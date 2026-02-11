資産・設備管理

初回修正率（FTFR）とは

公開日 2026年02月11日
懐中電灯を持って何かを修理する女性
By Ivan Belcic , Ian Smalley

初回固定率（定義）

初回修正率（FTFR）は、フォローアップ訪問、補足部品、外部サポートを必要とせず、初回訪問時に完了した作業の割合を測定するフィールド・サービス管理（FSM）メトリクスです。

初回修正率は、サービス指向の企業とその技術者の準備態勢と有効性を反映しています。高い初回修正率を実現するために最適化した組織は、評判を向上させ、顧客維持率を高め、生産性を高め、従業員の士気を高めることができます。

FTFRとFCRの比較

FTFRは、初回連絡での解決（FCR）と密接に関連しています。FTFRはオンサイト・サービス訪問を対象としますが、FCRはリモート・サポートに対応します。コンタクト・センターのエージェントが、電話、チャット、Eメールなどの最初の連絡で顧客の問題を解決した頻度を測定します。

フィールド・サービスとコンタクト・センターのオペレーションを統合している組織は、多くの場合、エンド・ツー・エンドのサービスの有効性を理解するために両方のメトリクスを追跡しています。

最新のテクノロジー・ニュースを購読している100,000人以上の読者の仲間に加わりましょう

週2回配信されるThink Newsletterなら、AI、オートメーション、データ、およびそれらに関連する最も重要かつ興味深い業界トレンドの最新情報をいち早く確認できます。IBMプライバシー・ステートメント をご覧ください。

初回修正率が重要な理由

初回修正率（FTFR）は、顧客満足度と業務効率の両方を高めるため、重要な重要業績評価指標（KPI）です。

顧客満足度の向上

最適な顧客体験では、最初の訪問時に問題が迅速に解決されます。適切なパーツとスキルを持った技術者を派遣すると、技術者が初回で作業を完了できる可能性がはるかに高くなり、ダウンタイムや顧客への混乱を最小限に抑えることができます。

顧客満足度の向上は、顧客維持と顧客獲得の両方に直接的に影響します。現在の顧客はより満足度が高く、解約する可能性が低くなると考えられます。一方、FTFRが高くなるとプロバイダーの評判が高まるため、顧客獲得でも同様の向上が期待できます。

業務効率の向上

組織側では、訪問を繰り返すと運用コストが増加し、他の作業指示に対してリソースが妨げられます。いずれも収益に悪影響を及ぼします。技術者がフォローアップを必要とせずに問題を解決できる場合、技術者と技術者が使用する設備の両方を他の作業に使用できるようになります。

FTFRは維持率と収益性の両方に影響するため、サービスおよび保守プロバイダーにとって最も重要なベンチマークの1つです。FTFRは、無駄な時間を最小限に抑え、リソースの割り当てを合理化する運用用乗算器であり、サービス・プロバイダーがより短時間かつ低コストでより多くの仕事を完了できるようにします。

FTFRは、トレーニング品質、部品の可用性、スケジューリングの精度、ドキュメンテーションを反映して、サービスの成熟度を示す複合的な指標として機能します。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

高い初回修正率とは

成熟したまたは狭い範囲のサービス環境を提供するクラス最高のサービス・プロバイダーは、多くの場合、89％～98％という高い初回修正率（FTFR）を報告しています。平均的なFTFRは約80％で推移しており、5件に1件の作業を1回のサイト訪問で完了することができないことを意味します。

よく引用されるAberdeen Groupの調査によると、FTFRが70% 未満と低いと、顧客維持、顧客満足度、資産アップタイム、サービス・レベル・アグリーメント（SLA）の遵守に悪影響を及ぼすことがわかりました。

