もしも」の瞬間に備えるのにも役立ちます。
シナリオプランニングプロセスは、トレンド分析を通じて可能な結果の範囲や推定影響を予測・特定するのに役立ちます。
何が起こるかを知ることで、組織とその利害関係者は意思決定を改善し、最良の場合と最悪の場合の両方の可能性を管理できます。このプロセスは、シナリオの策定だけでなく、組織がこれらの将来のシナリオや起こりうる未来に向けたストラテジーを策定するのにも役立ちます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
シナリオプランニングにより、組織はさまざまなシナリオを視覚化し、危機が発生するずっと前に重大な不確実性を明らかにすることができます。このプロセスは、企業がブレインストーミングを行い、どのような行動を取る必要があるかを事前に考察できるため、競争上の優位性をもたらします。
シナリオ・プランニングは、計画と予算に関する詳細な洞察も提供します。これは、経営幹部や利害関係者が組織のために意思決定を行う原動力となります。シナリオ・プランニングは、組織の制御外のイベントに反応するのではなく、積極的な問題解決と革新的な思考を促進します。組織の回復力が高ければ高いほど、長期的な安定性が得られる可能性が高くなります。
シナリオ・プランニングを理解する最も良い方法は、現在 Shell として知られている Royal Dutch Shell 社の例を見ることです。この石油・ガス会社は、1960年代に生産の拡大に関する課題に対処する際にシナリオ・プランニングを使用し始め、最終的には1973年の石油危機を予想しました。
1965 年、同社は資金の流れを予測するコンピュータ化された予測ツールである Unified Planning Machinery (UPM) を導入しました。このツールにより、シナリオ開発プロセスを通じて、可能性のあるシナリオを作成し、将来の出来事を予測することについて、社内でより多くの会話が行われました。
同社は、さまざまな変数に基づいて代替シナリオを考案しました。自由貿易や地政学的な緊張が高まる世界において、組織の将来の状態がどのようなものになるかを理解しようとしていたのです。
この作業は、Shell社が混乱を理解して予測しようとする上で、極めて重要な役割を果たしました。現在に至るまで、シェルは「もしも～だったら」という疑問を投げかけ、シナリオプランニングのプロセスを用いて長期的な課題を考え、リスクを軽減しています。
シナリオプランニングの目的は、結果を予測することだけではなく、どのような力が結果をもたらしたかを理解することです。外部および内部のビジネス環境要因を調べ、シナリオプランニングを組織のプロセス全体に統合することが重要です。
シナリオプランニングのプロセスはすべての組織で同じではなく、必要に応じて追加のステップが必要になることもあります。しかし、以下の5つの重要なステップは、すべての組織が指針として活用できるものです。
生産的なシナリオプランニングプロセスを実現するためには、すべての組織が明確な目標を設定することから始めるべきです。
この目標は長期的な目標でも、より差し迫ったものでも構いません。いずれにせよ、組織は今後数か月または数年間の目指す方向を思い描く必要があります。
主な目標を決定したら、チームは現在のアクションが潜在的な結果にどのように影響するかを分析する必要があります。
組織は、これらの結果が主な目的と一致していることを確認し、将来の影響を理解して適切に対応する必要があります。
組織の方向性を決定する際には、多くの要素を考慮する必要があります。これらの要因は、組織の変化などの内部要因や、地政学的な緊張などの外部要因である場合があります。
それが何であれ、正確な予測と洞察を得るためには、組織はそれぞれを徹底的に理解する必要があります。
影響要因を特定するように、組織は各シナリオの影響も評価する必要があります。このアプローチでは、複数のシナリオを作成し、条件、仮定、確率に応じて各シナリオの可能性を判断します。
評価の後は、各シナリオの影響を評価する作業です。組織は潜在的な影響を考慮し、適切な行動方針を決定する必要があります。
最後に、組織は各シナリオに対して早期の指標を策定しなければなりません。
このステップは、組織が積極的に行動し、大きなイベントにエスカレートする前に中断や問題を検出できるようにするためには極めて重要です。さらに、組織や利害関係者は競争上の優位性を得ることで、常に準備を整え、パニックに陥ることなく問題に対処できるようになります。
シナリオプランニングを採用することで組織が享受できる主なメリットは次のとおりです。
