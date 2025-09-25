企業が直面するリスクを特定し、各リスクの可能性と重大度を判断し、BIA を実施した後、ビジネス リーダーは、シンプルな 3 ステップのプロセスに従ってバックアップ計画を構築できます。

計画を実行するトリガーを特定します。 たとえば、ハリケーンが近づいている場合、嵐の接近により、どの時点で緊急時対応計画がトリガーされますか?50マイル離れたとき—100? 実行を担当するチームがいつ作業を開始するかを把握できるように、明確な決定を下す必要があります。

適切な対応を設計する: ビジネスが準備していた脅威が到来しました。会社が迅速に回復できるように、チームは自分たちに何が期待されているかを正確に知る必要があります。明確でアクセスしやすい指示、従うのが簡単なプロトコル、全員が相互に通信できる方法が必要です。

責任を明確かつ公平に委任する: 他の取り組みと同様、緊急時対応計画を成功させるには、効果的なプロジェクト管理が必要です。自然災害などの存続の脅威が発生した場合、会社の復旧支援に携わる全員が自分の役割を理解し、その役割を果たすために必要な適切な訓練を受けている必要があります。たとえば、火災の場合、消火の訓練を受けていない従業員がホースを手に取ることを期待するのは不公平です。しかし、適切な訓練を行えば、従業員の数を数えたり、各階を訪問して他の従業員が避難していることを確認したりすることができます。