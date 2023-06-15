資産管理と部品在庫管理の違いとは

ライフサイクル全体にわたる資産の管理に関して、ビジネス・リーダーは、成功には包括的なストラテジーが必要であることを認識しています。しかし、部品在庫管理に関する戦略的機会やメンテナンス戦略における役割については、必ずしも明確ではありません。
資産管理ソリューションは、建物、設備、車両、IT資産、および企業が事業を運営するために使用するその他のアイテムを監視するのに対し、インベントリー管理は、資産が故障したときに資産を迅速かつ効果的に修理するために必要なスペアパーツの保守・修理・運用（MRO）を追跡します。
まず、2つの用語の定義から説明します。
企業は資産を使用して日常のオペレーションを運営し、価値を生み出します。これには、物理的資産（原材料、設備、車両など）と非物理的資産（知的財産や特許など）の両方が含まれます。
会社の資産は固定資産と非固定資産の2つのカテゴリに分けられます。固定資産、または「有形固定資産」（PP&E）は、企業が1年以上使用する予定の資産です。たとえば、土地、建物、車両、設備、コンピューターなどです。
非固定資産は通常、企業にとって価値が低く、1年以上にわたって保有することはほとんどありません。非固定資産の例には、事務用品やコンピューター、オーディオビジュアル設備、オフィス家具などがあります。
「サプライ・インベントリー」とも呼ばれる部品インベントリーとは、企業が所有する資産を迅速かつ効果的に修理するために在庫が必要な品目を指します。成功している企業は、最も重要な設備をスムーズに稼働させ、収益を向上させるために必要なスペアパーツ一式を厳密に管理しています。
しかし、どのスペアパーツが重要で、どのスペアパーツが単に「あった方が良い」ものなのでしょうか。これは部品インベントリー・ストラテジーの中心的な問題です。この質問に答えるために、保守、修理、運用（MRO）マネージャーは、「スペアパーツの重要性」（不足した場合にどのスペアパーツが業務運営を脅かすのか、また、どのスペアパーツがそれほど重要ではないのか）を識別するプロセスに依拠します。
どちらのタイプの管理も企業所有の物を対象としますが、資産管理システムは企業の運営に必要な設備や備品のみを対象とします。一方、部品インベントリー管理は、会社が故障した資産を適切に修理するために必要な品目を扱います。
資産には、トラックや製造工場から風車やパイプラインまで、さまざまな形状や大きさがあります。資産管理では、企業が事業運営を行うために必要な物理的資産と非物理的資産の両方の場所と状態を追跡します。
最も一般的な資産管理のユースケースの1つは、資産の価値をできるだけ長く維持するために使用される資産の保守です。これを実現するために、多くの企業は、透明性を確保し、監視機能を強化し、問題を迅速に解決するために、エンタープライズ資産管理（EAM）システムなどの資産管理ソフトウェアに依存しています。効果的な資産管理ソフトウェアのメリットの一部を紹介します。
以下は、現在最も広く使用されている4種類の資産追跡システムです。
資産管理が企業の運営を支援するアイテムに焦点を当てるのに対し、部品在庫管理は、企業が故障したときに機器を修理するために手元に置いておく必要があるスペアパーツや材料に焦点を当てています。これを信頼性が高くコスト効率の高い方法で達成するために、保守・修理・運用（MRO）チームは、部品のインベントリー・レベルを戦略的に維持して必要なものを確保する一方で、過剰在庫や古い在庫の保持を最小限に抑える必要があります。
ここでは、部品在庫管理の3つの重要なコンポーネントと、それらを確実に成功させるためのいくつかの質問を紹介します。
ビジネス・リーダーは日々、コストを削減し、効率を高め、新たな市場機会を獲得する方法について重要な決定を行っています。しかし、強力な資産および部品在庫管理システムがなければ、これらの決定は無意味になる可能性があります。資産および部品の在庫管理を適切に実行すると、組織には次のような多くの重要なメリットがもたらされます。
今日の最高のパフォーマンスを誇る資産管理ソリューションは、IoT（モノのインターネット）、AIで強化された分析と監視、クラウドベースの機能を通じて提供されるリアルタイムデータなどの最先端のテクノロジーを活用しています。IBM® Maximo Application Suiteを使用したエンタープライズ資産管理は、企業が資産のパフォーマンスを最適化し、資産の寿命を延ばすのに役立ちます。IBM Maximo Application Suiteは、高度な分析ツールとIoTデータを使用して運用の可用性を向上させ、ダウンタイムとコストを削減する完全に統合されたプラットフォームです。
AIとIoT（モノのインターネット）データで、資産をインテリジェントに連携させると、パフォーマンスの最適化、変化する状況への適応、そして継続性の確保が可能になります。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。