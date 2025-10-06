アジャイル・プロジェクト管理とは、主に製品やソフトウェア開発における個々の取り組みに対するアプローチであり、協働、反復型開発、柔軟性、適応性、継続的改善というアジャイルの原則に基づきます。プロジェクトの目標（スケジュール、リソース、目的、チーム）の管理はアジャイルの観点から行われ、スクラム、カンバン、リーンなど複数の異なるフレームワークのいずれかを含む場合があります。

アジャイル・プロジェクト管理は、グループ化した場合、アジャイルの原則に従って管理できるプログラムを形成できます。グループ化されたプログラムは、入れ子人形のようにポートフォリオを形成できます。

アジャイルというアプローチは、2001年にソフトウェア・エンジニアのグループがアジャイル・マニフェストを発表したことで誕生しました。アジャイル・マニフェストには、4つの重要な価値観と12の原則があります。重要な価値観は次のとおりです。

プロセスとツールよりも個人と対話を重視

包括的なドキュメントよりも機能するソフトウェアを重視

契約交渉よりも顧客との協働を重視

計画に従うことよりも変化に対応することを重視

望ましい価値観は、望ましくないものの放棄を必要としません。たとえば、アジャイルの哲学では、計画の使用を禁止するのではなく、避けられない変化への対応と準備に重点が置かれています。

その名のとおり、アジャイル・プロジェクト管理は、頻繁に変化する要件が満載の世界で運用できるように設計されています。プロジェクトの開始前にプロジェクトの各ステップを綿密に計画するのではなく、プロジェクトを迅速に作成し、定期的にレビューし、チームや顧客の対応に応じて話し合いをして、変更を行います。

計画とアプローチは変更する必要があり、当初の計画に隷従する必要はないことが最初に想定されます。他のアプローチのように厳格な階層構造がなく、個々のチームメンバーに発言する権限が与えられます。