原材料は最終製品に直接組み込まれますが、MROアイテムは生産プロセスをサポートします。多くの組織では、MROを間接的なものとして分類し、調達の難易度を低くして扱っています。その結果、コストの漏れ、過剰なインベントリー、サプライヤーの無秩序な増加の機会が生まれます。

MROサプライチェーンには、以下が含まれます。

初回修理完了率を含む修理の成功度を監視することで、MRO（保守・修理・運用）プロセスに役立つデータが得られます。保守の実行はサプライチェーンの外部で行われますが、修理パフォーマンス・メトリクスはMRO在庫計画と調達戦略に直接影響します。