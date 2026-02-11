初回修正率（FTFR）は、フォローアップ訪問、補足部品、外部サポートを必要とせず、初回訪問時に完了した作業の割合を測定するフィールド・サービス管理（FSM）メトリクスです。
初回修正率は、サービス指向の企業とその技術者の準備態勢と有効性を反映しています。高い初回修正率を実現するために最適化した組織は、評判を向上させ、顧客維持率を高め、生産性を高め、従業員の士気を高めることができます。
FTFRは、初回連絡での解決（FCR）と密接に関連しています。FTFRはオンサイト・サービス訪問を対象としますが、FCRはリモート・サポートに対応します。コンタクト・センターのエージェントが、電話、チャット、Eメールなどの最初の連絡で顧客の問題を解決した頻度を測定します。
フィールド・サービスとコンタクト・センターのオペレーションを統合している組織は、多くの場合、エンド・ツー・エンドのサービスの有効性を理解するために両方のメトリクスを追跡しています。
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初回修正率（FTFR）は、顧客満足度と業務効率の両方を高めるため、重要な重要業績評価指標（KPI）です。
最適な顧客体験では、最初の訪問時に問題が迅速に解決されます。適切なパーツとスキルを持った技術者を派遣すると、技術者が初回で作業を完了できる可能性がはるかに高くなり、ダウンタイムや顧客への混乱を最小限に抑えることができます。
顧客満足度の向上は、顧客維持と顧客獲得の両方に直接的に影響します。現在の顧客はより満足度が高く、解約する可能性が低くなると考えられます。一方、FTFRが高くなるとプロバイダーの評判が高まるため、顧客獲得でも同様の向上が期待できます。
組織側では、訪問を繰り返すと運用コストが増加し、他の作業指示に対してリソースが妨げられます。いずれも収益に悪影響を及ぼします。技術者がフォローアップを必要とせずに問題を解決できる場合、技術者と技術者が使用する設備の両方を他の作業に使用できるようになります。
FTFRは維持率と収益性の両方に影響するため、サービスおよび保守プロバイダーにとって最も重要なベンチマークの1つです。FTFRは、無駄な時間を最小限に抑え、リソースの割り当てを合理化する運用用乗算器であり、サービス・プロバイダーがより短時間かつ低コストでより多くの仕事を完了できるようにします。
FTFRは、トレーニング品質、部品の可用性、スケジューリングの精度、ドキュメンテーションを反映して、サービスの成熟度を示す複合的な指標として機能します。
成熟したまたは狭い範囲のサービス環境を提供するクラス最高のサービス・プロバイダーは、多くの場合、89％～98％という高い初回修正率（FTFR）を報告しています。平均的なFTFRは約80％で推移しており、5件に1件の作業を1回のサイト訪問で完了することができないことを意味します。
よく引用されるAberdeen Groupの調査によると、FTFRが70% 未満と低いと、顧客維持、顧客満足度、資産アップタイム、サービス・レベル・アグリーメント（SLA）の遵守に悪影響を及ぼすことがわかりました。
初回修正率（FTFR）は、次の2つの数値を必要とする単純な計算です。
その情報から、初回訪問ソリューションを処理されたジョブの合計で分割します。その成果を100倍して、FTFRのパーセンテージを取得します。
（[初回訪問で完了したジョブの合計]/[完了したジョブの合計]）x 100 = FTFR
例えば、今年の第1四半期に200件のサービスコールを処理したフィールド・サービス組織を想像してみてください。チームは、初回訪問時にこれらの作業のうち160件を完了しました。FTFRの計算は次のようになります。
（160/200） x 100 = 80
160を200で割ると、FTFRが10進数で0.8になります。その成果を100倍すると、FTFRは平均で80%となることが示されます。この組織は、サービスの向上、オペレーションの合理化、競合他社に打ち勝つために、初回修正率の向上に向けた取り組みを開始できるようになりました。
正確なFTFRアセスメントには、組織が次の3つの主要な領域について合意する必要があります。
初回修正率（FTFR）が低いのは、通常、次のような問題が原因です。
技術者が問題を迅速かつ正確に解決できるように、サービス・プロバイダーのオペレーションのあらゆる側面が連携していることで、高い初回修正率（FTFR）が実現します。
以下のアクションは、組織がFTFRを改善するのに役立ちます。
包括的かつ継続的なトレーニング・プログラムにより、技術者は初回で問題を正確に診断して解決できるようになります。
定期的なトレーニングでは、新しい設備から高度な診断およびレポートツールまで、技術者のフィールド・サービスのエクスペリエンスのあらゆる側面をカバーする必要があります。
現場スタッフとオフィス担当者は、最良の成果を得るために明確なコミュニケーションが必要です。不正確な情報やコミュニケーションの遅延は、レポートの不完全性、不十分なスケジュール設定、不十分な計画につながり、これらすべては同じ仕事に繰り返し訪問することになりかねません。
リアルタイムのデジタルコミュニケーション・プラットフォームは、コミュニケーションを一元化し、全員が同じ認識を持つことができます。また、スタッフに定期的なフィードバックの提供を奨励することで、問題が発生し始める前に潜在的な問題を特定できます。
適切な準備により、ダウンストリームの複雑さのリスクが最小限に抑えられます。例えば、スケジュールが適切でない場合、現場が閉鎖される前に作業を完了するための十分な時間がないまま、技術者が現場に派遣される可能性があります。
コミュニケーション、データ収集、分析が改善されると、派遣社員やその他のオフィス担当者は、サービス・チームが初回で仕事を完了できるように、より強力なポジショニングを図ることができます。
統一されたデータ・ストラテジーは、組織がデータを管理・活用し、より効果的な意思決定を推進するのに役立ちます。デジタルデータ管理システムは、データ収集と組織を一元化して、すべての担当者が同じ情報を把握できるようにします。
フィールド・サービスでは、データを効果的に使用することで、チームはスケジュールや準備などのプロセスを最適化し、FTFRを向上させることができます。
リアルタイムの在庫管理ソリューションは、技術者が必要なスペアパーツにアクセスできずに現場に到着する事態を最小限に抑えるのに役立ちます。組織は、どの部品が最も頻繁に使用されるかを追跡し、供給不足を回避するために時間通りに補充することができます。
在庫管理は、多くの先進的な設備パフォーマンス管理およびフィールド・サービス管理（FSM）プラットフォームに共通するコンポーネントです。
企業資産管理ソリューションは、オペレーションを合理化し、非効率性を最小限に抑えることができます。組織は資産管理プラットフォーム内に生成AIを適用することで、過去のデータを分析し、予知保全計画をサポートすることができます。また、統合センサーは潜在的な機能停止を事前に検出し、ダウンタイムを軽減できます。
フィールド・サービスにおけるAIのための労働力トレーニングに投資することで、チームは統合されたビデオウォークスルー、自動化された仕事の優先順位付け、その他の効率を高めるソリューションなどのツールを利用できるようになります。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
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