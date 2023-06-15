資産管理と部品在庫管理の違いとは

どちらのタイプの管理も企業所有の物を対象としますが、資産管理システムは企業の運営に必要な設備や備品のみを対象とします。一方、部品インベントリー管理は、会社が故障した資産を適切に修理するために必要な品目を扱います。

資産管理

資産には、トラックや製造工場から風車やパイプラインまで、さまざまな形状や大きさがあります。資産管理では、企業が事業運営を行うために必要な物理的資産と非物理的資産の両方の場所と状態を追跡します。

最も一般的な資産管理のユースケースの1つは、資産の価値をできるだけ長く維持するために使用される資産の保守です。これを実現するために、多くの企業は、透明性を確保し、監視機能を強化し、問題を迅速に解決するために、エンタープライズ資産管理（EAM）システムなどの資産管理ソフトウェアに依存しています。効果的な資産管理ソフトウェアのメリットの一部を紹介します。

以下は、現在最も広く使用されている4種類の資産追跡システムです。

無線識別タグ（RFID）： RFIDタグは、無線周波数信号とBluetoothテクノロジーを使用してさまざまな情報をブロードキャストする、資産に貼り付けられる小さなタグです。RFIDタグは、資産の場所に加えて、それが保管されている環境の温度と湿度を送信することができます。

RFIDタグは、無線周波数信号とBluetoothテクノロジーを使用してさまざまな情報をブロードキャストする、資産に貼り付けられる小さなタグです。RFIDタグは、資産の場所に加えて、それが保管されている環境の温度と湿度を送信することができます。 WiFi対応追跡： WiFi対応追跡システムは、資産に付けられたタグを使用し、ローカルWiFiネットワーク上で、資産に関するさまざまな情報をブロードキャストします。ただし、RFIDと同様、WiFi対応追跡は、アイテムが屋内にあり、WiFiネットワークの範囲内にある場合にのみ追跡できます。

WiFi対応追跡システムは、資産に付けられたタグを使用し、ローカルWiFiネットワーク上で、資産に関するさまざまな情報をブロードキャストします。ただし、RFIDと同様、WiFi対応追跡は、アイテムが屋内にあり、WiFiネットワークの範囲内にある場合にのみ追跡できます。 QRコード： QRコードは、以前のユニバーサル・バーコードを大幅にアップグレードしたものです。シリアル番号やバーコードと同様、QRコードは資産に関する豊富な情報を迅速かつ簡単に提供できます。しかし、バーコードとは異なり、QRコードは2次元であり、あらゆる角度からコードに向けられたスマートフォンで読み取ることができます。

QRコードは、以前のユニバーサル・バーコードを大幅にアップグレードしたものです。シリアル番号やバーコードと同様、QRコードは資産に関する豊富な情報を迅速かつ簡単に提供できます。しかし、バーコードとは異なり、QRコードは2次元であり、あらゆる角度からコードに向けられたスマートフォンで読み取ることができます。 全地球測位システム（GPS）：多くの企業は、全球測位システムを使用して、輸送中の資産を追跡しています。トラッカーは資産上に設置され、それに関する情報を全地球航法衛星システム（GNSS）ネットワークに通信します。トラッカーは信号を衛星に送信することで、管理者が資産が地球上のどこにあるのかをリアルタイムで確認できるようにします。GPSは、屋外にあるBluetoothまたはWiFiネットワークから離れた場所にある資産やインベントリーを追跡するために最も広く使用されているシステムです。

部品在庫管理

資産管理が企業の運営を支援するアイテムに焦点を当てるのに対し、部品在庫管理は、企業が故障したときに機器を修理するために手元に置いておく必要があるスペアパーツや材料に焦点を当てています。これを信頼性が高くコスト効率の高い方法で達成するために、保守・修理・運用（MRO）チームは、部品のインベントリー・レベルを戦略的に維持して必要なものを確保する一方で、過剰在庫や古い在庫の保持を最小限に抑える必要があります。

ここでは、部品在庫管理の3つの重要なコンポーネントと、それらを確実に成功させるためのいくつかの質問を紹介します。