シナリオプランニングにはさまざまな形態があります。組織が取るアプローチは、選ぶ焦点や方法論によって異なります。
定量的シナリオオプランニングアプローチでは、楽観的、悲観的、最善の推測という 3 つの異なるシナリオを使用します。
楽観的なシナリオでは、組織にとって最良の結果がもたらされます。悲観的なシナリオでは、市場の暴落や制御不能な環境要因など、最悪の事態を想定します。最後に、最善の推測シナリオは現在の動向と財務予測を考慮し、財務的影響を評価します。
組織は、規範的シナリオ・プランニング手法を使用して、理想的なシナリオと結果を策定し、それを達成するための逆算された作業を見つけることができます。
この方法は、長期的な計画や、大きな目標を設定したい組織に最適です。これは、組織がまさに望むもののためのテンプレートを開発するのに役立つ先進的なアプローチです。
探索的シナリオ・プランニングは、特定の時間枠、不安定な環境、多くの不確実性に応じて、幅広い潜在的な将来を考慮するアプローチです。
この方法はさまざまなシナリオを構築し、組織がリアルタイムで適応できるようにするのに役立ちます。
このシナリオ・プランニングの手法は、組織が直面する短期的および中期の課題に焦点を当てています。運用リスクや日常業務に焦点を当て、特定の問題に取り組む傾向があります。
サプライチェーンの混乱や労働力不足など、特定の懸念を抱えている組織は、特定の緊急時対応計画を策定するために、この方法を検討することができます。
戦略管理手法は、シナリオプランニングに対するもう1つの大局的なアプローチですが、主に外部の影響に焦点を当てています。
このアプローチは、長期的な戦略を構築し、経済の変化、テクノロジーの進歩、社会動向などの要因に応じて組織が全体的な方向性を理解するのに役立ちます。
あらゆる業界の組織が、不確実性を乗り越え、より良い成果を上げるためにシナリオプランニングを活用しています。これらの一般的なユースケースは、その応用力の高さを示しています。
財務チームは、シナリオプランニングを中核となる活動全体にどのように適用できるかを示す好例です。チームは、予算編成、予測、リアルタイム分析にシナリオプランニングを使用して、需要とコストの変化が組織の財務健全性にどのような影響を与えるかを確認できます。
統合された計画プロセスを通じて、組織は計画サイクルを加速し、成長を促進することができます。
サプライチェーンを持つ組織は、需要計画、在庫最適化、流通分析のためにシナリオプランニング手法を活用しています。
適切なプランニング分析ツールを使用することで、組織は「what-if」シナリオ分析を行い、統合されたダッシュボードを持つことができます。これらのダッシュボードは、パンデミックなどの大きな変化から規制の更新などの小規模な変動までを監視できます。組織は、さまざまなシナリオをモデル化し、積極的に緊急時対応計画を策定することができます。
持続可能な慣行と、環境、社会、ガバナンス（ESG）基準の遵守は、多くの組織にとって優先事項となっています。
シナリオプランニングは、 気候リスクを軽減するための持続可能性計画、シミュレーション、最適化に活用できます。このアプローチは結果の予測に役立ち、一部のツールは製品のカーボンフットプリント（PCF）を計算することもできます。
シナリオプランニングは、販売計画を立てたり特定の販売戦略を検証したりするのに非常に有効な方法です。このアプローチを通じて、組織は製品ライフサイクルの複数の時点で販売戦略をテストし、結果に基づいて計画を調整し、リソースをより適切に割り当てることができます。
また、営業担当者と地域マネージャーはシナリオプランニングを活用し、営業能力データをリアルタイムで追跡し、リソースを効果的に配分できます。
シナリオ・プランニングプロセス全体は重要な仕事になる可能性があり、オーケストレーションとコラボレーションが必要です。組織がプロセスを確実に成功させるために従うべきベスト・プラクティスがいくつかあります。
AI を活用した統合ビジネス プランニングを、目標に最適な環境でご自由に展開していただけます。
インテリジェントな自動化と予測的洞察を備えたIBM AI for Financeで財務を変革し、よりスマートで迅速、かつ回復力のある財務業務を推進します。
IBM Consultingで財務を再構築。専門知識とAI駆動型ソリューションを組み合わせることで、より効率的で戦略的な財務機能を実現します。
AIの使用によりファイナンシャル・プランニングとオペレーションを統合し、予測を強化し、プロセスを合理化し、性能を向上させます。