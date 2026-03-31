石油化学加工プラントとストレージ施設の航空写真。
AI（人工知能） 資産・設備管理

施設管理におけるAIとは

By Ivan Belcic , Ian Smalley
公開日 2026年03月31日

施設管理におけるAIの定義

AIは、施設管理（FM）を反応的な規律から予測的でデータ駆動型の運用ストラテジーへと変えつつあります。

建物システムからのリアルタイムおよび過去データを分析することで、AIは施設チームが日常のワークフロー自動化し、設備の故障を予測し、建物の性能を継続的に最適化できるようにします。

最新のスマート・ビルディングでは、機械学習（ML）テクノロジー、生成AIや高度な分析などのテクノロジーが、組織のダウンタイムの削減やエネルギー効率の改善に役立っています。また、資産の使用状況、占有パターン、運用リスクの可視性も向上します。

その結果、施設管理は、サステナビリティー、生産性、長期的な資産価値を支える戦略的な機能となりえます。企業のリーダーにとって、この移行はオペレーショナル・レジリエンスを向上させ、より正確な資本計画を可能にし、物理インフラストラクチャーの性能に対する組織全体の可視性を強化します。

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施設管理でAIを活用する方法

AI駆動型の施設管理では、複雑な機械学習アルゴリズムを使用して、建物システムから受信するデータを実行可能な知見と自動化されたプロセスに変換します。

ビルシステムや資産にはセンサーが装備され、モノのインターネット（IoT）データ・ソースとして機能するようになっています。このようなスマート・ビルディングでは、IoTセンサーからのリアルタイム・データによって、設備や資産の使用状況、状態、稼働率、性能を綿密に監視することができます。AIモデルはセンサー・データを分析し、パターンや傾向を明らかにすることで、潜在的な停電の予測、エネルギー使用の最適化、その他のクリティカルな意思決定に利用できます。

エッジAIを導入することで、センサーやローカル・デバイス上で直接データ処理が可能になり、 クラウド接続が制限されている場合でもビルシステムを稼働させることができるため、レイテンシーが短縮され、レジリエンスが向上します。

ビル管理システム（BMS）と統合されたAIアナリティクス・プラットフォームは、設備チームがより効率的な資産利用、事前対応型なメンテナンス・スケジューリング、その他の運用タスクにつながる、より多くの情報に基づいた運用上の意思決定を行うのを支援します。資産管理システム、企業資源計画（ERP）ソフトウェア、分析環境のような企業プラットフォームと統合された場合、施設管理の洞察は、複数の領域に関するより広範な戦略的意思決定に情報を提供することができます。これらの分野には、投資、リスク軽減、長期的な運用計画が含まれます。

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施設管理におけるAIのユースケース

施設チームは、建物のオペレーション全体でAIシステムを使用できます。FMにおけるAIの主なユースケースは次のとおりです。

  • エネルギー管理
  • 予知保全
  • ワークフロー・オートメーション
  • スペース利用率
  • インテリジェントなセキュリティー
  • デジタルツイン施設
  • データに基づく意思決定

エネルギー管理

AI搭載ビル管理システム（BMS）は、占有パターンや環境条件などのリアルタイム・データと履歴データに基づいて建物インフラストラクチャーを最適化します。ビルディング・オートメーションは、このようなシステムを使用して、暖房、換気、空調（HVAC）、照明、セキュリティーを自動化し、エネルギーの最適化を強化します。

例えば、スマート・ビルディングディングのAI駆動型BMSは、稼働センサー、バッジアクセスデータ、またはコンピューター・ビジョンを使用して、カメラフィードを分析し、ビルエリアが空いている時間を特定するかもしれません。その後、システムは照明をオフにして温度を下げることで、エネルギー消費量を削減し、エネルギー・コストを削減し、全体的なエネルギー管理を改善できます。

予知保全

予知保全はAIを使用して、過去およびリアルタイムのセンサー・データを分析し、故障の可能性が高い設備を特定し、故障が発生する前に保守のスケジュールを立てます。

予知保全と予防保全はしばしば混同されます。予知保全が一般的にAIや高度な分析に頼って故障を予測するのに対し、予防保全はあらかじめ定義されたスケジュールや使用量のしきい値に従います。

予知保全は、資産が停止に見舞われる可能性が最も高いときに修理をスケジュールし、冗長作業を防ぐことで保守コストを削減します。同時に、修理が予測される前に行われるため、予知保全はダウンタイムを制限し、システム停止を軽減するのにも役立ちます。

