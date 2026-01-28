予知保全におけるAIの役割

産業オペレーションでは、成功の主なメトリクスはアップタイムです。数十年にわたり、世界の製造業、物流、エネルギー部門は、事後対応型または厳格な保守戦略で運営されてきました。設備の故障が発生した場合、その結果は単なる部品の破損ではありません。サプライチェーンの完全な混乱です計画外のダウンタイムにより、業種・業務では生産性の損失と緊急修理費用が発生し、年間で数十億ドルの費用がかかっています。
こうした故障を軽減するために、組織は従来、予防保守に依存してきました。この方法では、固定保守スケジュールに基づいてサービスを実行する必要があります。例えば、実際の摩耗に関係なく、6カ月ごとにベアリングを交換します。この方法では機械の故障頻度が減りますが、本質的には非効率的です。これは「過剰保守」につながり、機能部品が早期に廃棄されるだけではなく、予定された点検の間に発生する故障を防ぐことができません。
予知保全（PdM）は、パラダイム・シフトを表しています。AIベースの予知保全は、平均や推測に頼るのではなく、リアルタイムのデータを使用して、機械に介入が必要な時期を予測します。IoTセンサーと高度なデータ分析を活用することで、保守はカレンダー・ベースの作業からデータ駆動型の科学に移行します。
AI主導型のアプローチの主な目的は、すべての資産の耐用年数を最適化することです。人工知能を使用して設備の健全性を監視することで、保守チームは必要な場合にのみ介入できます。この移行により、保守コストが大幅に削減され、事後対応保守の特徴である壊滅的な停止が防止されます。
このパラダイムを医療的な例えで説明してみましょう。事後保守は、重大なヘルス危機後の緊急治療室訪問に相当します。予防保守は、一般的な年次点検です。
対照的に、AI搭載の保守は、洗練されたウェアラブル・ヘルス・トラッカーのようなものです。振動、温度、圧力などのバイタル・サインを継続的に監視し、問題が顕在化する数週間前に潜在的な問題を早期に警告します。この監視により事前の保守が可能になり、施設の広範なワークフローを中断することなく、機器の機能を高い状態に維持できます。
予測分析を産業用資産のライフサイクルに統合することで、企業はもはや機械を修理するだけではありませんオペレーションのタイミングをコントロールしているのです。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
人工知能の現在の影響を理解するには、まず業種・業務が資産をどのように管理してきたか、技術的な進歩を検討する必要があります。メンテナンスの進化は一般的に3つの世代に分類され、それぞれがデータ分析のレベルと意思決定プロセスの洗練度によって定義されます。
世代1：事後対応型保守（故障まで実行）
この方法は、最も基本的な保守形式です。このモデルでは、保守チームは、マシンの故障が発生した場合にのみ対応します。モニタリングへの先行投資は必要ありませんが、長期的には最もコストのかかるストラテジーです。
世代2：予防保守（時間ベース）
業種・業務が複雑化するにつれて、保守に移行したのです。この戦略には、履歴データとメーカーの推奨事項から導き出された固定保守スケジュールに基づいて機器を整備することが含まれます。
第3世代：AI駆動型予知保全
現在の時代は、AIベースの予知保全によって定義されます。この世代では、IoT（モノのインターネット）センサーと機械学習アルゴリズムを活用して、厳格なスケジュールから脱却し、事前対応型の保守へと移行します。
エッジコンピューティングレベルまたはクラウドにAIモデルをデプロイすることで、組織は設備のヘルスをリアルタイムで監視できるようになります。この移行は、いくつかの技術的柱に依存しています。
この進化は単なる部品交換ではありません。資産の信頼性が低下します予知保全ソリューションを使用することで、組織は保守のライフサイクル全体を最適化できます。データサイエンティストやエンジニアは、マシンの故障時期を推測するのではなく、正確な予測を使用して、本番環境の計画的な停滞中に修理のスケジュールを設定し、計画外のダウンタイムを効果的に排除します。
