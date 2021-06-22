どのパーツが最も重要か。

保守・修理・運用（MRO）資材の在庫管理を担当しているなら、これは自問すべき重要な質問です。在庫は投資であり、その投資は管理される必要があります。しかし、すべてのパーツは同じではありません。一部は業務や従業員の安全にとって重要です。また、「あったらいいな」ものの、緊急性のないものもあります。

そのため、オペレーションに対するスペアの重要性をしっかりと理解した上で、スペア・パーツの使用方法を決めておくことが重要です。これは強力で信頼性の高い性能を実現する最良の方法です。最適な在庫レベルを決定する方法でもあります