初回修正プログラム率の計算方法

初回修正率（FTFR）は、次の2つの数値を必要とする単純な計算です。

  1. 特定の期間に完了したジョブの合計数。
  2. 追加の訪問を必要とせずに完了した作業の数。

その情報から、初回訪問ソリューションを処理されたジョブの合計で分割します。その成果を100倍して、FTFRのパーセンテージを取得します。

（[初回訪問で完了したジョブの合計]/[完了したジョブの合計]）x 100 = FTFR

例えば、今年の第1四半期に200件のサービスコールを処理したフィールド・サービス組織を想像してみてください。チームは、初回訪問時にこれらの作業のうち160件を完了しました。FTFRの計算は次のようになります。

（160/200） x 100 = 80

160を200で割ると、FTFRが10進数で0.8になります。その成果を100倍すると、FTFRは平均で80%となることが示されます。この組織は、サービスの向上、オペレーションの合理化、競合他社に打ち勝つために、初回修正率の向上に向けた取り組みを開始できるようになりました。

正確なFTFRのための3つのステップ

正確なFTFRアセスメントには、組織が次の3つの主要な領域について合意する必要があります。

  1. 作業指示が記録される仕組み。包括的なレポートにより、より優れたデータが提供されます。
  2. 仕事の完了が評価される仕組み。すべての担当者が、仕事の完了がどのように評価されるかを認識する必要があります。
  3. レポートが行われる方法。企業資産管理ツール、コンピューター化された保守管理システム（CMMS）などの優れたものは、データの収集と組織を合理化します。

初回修正プログラム率が低い原因とは。

初回修正率（FTFR）が低いのは、通常、次のような問題が原因です。

  • スキル・ギャップ：技術者には、初回で仕事を完了するための十分なトレーニングが与えられていません。
  • 不十分なコミュニケーション：派遣者と技術者がコミュニケーションに失敗すると混乱が生じます。同様に、報告書がなければ、サービス・チームは将来の作業を改善できるフィードバックを共有することはできません。
  • 不完全なドキュメンテーション：トレーニング・マニュアルやサービス履歴ログ、作業指示メモが可能な限り徹底されていない場合、作業品質とレポートの両方が損なわれる可能性があります。
  • 在庫不足：十分な部品の在庫がなければ、技術者が初回訪問で作業を完了することが難しくなります。
  • 時代遅れまたは複雑な設備：古い装置は効果が低下する可能性があります。同様に、複雑な設備を効果的に使用するには専門的なトレーニングが必要です。

FTFRを改善する方法

技術者が問題を迅速かつ正確に解決できるように、サービス・プロバイダーのオペレーションのあらゆる側面が連携していることで、高い初回修正率（FTFR）が実現します。

以下のアクションは、組織がFTFRを改善するのに役立ちます。

  • より良いトレーニングへの投資
  • より明確なコミュニケーションを促進
  • ジョブ計画と準備の強化
  • ドキュメンテーション・システムの更新
  • インベントリー管理のアップグレード
  • 高度な資産管理ソリューションの採用

より良い研修への投資

包括的かつ継続的なトレーニング・プログラムにより、技術者は初回で問題を正確に診断して解決できるようになります。

定期的なトレーニングでは、新しい設備から高度な診断およびレポートツールまで、技術者のフィールド・サービスのエクスペリエンスのあらゆる側面をカバーする必要があります。

より明確なコミュニケーションを促進

現場スタッフとオフィス担当者は、最良の成果を得るために明確なコミュニケーションが必要です。不正確な情報やコミュニケーションの遅延は、レポートの不完全性、不十分なスケジュール設定、不十分な計画につながり、これらすべては同じ仕事に繰り返し訪問することになりかねません。

リアルタイムのデジタルコミュニケーション・プラットフォームは、コミュニケーションを一元化し、全員が同じ認識を持つことができます。また、スタッフに定期的なフィードバックの提供を奨励することで、問題が発生し始める前に潜在的な問題を特定できます。

職務計画と準備を強化する

適切な準備により、ダウンストリームの複雑さのリスクが最小限に抑えられます。例えば、スケジュールが適切でない場合、現場が閉鎖される前に作業を完了するための十分な時間がないまま、技術者が現場に派遣される可能性があります。

