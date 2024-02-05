組織の規模に関係なく、すべての資産管理者は、メンテナンス計画を合理化し、資産または設備の信頼性を高め、ワークフローを最適化して品質と生産性を向上させるといった、同様の義務に直面しています。IBM Institute for Business Value が最近、最高サプライチェーン責任者を対象に実施した調査では、回答者のほぼ半数が、課題に対応するために新しいテクノロジーを導入したと述べています。

従来の AI と組み合わせた生成型人工知能 (AI) 基盤モデルの力により、複雑な資産環境をより強力に制御できるようになるため、今後はさらに多大な支援が期待できます。大規模な言語モデルを基盤とするこれらの基盤モデルは、膨大な量の非構造化データと外部データでトレーニングされます。既存のデータを解釈して操作しながら、テキストや画像などの応答を生成できるようになっています。

では、生成AIがフィールド・サービス、保守、コンプライアンスなどの企業の資産管理業務を最適化する6つの方法をを探ってみましょう。生成AIでできること：