予知保全戦略を成功させるには、人工知能が設備の健全性を監視できるようにする技術アーキテクチャーを検討する必要があります。このプロセスは、データ収集、分析、意思決定の継続的なループです。
1. IoTセンサーによるデータ収集
AI搭載システムの基盤となるのは、高品質なデータです。IoT（モノのインターネット）センサーを全機械にデプロイして、さまざまな物理的メトリクスを取得しています。これらのセンサーは以下を監視します。
2. ベースラインの確立
データセットが得られたら、機械学習アルゴリズムを使用して「正常な」運用シグネチャを確立します。AIモデルは履歴データを分析することで、機械がさまざまな稼働条件下でどのように動作するかを学習します。このベースラインはクリティカルです。これがなければ、システムは電力消費量の自然な急増と、潜在的な故障を示す真の逸脱を区別できません。
*注 - 以下はサンプル画像です - 実際の画像が準備でき次第、置き換えられます。
3. 機械学習の役割
AIベースの予知保全では、主に2種類の機械学習モデルを使用します。
4. エッジコンピューティングとリアルタイム処理
多くの最新の予知保全システムでは、データは中央クラウドに送信されるだけではありません。エッジコンピューティングは、マシン上またはマシン近くで直接情報を処理するために使用されます。この方法では、ミリ秒単位で正確な予測が可能です。重大なしきい値を超えると、AI駆動型システムは、モーターの速度を低下させるなどの自動化されたワークフローをトリガーし、計画外のダウンタイムを防ぐために即座に保守チームに警告することができます。
5. 継続的改善
予測分析の最大の強みの1つは、モデルが静的ではないことです。システムがより多くのリアルタイムのデータに遭遇し、保守作業の結果を確認するにつれて、機械学習プロセスは自動的に洗練されます。このフィードバック・ループにより、誤検知が減り、資産のライフサイクル全体にわたって予測モデルの精度が向上します。
AI駆動型予知保全の導入は、産業の性能に測定可能な影響をもたらす戦略的シフトです。AIを活用したシステムに移行することで、組織は次のような主なメリットを通じて資産のライフサイクルを最適化できます。
AI駆動型予知保全の実際的な影響を理解するために、さまざまな分野におけるアプリケーションを見ていきます。これらのユースケースは、組織が従来の保守戦略を超えて資産の信頼性とワークフローを最適化する方法を示しています。
製造業
製造部門では、主な目標は欠陥ゼロを達成し、計画外のダウンタイムを排除することです。AIベースの予知保全をデプロイすることで、工場は高速の組立ラインをリアルタイムで監視できます。このAI搭載アプローチにより、メーカーは機械の故障が発生する前に、誤動作や動作条件の逸脱を検知できます。
データによると、これらの予知保全ソリューションにより、計画外のダウンタイムが47%削減され、サプライチェーンが中断されることなく、高い機能性で生産目標が達成されます[1]。
運輸・旅行
資産の生産性は、運輸業界の基盤です。IoT（モノのインターネット）センサーと予測分析を使用することで、オペレーターは車両やインフラストラクチャーの設備の健全性を監視できます。このAI駆動型の可視性により、保守チームは厳格な保守スケジュールではなく、実際の摩耗に基づいて先見的な保守を実行できます。
これらのAI駆動型予知保全システムに移行すると、技術者の生産性が26％向上し、ワークフローが合理化され、乗客と貨物の高いレベルの安全性と信頼性が確保されることが示されています[1]。
エネルギー・公益事業
エネルギー部門は、人工知能を活用して資産の性能を最適化しながら、健康、安全、環境（HSE）基準を厳格に遵守しています。予測モデルは、スマート・グリッドや変電所からのデータ収集を通じて、設備の劣化によって引き起こされる潜在的な停止を予測できます。AIツールを使用して継続的に監視することで、電力会社は重要なインフラストラクチャーの寿命を最大17％延ばすことができ、安定した電力供給を確保し、事後保全の経済的負担を軽減できます[1]。
石油・ガス