コミュニケーション、データ収集、分析が改善されると、派遣社員やその他のオフィス担当者は、サービス・チームが初回で仕事を完了できるように、より強力なポジショニングを図ることができます。

ドキュメンテーション・システムの更新

統一されたデータ・ストラテジーは、組織がデータを管理・活用し、より効果的な意思決定を推進するのに役立ちます。デジタルデータ管理システムは、データ収集と組織を一元化して、すべての担当者が同じ情報を把握できるようにします。

フィールド・サービスでは、データを効果的に使用することで、チームはスケジュールや準備などのプロセスを最適化し、FTFRを向上させることができます。

在庫管理のアップグレード

リアルタイムの在庫管理ソリューションは、技術者が必要なスペアパーツにアクセスできずに現場に到着する事態を最小限に抑えるのに役立ちます。組織は、どの部品が最も頻繁に使用されるかを追跡し、供給不足を回避するために時間通りに補充することができます。

在庫管理は、多くの先進的な設備パフォーマンス管理およびフィールド・サービス管理（FSM）プラットフォームに共通するコンポーネントです。

高度な資産管理ソリューションの採用

企業資産管理ソリューションは、オペレーションを合理化し、非効率性を最小限に抑えることができます。組織は資産管理プラットフォーム内に生成AIを適用することで、過去のデータを分析し、予知保全計画をサポートすることができます。また、統合センサーは潜在的な機能停止を事前に検出し、ダウンタイムを軽減できます。

フィールド・サービスにおけるAIのための労働力トレーニングに投資することで、チームは統合されたビデオウォークスルー、自動化された仕事の優先順位付け、その他の効率を高めるソリューションなどのツールを利用できるようになります。

執筆者

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

参考情報

中央の緑色のグラデーションの円を囲む、相互接続されたノードとラインを備えた円形のネットワーク・デザイン、およびさまざまなテクノロジー関連のアイコンを描いた図案化されたイラスト
運用および保守のリーダーが、現在に適合し、将来に備えたシステムを選択する方法

イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
IDCロゴ
IDC：IBM Maximoのビジネス価値

IBM® Maximoを使用してアセットのフリートを管理することにより、お客様の組織がどのように大きな価値を達成できるかを確認できます。
ワークフロー管理ツールとデータの可視化を示すダッシュボード
セルフガイド・ツアーはこちら

ご希望のパスを選択すると、資産ライフサイクル統合管理ソリューションであるIBM Maximo Application Suiteの概略を10分未満でご覧いただけます。
IDCロゴ
IDCが今日のEAMをどのように評価しているかを見る

AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
青い抽象的な軌道設計のイラスト
信頼性・持続可能性・再生可能性—実用エネルギーの三要素

VPI社がIBM Maximoソフトウェアを活用してどのようにネットゼロへの取り組みを進めているかをご紹介します。

濃い青色の背景に、線で結ばれた4つの白い点とその周囲の矢印
通勤用エネルギーのカーボン削減

ロンドン交通局は、IBM Maximoソフトウェアで保守業務を一元化することで、公共交通機関の安全性、信頼性、持続可能性を確保しています。
関連ソリューション
IBM Maximo

AI搭載の洞察とオートメーションにより、資産を管理、維持、最適化します。

 IBM Maximoの詳細はこちら
資産ライフサイクル管理（ALM）ソフトウェアとソリューション

AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。

 ALMソリューションの詳細はこちら
サステナビリティー・コンサルティング・サービス

サステナビリティーの目標を、AI搭載ストラテジーとトランスフォーメーションにより具体的な行動に移しましょう。

         IBMコンサルティングのサステナビリティー・サービスはこちら
    次のステップ

    IBM Maximoが資産の最適化、保守の改善、サステナビリティー目標のサポートにどのように役立つかをご確認いただけます。ガイド付きデモを予約して実際の動作をご確認ください。

    1. IBM Maximoの詳細はこちら
    2. デモの予約