効果的な APM は、資産ライフサイクルの最初の段階である計画から始まります。意思決定者は、資産を取得する前に、その運用と維持が広範な業務にどのように適合するかを考える必要があります。これを行うには、資産の価値を評価する必要があります。

資産評価は、組織や業界によって大きく異なります。 たとえば、食品配達ビジネスでは、商品の輸送に使用される車両の健全性とパフォーマンスが非常に重要になります。しかし、ソフトウェア会社の場合、車両を所有して時々使用することはあっても、車両の健全性やパフォーマンスは日常の業務運営にとって重要ではありません。したがって、これら 2 つの組織は同じ資産の評価方法が異なります。APM の作成を開始するときは、まず事業運営に重要な資産を選択します。優先度の低い資産の状態には、後で対処できます。