石油とガスのリスクの高い環境では、資産のパフォーマンスと安全性を維持することが重要です。この業界における予知保全戦略は、複雑な抽出・精製機器の潜在的な故障の監視に重点を置いています。機械学習アルゴリズムをセンサー・データに適用することで、組織はパイプラインの腐食やポンプの摩耗などの潜在的な問題を特定できます。
このデータ駆動型の意思決定により、検査の効率と精度が34%向上し、生産を中断することなくより正確な保守ストラテジーの実行が可能になりました[1]。
政府とインフラ
官公庁・自治体は、信頼性の高いサービスに対する市民の期待と、コスト効率の高いオペレーションの必要性とのバランスを取る必要があります。AIを活用した資産管理ソリューションは、水処理場から交通ネットワークに至るまで、公共インフラの監視に使用されています。AI駆動型モニタリングを導入することで、政府機関は公共事業の資産の信頼性と安全性を確保できます。このように予防保守から予測システムへ移行することで、高額な緊急修理や壊滅的な故障を回避し、最終的には公共のリソースを保護し、地域社会の信頼を維持することができます。
2030年に向けて、AI駆動型予知保全の分野は、より自律的で直観的な分野へと進化しています。現在のシステムは、障害が発生する可能性がある時期を特定する能力に優れていますが、次世代のAI搭載ツールは処方的保守に重点を置いています。
生成AIとLLMの台頭
生成AIと大規模言語モデル（LLM）は、保守チームがデータを操作する方法を変革しています。技術者は、単にアラートを受け取るのではなく、自然言語を使ってバーチャル・アシスタントに逸脱の根本原因を尋ねることができるようになりました。
これらのAIツールは、保守ログ、オペレーター・メモ、技術マニュアルを取り込んで、段階的な修理手順を提供し、すぐに実行できる作業指示書を自律的に生成することさえできます。この「対話型保守」により、組織の知識が保存され、あらゆる工場のどのシフトでも高度な専門知識にアクセスできるようになります。
デジタルツインと自律型オペレーション
デジタルツイン（物理的資産の仮想レプリカ）を統合することで、予測モデルによって「what-if」シナリオをリスクのない環境でシミュレートできます。
2028年までに、エンタープライズ・アプリケーションの33%に、半自律的な意思決定が可能なエージェント型AIが含まれるようになると予想されています[1]。これには、人間のオペレーターが問題に気づく前に、機械の動作パラメーターを調整して、故障を防止することが含まれます。このオートメーションおよび自己修復システムへの動きにより、要員計画の負担が軽減され、産業資産のライフサイクルがさらに最適化されます。
AIベースの予知保全への移行はもはや贅沢ではありません。これは、グローバル化した経済において資産の信頼性を維持するために不可欠な要件です。予防保守の「当て推量」や事後保守の高コストの危機から脱却することで、組織はアップタイムを効率的にコントロールできます。
自律的かつ処方的ベースの保守の時代を迎えるにあたり、その移行は、人工知能だけが提供できる「X線ビジョン」によって強化され、人間の目では見えない隠れた内部摩耗を検出します。技術者が問題が顕在化する数週間前に解決できるようにすることで、AIは保守作業員を「データ駆動型の戦略家」に変え、設備の未来を見通せるようになりました。
AI搭載の洞察とオートメーションにより、資産を管理、維持、最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
サステナビリティーの目標を、AI搭載ストラテジーとトランスフォーメーションにより具体的な行動に移しましょう。
[1]. IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Asset-Intensive Enterprise Asset Management Applications 2025–2026 Vendor Assessment、文書番号US52977525e、著者：Brian O’Rourke、2025年12月。登録により利用可能：アセスメントにアクセス
[2]. IDC white paper: The Business Value of IBM Maximo、文書番号US52025724、IBM後援、著者：Megan SzurleyおよびReid Paquin、2024年5月。登録により利用可能：完全なROI調査をダウンロード。