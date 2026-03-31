予知保全はAIを使用して、過去およびリアルタイムのセンサー・データを分析し、故障の可能性が高い設備を特定し、故障が発生する前に保守のスケジュールを立てます。

予知保全と予防保全はしばしば混同されます。予知保全が一般的にAIや高度な分析に頼って故障を予測するのに対し、予防保全はあらかじめ定義されたスケジュールや使用量のしきい値に従います。

予知保全は、資産が停止に見舞われる可能性が最も高いときに修理をスケジュールし、冗長作業を防ぐことで保守コストを削減します。同時に、修理が予測される前に行われるため、予知保全はダウンタイムを制限し、システム停止を軽減するのにも役立ちます。

長期的には、予知保全に関する洞察により、経営陣は資産の修理、アップグレード、交換に関して、より多くの情報に基づいた資本配分の決定を下すことができます。