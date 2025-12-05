組織は、リスクを管理し、データ駆動型の意思決定を行う方法として、戦略的なプランニング手法に目を向けています。これらの手法は、企業が気候変動、市場の変動、地政学的変化など、制御の及ばない「もしも」の瞬間に備えるのにも役立ちます。

シナリオプランニングプロセスは、トレンド分析を通じて可能な結果の範囲や推定影響を予測・特定するのに役立ちます。

何が起こるかを知ることで、組織とその利害関係者は意思決定を改善し、最良の場合と最悪の場合の両方の可能性を管理できます。このプロセスは、シナリオの策定だけでなく、組織がこれらの将来のシナリオや起こりうる未来に向けたストラテジーを策定するのにも役立ちます。