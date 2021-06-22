タグ
MRO在庫における「スペアの重要性」の理解

デジタル・タブレットでタッチパッドを使用し、立って作業している防護服を着たメンテナンスエンジニア

どのパーツが最も重要か。

保守・修理・運用（MRO）資材の在庫管理を担当しているなら、これは自問すべき重要な質問です。在庫は投資であり、その投資は管理される必要があります。しかし、すべてのパーツは同じではありません。一部は業務や従業員の安全にとって重要です。また、「あったらいいな」ものの、緊急性のないものもあります。

そのため、オペレーションに対するスペアの重要性をしっかりと理解した上で、スペア・パーツの使用方法を決めておくことが重要です。これは強力で信頼性の高い性能を実現する最良の方法です。最適な在庫レベルを決定する方法でもあります

MRO在庫が重要な理由

多くのMRO在庫で管理されている数万、数十万のアイテムを手作業で確認し、個々のアイテムに「スペア重要度」スコアを割り当てようとすることは、ほぼ不可能です。私たちは多くのクライアントと協力して、資産と設備の重要度を割り当ててきました。そのエクスペリエンスは、スペア・パーツに重要度を割り当てることに実際のメリットがあることを示しています。この種の情報:

  • 重要なスペア・パーツとそれらのパーツに投資された資金のアセスメントを提供します
  • 組織のクリティカル・スペアと非クリティカル・スペアの在庫に透明性と可視性を提供
  • 「在庫切れ」の発生を排除
  • パーツの検索と注文にかかる時間を削減
  • 休眠/非移動在庫の削減
  • 古くなった材料の廃棄を迅速化
  • 在庫割り振りを改善してスペース利用率を向上
  • 在庫と業務需要のバランスをとることで、在庫コストを最適化

以下の2つのグラフは、企業が在庫を詳細にレビューした際の平均的なプロファイルを表しています。

 
スペア・パーツ在庫の流通の概要を示すグラフ
スペア・パーツの在庫割り振りのグラフ

各スペア・パーツについて尋ねるべき8つの質問

ただし、スペア・パーツにコードを割り当てるだけでは不十分であることを指摘することが重要です。特定のパーツの重要度を見る場合にも考慮が必要な変数があります。例：

  1. このスペア・パーツが使用される設備はどのようなものか、またその設備は業務にとってどの程度重要なのか。
  2. この部品は誰が供給しているか。OEMか、それともサードパーティか。
  3. 部品を再販するまでにどのくらいのリードタイムを要するか。
  4. この部品はどの倉庫に保管されているか。
  5. 適切なマテリアル・ビルド（BOM）はあるか。
  6. 部品は複数の種類の設備に使用されているか。
  7. 目標とするサービス・レベルはどのようなものか。
  8. 作業指示の優先順位は何か。

上記のパラメータの中で、組織にとって最も重要なパラメータを特定したら、それらのパラメータを定期的に監査する方法論とソリューションを選択する必要があります。例えば、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）で新しいトランザクションが作成されるたびに、ソリューションはそのトランザクションをマテリアルに適用して、重要度が引き続き正しいかどうかを判断する必要があります。

在庫管理の目的を理解する

MRO在庫の最適化に取り組むときは、以下を考慮してください。

  • 顧客に最大限のサービス・レベルを提供したい場合、そのサービス・レベルを向上させるために何をすべきでしょう。また、それは在庫の決定にどのような影響を与えますか。
  • 最小限の在庫レベルを維持し、財務、予算、または倉庫に関する考慮事項を達成したい場合、その在庫レベルを減らすためにどのような方法を従業員に適用できますか。
  • 最低コストで運用し、財務的または予算的目標を達成することが目標の場合、コストを削減するために何ができるでしょうか。

IBM® MROソリューションの詳細はこちら

IBM® Maximo MRO Inventory Optimizationは、パフォーマンスの正確で詳細なイメージを提供することで、保守、修理、運用（MRO）在庫の最適化を支援します。

各部品がいかに重要であるかを理解するために、MRO IOマテリアル・クリティカル・バリュー・サービスは、業界をリードするMRO分析とテクノロジーとコンサルティングの専門知識を組み合わせて、関連するスペアの重要度を提供します。こちらのデモをご覧いただき、在庫をより明確かつ正確に把握する方法をご確認ください。
