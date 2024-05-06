気候リスクとは、気候変動が環境、ビジネス、社会のさまざまな側面に与える潜在的な悪影響を指します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
気候リスクを理解することは、多くの理由から重要です。気候変動の影響は、社会的不平等を悪化させ、公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性があります。世界保健機関は、2030年から2050年の間に、気候変動によって栄養失調、疾病、熱ストレスが原因で年間約25万人の死者が増えると推定しています。1さらに、異常気象は人命を奪い、人々が移住を余儀なくされ、貧困が増大する原因にもなる可能性があります。
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）によると、こうした気候条件の変化は、組織やグローバル金融システム全体にとって財務的な影響を与える可能性もあります。このような影響には、財産やインフラへの損害、業務の中断、保険金請求の増加などが含まれます。投資家は、投資判断において気候変動リスクを考慮するようになってきています。一方、官公庁・自治体やその他の世界中の団体は、企業に気候関連リスクの評価と開示を求める新たな規制や基準を策定しています。
多くの場合、気候リスクは、低所得の国または地域やインフラの整っていない地域など、脆弱な人々に影響を与えます。島国や沿岸地域は、海面上昇や熱帯低気圧の頻度や強度の増加による重大なリスクに直面しています。
サハラ以南のアフリカでは、気候の変動と降雨パターンの変化が、食糧安全保障と水の利用可能性に深刻な影響を及ぼす可能性があります。南アジアでは、インド、バングラデシュ、パキスタンなどの国または地域が、猛暑やモンスーン・パターンの変化による影響の危険にさらされています。
この地域は人口密度が高いため、このような災害の潜在的な影響が大きくなる可能性があります。そして北極圏は世界平均のほぼ2倍の速度で温暖化が進んでおり、氷冠や永久凍土の融解を引き起こしています。これによりエコシステムと先住民族コミュニティーが脅かされ、また世界的な海面上昇の原因にもなっています。
気候リスクは大きく3つのカテゴリーに分けられます。
これらは気候条件の変化によってもたらされる直接的な脅威です。ハリケーン、洪水、熱波、干ばつなどの異常気象による深刻なリスクも含まれます。また、海面上昇や気温上昇など、気候パターンの長期的な変化に起因する問題も含まれます。
こうしたリスクは、低炭素経済への適応プロセスから生じます。業種・業務、企業、地域社会が化石燃料からの脱却を進める中、これらの資源に大きく依存している企業は、大きな経済的損失と社会経済的混乱に直面する可能性があります。これには、政策や規制の変更、技術の進歩、消費者の嗜好の変化などが含まれ、特定の製品やサービスに対する需要が減少する可能性があります。
これらのリスクは、気候変動によって損失を被った人々や企業が、責任を負うべき相手に補償を求めていることに関連しています。これには、気候変動への影響を軽減しなかった、あるいはその影響に適応できなかった企業や官公庁・自治体に対する法的措置が含まれる場合があります。
気候リスク全体を構成する物理的リスク、移行リスク、責任リスクは、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。ここでは、それらがビジネス、地域社会、環境にどのような影響を与えるかを詳しく見てみましょう。
気候変動は、熱波、干ばつ、洪水、暴風雨などの異常気象の頻度や強度の増加と関連しています。これらの事象は、インフラストラクチャーに損害を与え、オペレーションやサプライチェーンを混乱させ、人命の損失につながる可能性があります。海面上昇は土地の喪失と移転につながります。また、降水パターンの変化は、ある地域では水不足に、他の地域では洪水につながる可能性があります。
これは農業に影響を与え、水の供給に影響を与え、乾燥地域では山火事のリスクを高める可能性があります。こうした変化はエコシステムにも大きな影響を与え、種の分布に変化をもたらし、生物多様性を脅かします。例えば、サンゴ礁は水温に非常に敏感で、海洋の温暖化と酸性化によって深刻な影響を受けます。
気候変動は、健康や生活水準から文化や社会構造に至るまで、人間生活のさまざまな側面に影響を及ぼし、社会的に重大な意味を持っています。熱中症からマラリアやデング熱のような病気の蔓延に至るまで、医療問題を悪化させる可能性があります。気象パターンの変化により、人間の健康、農業、エネルギー生産に不可欠な清潔で安全な水へのアクセスが困難になる可能性があります。
気候リスクは、低所得の国または地域、先住民コミュニティー、高齢者、子どもなど、最も脆弱な人々に不均衡な影響を与えることがよくあります。これは既存の社会的不平等を悪化させ、貧困や疎外感を拡大させるだけでなく、移住、不安定化、紛争を引き起こす可能性があります。世界銀行によると、気候変動対策を取らなければ、2030年までにさらに1億人以上の人々が貧困にあえぐ可能性があります。2
企業にとって、気候リスクはさまざまな形で顕在化します。異常気象や気象パターンの変化による物理的リスクは、建物、設備、インフラなどの資産に損害を与える可能性があります。また、サプライチェーンや生産プロセスを混乱させ、労働力の確保や安全な労働条件の維持を困難にする可能性があります。
