初回修正率（FTFR）は、次の2つの数値を必要とする単純な計算です。

特定の期間に完了したジョブの合計数。 追加の訪問を必要とせずに完了した作業の数。

その情報から、初回訪問ソリューションを処理されたジョブの合計で分割します。その成果を100倍して、FTFRのパーセンテージを取得します。

（[初回訪問で完了したジョブの合計]/[完了したジョブの合計]）x 100 = FTFR

例えば、今年の第1四半期に200件のサービスコールを処理したフィールド・サービス組織を想像してみてください。チームは、初回訪問時にこれらの作業のうち160件を完了しました。FTFRの計算は次のようになります。

（160/200） x 100 = 80

160を200で割ると、FTFRが10進数で0.8になります。その成果を100倍すると、FTFRは平均で80%となることが示されます。この組織は、サービスの向上、オペレーションの合理化、競合他社に打ち勝つために、初回修正率の向上に向けた取り組みを開始できるようになりました。