資産管理と部品在庫管理の違いとは

ライフサイクル全体にわたる資産の管理に関して、ビジネス・リーダーは、成功には包括的なストラテジーが必要であることを認識しています。しかし、部品在庫管理に関する戦略的機会やメンテナンス戦略における役割については、必ずしも明確ではありません。

資産管理ソリューションは、建物、設備、車両、IT資産、および企業が事業を運営するために使用するその他のアイテムを監視するのに対し、インベントリー管理は、資産が故障したときに資産を迅速かつ効果的に修理するために必要なスペアパーツの保守・修理・運用（MRO）を追跡します。

まず、2つの用語の定義から説明します。

アセット/資産とは?

企業は資産を使用して日常のオペレーションを運営し、価値を生み出します。これには、物理的資産（原材料、設備、車両など）と非物理的資産（知的財産や特許など）の両方が含まれます。

会社の資産は固定資産と非固定資産の2つのカテゴリに分けられます。固定資産、または「有形固定資産」（PP&E）は、企業が1年以上使用する予定の資産です。たとえば、土地、建物、車両、設備、コンピューターなどです。

非固定資産は通常、企業にとって価値が低く、1年以上にわたって保有することはほとんどありません。非固定資産の例には、事務用品やコンピューター、オーディオビジュアル設備、オフィス家具などがあります。

部品インベントリーとは何でしょうか。

「サプライ・インベントリー」とも呼ばれる部品インベントリーとは、企業が所有する資産を迅速かつ効果的に修理するために在庫が必要な品目を指します。成功している企業は、最も重要な設備をスムーズに稼働させ、収益を向上させるために必要なスペアパーツ一式を厳密に管理しています。

しかし、どのスペアパーツが重要で、どのスペアパーツが単に「あった方が良い」ものなのでしょうか。これは部品インベントリー・ストラテジーの中心的な問題です。この質問に答えるために、保守、修理、運用（MRO）マネージャーは、「スペアパーツの重要性」（不足した場合にどのスペアパーツが業務運営を脅かすのか、また、どのスペアパーツがそれほど重要ではないのか）を識別するプロセスに依拠します。

資産管理と部品在庫管理の仕組み

どちらのタイプの管理も企業所有の物を対象としますが、資産管理システムは企業の運営に必要な設備や備品のみを対象とします。一方、部品インベントリー管理は、会社が故障した資産を適切に修理するために必要な品目を扱います。

資産管理

資産には、トラックや製造工場から風車やパイプラインまで、さまざまな形状や大きさがあります。資産管理では、企業が事業運営を行うために必要な物理的資産と非物理的資産の両方の場所と状態を追跡します。

最も一般的な資産管理のユースケースの1つは、資産の価値をできるだけ長く維持するために使用される資産の保守です。これを実現するために、多くの企業は、透明性を確保し、監視機能を強化し、問題を迅速に解決するために、エンタープライズ資産管理（EAM）システムなどの資産管理ソフトウェアに依存しています。効果的な資産管理ソフトウェアのメリットの一部を紹介します。

  • 一元化された資産情報：保守担当者は、資産がどこにあり、どのように機能しているかを常に把握しておく必要があります。これを実現するために、多くの企業は、全体的なEAMアプローチの一部としてコンピュータ化された保守管理システム（CMMS）を使用しています。これにより、保守情報が1か所に管理され、予測や補充などの定期的なメンテナンス活動を行うためにその情報を使用する作業員が簡単にアクセスできるようになります。
  • 問題を事前対応的に解決：モノのインターネット（IoT）の時代では、単一のバルブから1,000マイルのパイプラインに至るまで、あらゆるものをセンサーに接続して、その状態に関するデータをリアルタイムで提供し、時間の経過に伴う減価償却を測定できます。ソフトウェア・システムに人工知能（AI）と高度な分析を組み込むことで、現場の保守チームは数秒で重要な情報にアクセスし、より豊富な情報に基づいた意思決定を行うことができます。これらの機能は、機械学習、運用データ分析、予測的な資産健全性監視を組み合わせることで、障害が発生する前に予測して防止するアプローチである予防的保守の基盤を形成します。
  • 統合された運用アプリケーション：強力なEAMソフトウェアは、事実上あらゆる資産や資産の種類を管理するための単一のタッチポイントを確立します。企業全体にわたる幅広い機能にわたってプロセスを統一し、標準化できます。
  • リアルタイムの資産情報：資産管理が成功するかどうかは、会社が所有するすべてのものに関する正確なリアルタイムの情報を利用できるかどうかにかかっています。製造施設に配送する必要のある重要な機器に支払いを済ませたものの、輸送中にそれを追跡する方法がないことを想像してみてください。資産追跡および資産追跡ソフトウェアは、資産管理システムの成功に重要な役割を果たします。

