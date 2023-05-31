どちらの種類の保守ストラテジーもアップタイムを増やし、計画外のダウンタイムを減らし、資産の信頼性とライフサイクルを向上させます。主な違いは、タイミングと、資産の将来起こりそうな状態を予測する能力にあります。

予防保守プログラムでは、履歴データを使用して資産の予想される状態を予測し、事前に定期的な保守タスクをスケジュールします。これは計画を立てるのには適していますが、資産の故障の大部分は予期せぬものであることを考えると、資産の保守が不十分または過剰になる可能性があります。たとえば、問題の診断が資産への損害を防ぐのに遅すぎる場合、その場合、解決までのダウンタイムが長くなったり、必要がないのに時間や費用が費やされたりする可能性があります。

予知保全は、設備の実際の状態を理解することで、不必要な保守を回避します。つまり、保守よりも早い段階で問題にフラグを立てて修正し、より深刻な問題の発生を防ぐことができます。

予知保全では、人工知能、機械学習、IoT（モノのインターネット）などの新しいテクノロジーを活用して洞察を生み出します。保守管理システムとソフトウェアは、是正保守作業指示書を自動的に作成し、保守チーム、データサイエンティスト、その他の従業員がよりスマートかつ迅速に、そして財務的に健全な意思決定を行えるようにします。

エネルギー使用量と無駄を最小限に抑えることで、労働力やスペア・パーツのサプライチェーンなどの在庫管理ワークフローがより効率的かつ持続可能になります。予知保全は、デジタル・ツインなどのリアルタイム分析に基づいて他の保守プラクティスにデータを送信できるため、生産にリスクを与えることなくシナリオやその他の保守オプションをモデル化できます。

予知保全を効果的あるいは可能にするためには、複雑さ、トレーニング、データなど、克服すべき障害があります。予知保全には最新のデータおよびシステム・インフラストラクチャーが必要であるため、予防保全と比較するとセットアップにコストがかかる可能性があります。新しいツールや手順を導入して、データを正しく解釈できるように従業員をトレーニングするには、費用と時間がかかる場合があります。予知保全は、大量の特定のデータの収集にも依存しています。そして最後に、予知保全戦略を実施するには、予定された日常業務からより柔軟な日常オペレーションへの移行に対応するための文化的変化が必要であり、これは困難な場合があります。

要約すると、予防保全と予知保全のストラテジーはどちらも資産の信頼性の向上と故障リスクの軽減に焦点を当てていますが、それらは大きく異なります。予防保全は定期的かつ日常的に行われますが、予知保全は特定の資産に関する適切な情報を適切なタイミングで提供することに重点を置いています。予防保守は、故障パターンが予測可能で（例：繰り返し発生する、または頻繁に発生する問題）、故障の影響が比較的低い資産に適していますが、予知保全は、故障が予測しづらく、故障のビジネスへの影響が大きい戦略的資産にはより適している場合があります。最終的に、予知保全戦略がうまく展開・実行されれば、最適化された保守と資産パフォーマンスを通じて、顧客満足度の向上と大幅なコスト削減につながります。