建物システムからのリアルタイムおよび過去データを分析することで、AIは施設チームが日常のワークフローを自動化し、設備の故障を予測し、建物の性能を継続的に最適化できるようにします。
最新のスマート・ビルディングでは、機械学習（ML）テクノロジー、生成AIや高度な分析などのテクノロジーが、組織のダウンタイムの削減やエネルギー効率の改善に役立っています。また、資産の使用状況、占有パターン、運用リスクの可視性も向上します。
その結果、施設管理は、サステナビリティー、生産性、長期的な資産価値を支える戦略的な機能となりえます。企業のリーダーにとって、この移行はオペレーショナル・レジリエンスを向上させ、より正確な資本計画を可能にし、物理インフラストラクチャーの性能に対する組織全体の可視性を強化します。
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AI駆動型の施設管理では、複雑な機械学習アルゴリズムを使用して、建物システムから受信するデータを実行可能な知見と自動化されたプロセスに変換します。
ビルシステムや資産にはセンサーが装備され、モノのインターネット（IoT）データ・ソースとして機能するようになっています。このようなスマート・ビルディングでは、IoTセンサーからのリアルタイム・データによって、設備や資産の使用状況、状態、稼働率、性能を綿密に監視することができます。AIモデルはセンサー・データを分析し、パターンや傾向を明らかにすることで、潜在的な停電の予測、エネルギー使用の最適化、その他のクリティカルな意思決定に利用できます。
エッジAIを導入することで、センサーやローカル・デバイス上で直接データ処理が可能になり、 クラウド接続が制限されている場合でもビルシステムを稼働させることができるため、レイテンシーが短縮され、レジリエンスが向上します。
ビル管理システム（BMS）と統合されたAIアナリティクス・プラットフォームは、設備チームがより効率的な資産利用、事前対応型なメンテナンス・スケジューリング、その他の運用タスクにつながる、より多くの情報に基づいた運用上の意思決定を行うのを支援します。資産管理システム、企業資源計画（ERP）ソフトウェア、分析環境のような企業プラットフォームと統合された場合、施設管理の洞察は、複数の領域に関するより広範な戦略的意思決定に情報を提供することができます。これらの分野には、投資、リスク軽減、長期的な運用計画が含まれます。
施設チームは、建物のオペレーション全体でAIシステムを使用できます。FMにおけるAIの主なユースケースは次のとおりです。
AI搭載ビル管理システム（BMS）は、占有パターンや環境条件などのリアルタイム・データと履歴データに基づいて建物インフラストラクチャーを最適化します。ビルディング・オートメーションは、このようなシステムを使用して、暖房、換気、空調（HVAC）、照明、セキュリティーを自動化し、エネルギーの最適化を強化します。
例えば、スマート・ビルディングディングのAI駆動型BMSは、稼働センサー、バッジアクセスデータ、またはコンピューター・ビジョンを使用して、カメラフィードを分析し、ビルエリアが空いている時間を特定するかもしれません。その後、システムは照明をオフにして温度を下げることで、エネルギー消費量を削減し、エネルギー・コストを削減し、全体的なエネルギー管理を改善できます。
予知保全はAIを使用して、過去およびリアルタイムのセンサー・データを分析し、故障の可能性が高い設備を特定し、故障が発生する前に保守のスケジュールを立てます。
予知保全と予防保全はしばしば混同されます。予知保全が一般的にAIや高度な分析に頼って故障を予測するのに対し、予防保全はあらかじめ定義されたスケジュールや使用量のしきい値に従います。
予知保全は、資産が停止に見舞われる可能性が最も高いときに修理をスケジュールし、冗長作業を防ぐことで保守コストを削減します。同時に、修理が予測される前に行われるため、予知保全はダウンタイムを制限し、システム停止を軽減するのにも役立ちます。
長期的には、予知保全に関する洞察により、経営陣は資産の修理、アップグレード、交換に関して、より多くの情報に基づいた資本配分の決定を下すことができます。
