気候変動リスクの評価には、気候変動が組織や地域に及ぼす潜在的な影響を特定し、定量化することが含まれます。これには、異常気象や気候パターンの変化など、起こりうる物理的な気候災害や、低炭素経済への移行に関連する移行リスクを見つけることが含まれます。

組織は、さまざまな要因に基づいてこれらの危険に対する脆弱性を評価し、将来起こりうる影響を測定する必要があります。例えば、企業は洪水の発生しやすい地域にある自社の施設の数を評価することができます。このような影響を定量化するために、組織は損害を金銭的に見積もる必要があります。これには、物理的損傷による潜在的な修理コスト、業務の中断による収益の損失、または新しい規制によるコンプライアンス・コストの計算が含まれる場合があります。

シナリオ分析もまた、気候リスク・アセスメントには不可欠です。これは、気候科学を利用して、将来の気候シナリオとその潜在的な影響を予測します。気候リスク・アセスメントで使用されるデータは、多くの情報源から得ることができます。これには、気候モデル、過去の気候データ、社会経済予測、企業固有のメトリクスなどが含まれます。使用される方法論は、アセスメントの範囲や組織の特定のニーズによって大きく異なります。

効果的な環境、社会、ガバナンス（ESG）目標の設定を目指す国や組織が増える中、気候リスク・アセスメントはその指針として機能します。例えば、欧州環境庁は、気候変動への適応に向けた政策の優先順位を特定し、ESGの意思決定を支援するために、2024年に初の欧州気候リスク評価（EUCRA）を発表しました。3