気候リスクは、新しい規制基準を満たすための保険料の上昇や高いコンプライアンス・コストなど、企業の支出の増加につながる可能性があります。財務的には、移行リスクにより座礁資産が発生する可能性があります。つまり、耐用年数が終わる前に価値が失われたり、負債に変わったりしてしまうということです。例えば、化石燃料に大きく依存している企業や地域は、世界が再生可能エネルギー源に移行するにつれて、重大な財務リスクに直面する可能性があります。
マクロ経済レベルでは、気候変動リスクは金融の安定性に体系的な脅威をもたらす可能性があります。例えば、気候変動リスクによる資産の急激な再評価は、より広範な金融危機を引き起こすかもしれません。また、利害関係者が気候変動リスクに敏感になるにつれ、気候変動リスクを評価し、軽減するための手段を講じることは、企業の意思決定アプローチの一部となる可能性があります。
気候変動リスクの評価には、気候変動が組織や地域に及ぼす潜在的な影響を特定し、定量化することが含まれます。これには、異常気象や気候パターンの変化など、起こりうる物理的な気候災害や、低炭素経済への移行に関連する移行リスクを見つけることが含まれます。
組織は、さまざまな要因に基づいてこれらの危険に対する脆弱性を評価し、将来起こりうる影響を測定する必要があります。例えば、企業は洪水の発生しやすい地域にある自社の施設の数を評価することができます。このような影響を定量化するために、組織は損害を金銭的に見積もる必要があります。これには、物理的損傷による潜在的な修理コスト、業務の中断による収益の損失、または新しい規制によるコンプライアンス・コストの計算が含まれる場合があります。
シナリオ分析もまた、気候リスク・アセスメントには不可欠です。これは、気候科学を利用して、将来の気候シナリオとその潜在的な影響を予測します。気候リスク・アセスメントで使用されるデータは、多くの情報源から得ることができます。これには、気候モデル、過去の気候データ、社会経済予測、企業固有のメトリクスなどが含まれます。使用される方法論は、アセスメントの範囲や組織の特定のニーズによって大きく異なります。
効果的な環境、社会、ガバナンス（ESG）目標の設定を目指す国や組織が増える中、気候リスク・アセスメントはその指針として機能します。例えば、欧州環境庁は、気候変動への適応に向けた政策の優先順位を特定し、ESGの意思決定を支援するために、2024年に初の欧州気候リスク評価（EUCRA）を発表しました。3
気候レジリエンスの構築には、緩和策（温室効果ガス排出量の削減など）と気候変動への適応策（地域や組織が長期的に機能し続けられるようにサステナビリティーを変化させること）の両方を含む総合的なアプローチが必要です。
化石燃料から風力、太陽光、地熱、水力などの再生可能エネルギーへの転換は、温室効果ガスの排出を大幅に削減し、ひいては地球温暖化全体の速度を遅らせることができます。
森林の保護と修復、持続可能な農業の促進、湿地の保護は、炭素を隔離し、生物多様性を保護し、異常気象に対する緩衝材となることができます。
エネルギーの必要性を全体的に減らし、気候変動に強いインフラを導入することで、電力の生産と供給が環境に与える影響を減らすことができます。これには、効率的な断熱や自然照明などの主要な機能を組み込んだ「グリーン」ビルディングの構築や、洪水に強い都市排水システムの開発などが含まれる場合があります。
金融商品の中には、潜在的な気候変動リスクを相殺し、気候変動対策のための資源を動員するのに役立つものがあります。例えば、グリーン・ボンドは、再生可能エネルギー・プロジェクト、エネルギー効率の高い建物、公共交通システムなど、環境面でメリットのあるプロジェクトに資金を調達するために発行されます。また、気候保険は、異常気象による経済的影響から企業や地域社会を守ることができます。
官公庁・自治体や政策立案者は、レジリエンスの構築を支援するために、さまざまな対策を実施できます。例えば、炭素では、カーボン・プライシングまたは総量削減義務に基づいてGHG排出量に料金を設定し、企業に削減措置を取るインセンティブを提供します。
その他の措置としては、再生可能エネルギーへの投資や移行を奨励したり、エネルギー効率の改善にかかる費用を相殺したり、持続可能な開発のための規則を定めたり、新たな研究開発に資金を提供したりすることがあります。多くの官公庁・自治体や組織が、投資家、顧客、その他の利害関係者が情報に基づいた意思決定を行えるよう、気候関連情報開示の要件を高めています。
他の企業、官公庁・自治体、NGO、研究機関、その他の意思決定者と協力することで、国または地域と企業が知識を共有し、政策を形成し、気候リスクを管理するための革新的なソリューションを開発することができます。アウェアネスを高め、気候変動教育プログラムを推進することで、個人や地域社会は行動する力を得ることができます。
データの取り込み、GHG報告など、サステナビリティーを重視する組織がESGソフトウェア・プラットフォームに何を求めるかについて、知見を得られます。
開発者やデータサイエンティストに環境データとAI駆動型の洞察を提供し、気候変動の影響からのレジリエンス（回復力）とビジネスの効率を高めます。
AIを導入したテクノロジーとIBMのサステナビリティー・ソリューションとの戦略的パートナーシップは、環境目標の達成に役立ちます。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。
開発者やデータサイエンティストに環境データとAI駆動型の洞察を提供し、気候変動の影響からのレジリエンス（回復力）とビジネスの効率を高めます。