どのパーツが最も重要か。
保守・修理・運用（MRO）資材の在庫管理を担当しているなら、これは自問すべき重要な質問です。在庫は投資であり、その投資は管理される必要があります。しかし、すべてのパーツは同じではありません。一部は業務や従業員の安全にとって重要です。また、「あったらいいな」ものの、緊急性のないものもあります。
そのため、オペレーションに対するスペアの重要性をしっかりと理解した上で、スペア・パーツの使用方法を決めておくことが重要です。これは強力で信頼性の高い性能を実現する最良の方法です。最適な在庫レベルを決定する方法でもあります
多くのMRO在庫で管理されている数万、数十万のアイテムを手作業で確認し、個々のアイテムに「スペア重要度」スコアを割り当てようとすることは、ほぼ不可能です。私たちは多くのクライアントと協力して、資産と設備の重要度を割り当ててきました。そのエクスペリエンスは、スペア・パーツに重要度を割り当てることに実際のメリットがあることを示しています。この種の情報:
以下の2つのグラフは、企業が在庫を詳細にレビューした際の平均的なプロファイルを表しています。
ただし、スペア・パーツにコードを割り当てるだけでは不十分であることを指摘することが重要です。特定のパーツの重要度を見る場合にも考慮が必要な変数があります。例：
上記のパラメータの中で、組織にとって最も重要なパラメータを特定したら、それらのパラメータを定期的に監査する方法論とソリューションを選択する必要があります。例えば、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）で新しいトランザクションが作成されるたびに、ソリューションはそのトランザクションをマテリアルに適用して、重要度が引き続き正しいかどうかを判断する必要があります。
MRO在庫の最適化に取り組むときは、以下を考慮してください。
IBM® Maximo MRO Inventory Optimizationは、パフォーマンスの正確で詳細なイメージを提供することで、保守、修理、運用（MRO）在庫の最適化を支援します。
各部品がいかに重要であるかを理解するために、MRO IOマテリアル・クリティカル・バリュー・サービスは、業界をリードするMRO分析とテクノロジーとコンサルティングの専門知識を組み合わせて、関連するスペアの重要度を提供します。こちらのデモをご覧いただき、在庫をより明確かつ正確に把握する方法をご確認ください。