長期的には、予知保全に関する洞察により、経営陣は資産の修理、アップグレード、交換に関して、より多くの情報に基づいた資本配分の決定を下すことができます。

ワークフロー・オートメーション

AIツールは、自然言語処理（NLP）を用いて、定型業務（メンテナンススケジュールの作成など）を自動化し、非効率性を削減します。AIモデルは、入力された作業オーダーを自動的に検証し、優先順位を付け、必要なトレーニングと設備を持つ技術者に仕事を割り当てます。AIを搭載したチャットボットは、メンテナンス依頼に対応したり、複雑な問い合わせを人間の担当者にエスカレーションしたりすることができます。

作業指示の受付、優先順位付け、発送を自動化すると、応答時間が短縮され、派遣担当者や技術者はより要求の厳しい、価値の高い作業に集中できるようになります。ワークフローと予知保全のオートメーションは、フィールド・サービス管理（FSM）におけるAIのユースケースの2つでもあります。

スペース利用率

AI（人工知能）はIoT（モノのインターネット）センサー・データを処理して占有パターンを検知し、従業員の行動に基づいてレイアウトの最適化に関する推奨事項を生成できます。データ駆動型でスペースを割り当てることで、居住者の快適さを向上させ、移動パターンを改善し、共有エリアの混雑を軽減し、スペースの無駄を削減できます。

職場の行動やニーズが変化しても、AIシステムが継続的な分析と推奨を提供して、最適なスペース利用率を維持できるようにします。

インテリジェント・セキュリティー

AIテクノロジーは、物理的な建物のセキュリティーとITサイバーセキュリティーの監視の両方を強化することができます。多くの機械学習アルゴリズムはパターン検知に優れており、サイバー攻撃の試行を示す可能性のあるネットワークの異常にフラグを立てることができます。

一方、AI搭載のBMSは、ビデオフィードとIoT（モノのインターネット）センサー・データを使用して、煙、権限のない人員、異常なアクティビティ、その他の脅威を検知できます。

施設管理におけるデジタルツイン

施設デジタルツインとは、現実世界の建物の仮想的な複製のことです。AIモデルはリアルタイム・データを使用してデジタルツインを更新し、物理モデルの状態と一致させます。施設管理者はデジタルツインを使用してオペレーションをシミュレーションし、生成された結果に基づいて情報に基づいた意思決定を行うことで、資産の性能を最適化することができます。

大規模に、デジタルツインは、組織が複数の拠点にわたる建物の性能を評価し、モダナイゼーション・イニシアチブの優先順位を付けるのに役立つことで、ポートフォリオ・レベルの最適化をサポートできます。

データに基づく意思決定

AIモデルは、過去の膨大なデータとリアルタイムのデータを素早く分析し、施設の関係者のためにデータの可視化を通じて予測やレポートを作成することができます。

複雑なデータを消化しやすい形で提示することで、AIシステムはリーダーに実行可能な洞察を提供し、戦略的イニシアチブにおいて、よりデータ駆動型の、情報に基づいた意思決定を促進します。

施設管理におけるAIのメリット

AIは、施設のオペレーションのエネルギー効率化、資産の性能の向上、設備の故障の抑制、さらなるコスト削減に貢献します。施設管理（FM）におけるAIのメリットをいくつかご紹介します。

  • コストの削減：非効率が少ないほど、運用コストが低くなります。AIは、ワークフロー、予防保守、その他の同様の改善など、建物オペレーションを合理化およびオートメーションします。結果として生じるエネルギー使用量の減少、重複作業、その他のメリットは、コスト削減の拡大に直接つながります。
  • 業務効率の向上：機械学習モデルはアルゴリズムを使用してデータを分析し、施設管理者やその他のリーダーに実行可能な洞察を提供します。定型的なタスクの自動化と作業指示の処理により、技術者の生産性を向上させることができます。一方、スマート・ビル管理システムは、HVAC、照明、セキュリティーを自動化し、参考情報の効率的利用を最大化します。
  • ダウンタイムの短縮：予測保守と予防保守はどちらも、従来の事後対応型または計画的な修理アプローチよりも中断を軽減するのに効果的です。AI駆動型の予知保全にシフトすることで、アップタイムを10%から20%に向上させることができます。
  • 資産ライフサイクルの延長：不必要な摩耗を減らし、劣化の兆候を早期に検知することで、AI駆動型の資産管理戦略は建物システムや設備の寿命を延ばすことができます。資産が良好な動作状態に保たれるため、予知保全により資産の機能が維持され、早期に交換される可能性が低減されます。
  • サステナビリティーの向上：AI駆動型の施設管理戦略は、建物の性能とリソースの消費を継続的に最適化することで、組織がサステナビリティーの目標を達成するのに役立ちます。スマート・ビルディングは、占有パターンと外部の環境条件を監視して、HVAC効率を高め、エネルギー需要を削減し、排出量を削減します。これらの機能は、より正確で監査可能なエネルギーおよび排出量データを提供することで、環境・社会・ガバナンス（ESG）報告を支援することもできます。
  • 生産性の向上：スペース利用率と占有率に基づいてHVACシステムのオペレーションを自動化すると、より快適なワークスペースを構築できます。最適な空気の質、温度、湿度を維持することで、居住者がより快適に仕事に集中できるようになります。