以下は、現在最も広く使用されている4種類の資産追跡システムです。

  • 無線識別タグ（RFID）：RFIDタグは、無線周波数信号とBluetoothテクノロジーを使用してさまざまな情報をブロードキャストする、資産に貼り付けられる小さなタグです。RFIDタグは、資産の場所に加えて、それが保管されている環境の温度と湿度を送信することができます。
  • WiFi対応追跡：WiFi対応追跡システムは、資産に付けられたタグを使用し、ローカルWiFiネットワーク上で、資産に関するさまざまな情報をブロードキャストします。ただし、RFIDと同様、WiFi対応追跡は、アイテムが屋内にあり、WiFiネットワークの範囲内にある場合にのみ追跡できます。
  • QRコード：QRコードは、以前のユニバーサル・バーコードを大幅にアップグレードしたものです。シリアル番号やバーコードと同様、QRコードは資産に関する豊富な情報を迅速かつ簡単に提供できます。しかし、バーコードとは異なり、QRコードは2次元であり、あらゆる角度からコードに向けられたスマートフォンで読み取ることができます。
  • 全地球測位システム（GPS）：多くの企業は、全球測位システムを使用して、輸送中の資産を追跡しています。トラッカーは資産上に設置され、それに関する情報を全地球航法衛星システム（GNSS）ネットワークに通信します。トラッカーは信号を衛星に送信することで、管理者が資産が地球上のどこにあるのかをリアルタイムで確認できるようにします。GPSは、屋外にあるBluetoothまたはWiFiネットワークから離れた場所にある資産やインベントリーを追跡するために最も広く使用されているシステムです。

部品在庫管理

資産管理が企業の運営を支援するアイテムに焦点を当てるのに対し、部品在庫管理は、企業が故障したときに機器を修理するために手元に置いておく必要があるスペアパーツや材料に焦点を当てています。これを信頼性が高くコスト効率の高い方法で達成するために、保守・修理・運用（MRO）チームは、部品のインベントリー・レベルを戦略的に維持して必要なものを確保する一方で、過剰在庫や古い在庫の保持を最小限に抑える必要があります。

ここでは、部品在庫管理の3つの重要なコンポーネントと、それらを確実に成功させるためのいくつかの質問を紹介します。

  • サービスの品質：MROチームは、故障後に重要な設備を再び稼働させるための修理サービスを求められた場合に、迅速かつ効率的な修理サービスを提供しますか？サービスを向上させるために何ができるでしょうか。また、それは部品インベントリー・レベルにどのような影響を与えますか。
  • 在庫のレベル：MROは、財務、予算、倉庫の考慮事項を達成しながら、必要な品目を手元に確保していますか？サービス・レベルを損なわずに在庫をさらに削減するために何ができるでしょうか？
  • 組織に対するコスト：MROの部品インベントリーの全体的なコストは組織が許容できるものですか？それとも、コストをさらに削減するために、現在保有している一部の品目を戦略的に排除する必要がありますか？

効果的な資産と部品の在庫管理のメリット

ビジネス・リーダーは日々、コストを削減し、効率を高め、新たな市場機会を獲得する方法について重要な決定を行っています。しかし、強力な資産および部品在庫管理システムがなければ、これらの決定は無意味になる可能性があります。資産および部品の在庫管理を適切に実行すると、組織には次のような多くの重要なメリットがもたらされます。

  • ビジネスの効率と成果の向上：資産と部品のインベントリーが正しく実施されている場合、シームレスなオペレーションが確保され、設備やスペアパーツの冗長性が特定され、ビジネスの成果が向上します。
  • コスト削減：資産のパフォーマンスを慎重に追跡し、厳格なインベントリー管理システムを維持することで、意思決定者はプロセスを改善し、インベントリーを最適化してコスト削減を図る機会を見つけることができます。
  • 安全性とセキュリティーの向上：強力な資産および部品在庫管理システムは、倉庫、工場、組立ラインなど、盗難や事故が頻繁に発生する場所の状況を改善します。これにより、職場環境がより安全になるだけでなく、長期的な盗難の減少や保険料率の低下につながる可能性があります。

資産管理ソリューション

今日の最高のパフォーマンスを誇る資産管理ソリューションは、IoT（モノのインターネット）、AIで強化された分析と監視、クラウドベースの機能を通じて提供されるリアルタイムデータなどの最先端のテクノロジーを活用しています。IBM® Maximo Application Suiteを使用したエンタープライズ資産管理は、企業が資産のパフォーマンスを最適化し、資産の寿命を延ばすのに役立ちます。IBM Maximo Application Suiteは、高度な分析ツールとIoTデータを使用して運用の可用性を向上させ、ダウンタイムとコストを削減する完全に統合されたプラットフォームです。

次のステップ

インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。