AIツールは、自然言語処理（NLP）を用いて、定型業務（メンテナンススケジュールの作成など）を自動化し、非効率性を削減します。AIモデルは、入力された作業オーダーを自動的に検証し、優先順位を付け、必要なトレーニングと設備を持つ技術者に仕事を割り当てます。AIを搭載したチャットボットは、メンテナンス依頼に対応したり、複雑な問い合わせを人間の担当者にエスカレーションしたりすることができます。
作業指示の受付、優先順位付け、発送を自動化すると、応答時間が短縮され、派遣担当者や技術者はより要求の厳しい、価値の高い作業に集中できるようになります。ワークフローと予知保全のオートメーションは、フィールド・サービス管理（FSM）におけるAIのユースケースの2つでもあります。
AI（人工知能）はIoT（モノのインターネット）センサー・データを処理して占有パターンを検知し、従業員の行動に基づいてレイアウトの最適化に関する推奨事項を生成できます。データ駆動型でスペースを割り当てることで、居住者の快適さを向上させ、移動パターンを改善し、共有エリアの混雑を軽減し、スペースの無駄を削減できます。
職場の行動やニーズが変化しても、AIシステムが継続的な分析と推奨を提供して、最適なスペース利用率を維持できるようにします。
AIテクノロジーは、物理的な建物のセキュリティーとITサイバーセキュリティーの監視の両方を強化することができます。多くの機械学習アルゴリズムはパターン検知に優れており、サイバー攻撃の試行を示す可能性のあるネットワークの異常にフラグを立てることができます。
一方、AI搭載のBMSは、ビデオフィードとIoT（モノのインターネット）センサー・データを使用して、煙、権限のない人員、異常なアクティビティ、その他の脅威を検知できます。
施設デジタルツインとは、現実世界の建物の仮想的な複製のことです。AIモデルはリアルタイム・データを使用してデジタルツインを更新し、物理モデルの状態と一致させます。施設管理者はデジタルツインを使用してオペレーションをシミュレーションし、生成された結果に基づいて情報に基づいた意思決定を行うことで、資産の性能を最適化することができます。
大規模に、デジタルツインは、組織が複数の拠点にわたる建物の性能を評価し、モダナイゼーション・イニシアチブの優先順位を付けるのに役立つことで、ポートフォリオ・レベルの最適化をサポートできます。
AIは、施設のオペレーションのエネルギー効率化、資産の性能の向上、設備の故障の抑制、さらなるコスト削減に貢献します。施設管理（FM）におけるAIのメリットをいくつかご紹介します。
施設管理におけるAIの導入は、多くの場合、より広範なデジタル・トランスフォーメーションの取り組みの一部となるため、既存のシステム、データ・サイロ、プライバシーの懸念、従業員の抵抗などが、すべて課題となる可能性があります。
こうした障害を克服するには、組織が以下の要因を軽減する必要があります。
AI駆動型のFMシステムは、事前対応型・自動化されたエネルギー効率の高いアプローチに基づいていますが、従来のモデルは事後対応型または定期的な修理と、手作業に頼っています。
IoT（モノのインターネット）センサーを活用して予知保全を推進するものがない場合、技術者は問題が発生した場合、または固定スケジュールで保守を実施し、紙の記録や手作業による検査に頼ることになります。同様に、リアルタイムの占有率データがない場合、HVACシステムは実際のスペース使用率に関係なく、事前に設定されたタイマーで稼働します。
AI主導のアプローチと比較すると、従来のFMでは、エネルギー・コストが高くなり、資産のダウンタイムが長くなり、データの可視性が制限されて、情報が十分に得られない意思決定ができない可能性があります。企業レベルでは、このように可視性が限られていると、戦略的なビジネス目標の達成が困難になる可能性があります。
AI FMシステムを成功裏に導入するには、組織は明確な目標に基づいたロードマップを策定する必要があります。AIシステム自体は、計画の最終ステップの1つです。
施設管理でAIを導入するためのベスト・プラクティスには、テクノロジー・スタックの準備、データの整理、使用に関する明確なガイドラインの作成などがあります。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
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