施設管理へのAI導入の課題

施設管理におけるAIの導入は、多くの場合、より広範なデジタル・トランスフォーメーションの取り組みの一部となるため、既存のシステム、データ・サイロ、プライバシーの懸念、従業員の抵抗などが、すべて課題となる可能性があります。

こうした障害を克服するには、組織が以下の要因を軽減する必要があります。

  • 高額な初期投資：AIシステムの構築には費用がかかります。古いデバイスはIoTセンサーでアップグレードするか、センサーが組み込まれた機器に交換する必要があります。ソフトウェアは、1回限りの購入または継続的なSaaSサブスクリプションとして、多額の初期費用を支払う場合があります。
  • 不確実なROI：AI搭載の施設管理のメリットの中には、「ROI」（サステナビリティーなど、金銭以外のメリット）の範疇に入るものもあります。ただし、これらのメトリクスは多くの場合、長期的な成功にとっては非常に貴重です。利害関係者に、ソフトROIメトリクスに基づく事例を提示するのは難しいかもしれません。
  • データ品質：AIシステムは最高の性能を発揮するために強力なデータに依存しています。適切なデータの組織と統合がなければ、AI駆動型の施設管理システムは高いROIを実現するのに苦労します。
  • データ・プライバシー：組織が収集して保持するデータが増えるほど、サイバー攻撃の標的は大きくなります。デジタル・システムは、強力なサイバーセキュリティー取り組みを通じて、潜在的な攻撃から保護する必要があります。エッジAIをIoTデバイスに直接導入することで、潜在的な攻撃ベクトルを塞ぐことができます。
  • チェンジ・マネジメント：従業員をAIの取り組みに参加させることは、それだけで課題となる場合があります。組織は、新しい取り組みを推進するために主要な従業員を採用し、従業員が新しいワークフローに適応するにつれて、前向きな士気を維持することができます。AIシステムは施設管理者に取って代わることはありません。組織は依然としてビル管理システムを管理するための適格な人材を必要としています。

AIと従来の施設管理の比較

AI駆動型のFMシステムは、事前対応型・自動化されたエネルギー効率の高いアプローチに基づいていますが、従来のモデルは事後対応型または定期的な修理と、手作業に頼っています。

IoT（モノのインターネット）センサーを活用して予知保全を推進するものがない場合、技術者は問題が発生した場合、または固定スケジュールで保守を実施し、紙の記録や手作業による検査に頼ることになります。同様に、リアルタイムの占有率データがない場合、HVACシステムは実際のスペース使用率に関係なく、事前に設定されたタイマーで稼働します。

AI主導のアプローチと比較すると、従来のFMでは、エネルギー・コストが高くなり、資産のダウンタイムが長くなり、データの可視性が制限されて、情報が十分に得られない意思決定ができない可能性があります。企業レベルでは、このように可視性が限られていると、戦略的なビジネス目標の達成が困難になる可能性があります。

設備管理におけるAIの始め方

AI FMシステムを成功裏に導入するには、組織は明確な目標に基づいたロードマップを策定する必要があります。AIシステム自体は、計画の最終ステップの1つです。

施設管理でAIを導入するためのベスト・プラクティスには、テクノロジー・スタックの準備、データの整理、使用に関する明確なガイドラインの作成などがあります。

  1. テクノロジーの準備：データとシステムがサイロ化されたシステム間で分断されている場合、AIソリューションは強力な予測を行うために必要なデータを取得するのが困難になります。組織は、使用する予定のすべてのソフトウェアおよびハードウェア・ツールを特定し、すべてを単一のプラットフォームに一元化して、統一された信頼できる情報源を得る必要があります。コンピューター化された保守管理システム（CMMS）はその一例です。
  2. データ処理：データ処理では、データサイエンティストはすべての関連データをAIシステムのために整理されたデータ・セットに統合しなければなりません。データ収集、データ準備、データ統合データ分析はすべて、データ処理ワークフローの重要な段階です。
  3. AIガバナンス：AIガバナンスを通じて、組織はデータ・プライバシーとAI利用のための明確な基準、ルール、ガードレールを作らなければなりません。AIガバナンス・ポリシーは、個人情報（PII）やその他の機密データを保護しながら、偏見を防ぐのに役立ちます。
  4. 利害関係者の連携：経営幹部とその他のリーダーは、AIイニシアチブの目標について全員が同意する必要があります。AIに期待される ROIとは。AIイニシアチブはどのような問題を解決するためのものなのか？主要な担当者を同じページに集めることで、スムーズな導入、容易なチェンジ・マネジメント、明確なROI測定が可能になります。

執筆者

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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