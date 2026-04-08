デジタルツインの成熟度モデルは、組織がデジタルツインのイニシアチブを評価し、より高度で価値を生み出す実装に向けて前進するのに役立つフレームワークです。
このモデルは、成熟度アセスメントツールとして、デジタルツイン・テクノロジーの使用を評価することを可能にし、物理的資産とシステムを表現、監視、最適化します。これは、組織を基本的なデジタル表現から動的モデル、そして予測的、相互接続的、自律的なシステムへと導く、構造化されたデジタルツイン実装ロードマップでもあります。
モデルの各段階は、データ統合のレベル、システムの複雑さ、分析能力が高まっていることを表しています。企業がさまざまな成熟度を経るにつれて、デジタルツイン・モデルは、静的な可視化から、結果をシミュレートし、戦略的な意思決定を通知し、自律的に行動できるインテリジェントなシステムへと進化します。
多くの組織は、サステナビリティー、資産ライフサイクルの最適化、運用上のレジリエンスに焦点を当てたデジタルツインのホワイト・ペーパーに概説されている内部フレームワークまたは外部ベンチマークを使用することで、この進歩を形式化しています。企業のリーダーにとって、デジタルツインの成熟度は、運用レジリエンスの向上、資本計画のより正確化、資産パフォーマンスの可視性の向上を生み出すことができます。
デジタルツインは、物理的資産、システム、または環境の仮想表現です。これは、モノのインターネット（IoT）センサーやその他のソースからのデータを使用して、資産の状態、性能、経時的な挙動をモデル化します。デジタルツインにより、物理的な対応部分の監視、シミュレーション、最適化が可能になります。
教育機関向け研究は、デジタルツインを、物理的状態と仮想的状態を継続的に同期させるサイバー・フィジカル・システムとしてさらに公式化しています。
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デジタルツイン成熟度モデルには、組織がデジタルツインロードマップに沿った進捗状況を自己評価できる5つの成熟段階があります。成熟度モデルは、履歴データに基づく低レベルの静的モデルから始まり、機械学習を活用した高レベルの自律モデルまでの進歩をグラフ化します。
各ステージは前のステージに基づいて構築され、データの忠実性、システム統合、意思決定能力が向上します。
いくつかの教育機関向けのフレームワークや業種・業務のフレームワークは、静的な視覚化モデルから完全自律システムに至るまで、デジタルツインの成熟度の進歩的な段階を概説しています。Yung Woon Kim氏が概説したように、これらはデジタルツインの成熟度モデルの5つの段階である：
デジタルツイン開発の最初の段階は、物理的資産の1回限りのレンダリングです。デジタルツイン作成者は、コンピューター支援設計（CAD）またはビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）ソフトウェアを使用して資産をモデル化します。その成果は、外観が似た、資産の2Dまたは3Dモデルが作成されます。
この方法で作成されるデジタルツインは、多くの場合、モデリング・プロセスの一部としてセンサー・データが組み込まれず、リアルタイム・シミュレーション機能が備わっていません。代わりに、類似したデジタルツインが、物理システムまたは資産のより一般化された表現として作成されます。
静的デジタルツインは、履歴データ、スナップショット、または定期的な更新に基づく物理的資産のデジタル表現です。より高度なツインとは異なり、静的デジタルツインは物理的な対応物との継続的なライブデータ接続を維持しないため、現在の状態を正確に表すことができません。
静的デジタルツインは、事前定義されたプロセス制御ロジック・ワークフロー（基本ルールまたはしきい値のセット）を使用してアラートをトリガーし、事前設定された条件に基づいて単純な応答を生成します。静的ツインは、資産の構造や状態のベースラインビューを提供しますが、実際の運用上の変化を反映したり、予測のために将来の潜在的な状態のシミュレーションを生成したりすることはできません。
一方、より高度なデジタルツインは、複雑な動作やシステムのダイナミクスをモデル化し、物理的なシステムやオブジェクトが時間の経過とともにどのように変化するかについての洞察を提供します。
資産管理（EAM）における静的デジタルツインのユースケースは、ダッシュボードとして、より情報に基づいた人間の意思決定のためにシステムのライブステータスを強調することです。例としては、監視制御およびデータ収集（SCADA）やデータ収集システム（DCS）などがあります。多くの組織では、これらのシステムは、コンピューター化された保守管理システム（CMMS）と統合され、保守ワークフローと資産の可視性をサポートしています。
動的デジタルツインは、静的ツインとは異なり、行動とダイナミクスが含まれる物理システムの仮想モデルです。このプロセスにより、動的ツインはシステムのオペレーションを長期にわたってモデル化し、コンポーネントがどのように相互作用し、システムが変化する条件をどのように処理するかを明らかにすることができます。動的ツインは、物理オブジェクトへの同期リアルタイム・データ・リンクを維持し、運用データを使用したシミュレーションと分析を支えます。
動的デジタルツインは「what-if」シミュレーションを生成できるため、オペレーターはさまざまなシナリオでシステムを実験およびテストできます。利害関係者は、現実のシステムに影響を与えることなく、障害状態、潜在的な最適化、環境の変化を詳細に観察できます。同様に、ユーザーは中断が発生した場合の原因と結果を分析できます。
動的ツインは、正確な予測のためにシステムの動作と因果関係を明確に理解する必要がある状況で優れた性能を発揮します。これらの機能は企業の意思決定者にとって特に価値があり、稼働中のシステムを中断することなくシナリオ計画、リスク分析、運用最適化を可能にします。
ユースケースには、エンジニアリング、医療、スマート製造、大規模なシステム・モデリングなど、パフォーマンスのテスト、診断、予測が不可欠です。
インタラクティブ・デジタルツインは、複数のデジタルツインをフェデレーテッド・システムに接続します。つまり、独立して動作しながら、データのやり取りと共有が可能です。このように、インタラクティブ・ツイン・システムは、サプライチェーン管理などの現実世界のシステムとオペレーションの相互依存性を反映します。
システム内のツイン間の相互作用を調整するのは、デジタル・スレッド、つまり物理システムのライフサイクル全体にわたる双方向通信フレームワークです。このインターフェース・バスはシステム全体でデータを統合し、ツインがエクスペリエンスをすると互いに対応し、影響を与えることができます。
インタラクティブ・ツインは、人間のオペレーターに運用メトリクスとパフォーマンスに関するシステムレベルの可視性と理解を提供し、アクションには人間の介入が必要です。利害関係者は、インタラクティブなツインによって生成されたシステム間の洞察を使用して、データ駆動型の戦略的意思決定を行い、最大の効果と効率を実現します。
大規模に、インタラクティブ・デジタルツイン・システムは組織全体の可視性を提供し、部門間の調整と複雑な戦略計画をサポートします。
デジタルツインの可能性は、オートメーションが機能する成熟度モデルの最高レベルで最も十分に想像できます。自律型ツインは、システムの動作や変更をモデル化するだけでなく、それらの条件に基づいて独立して決定し、行動します。対照的に、デジタルツインの成熟度モデルの低レベルでは、すべて人間のオペレーターが物理システムに影響を与える必要があります。
自律型ツインは、受信データを使用してオペレーション条件を評価し、最適な性能を維持することを決定することで、ツインが表現および制御する物理システムとリアルタイムで同期します。自律型デジタルツインでは、オーケストレーションを使用して、ドローン・フリートやスマート・インフラストラクチャーなどのシステム全体を管理します。
機械学習と人工知能（AI）により、自律型ツインは人間のオペレーターの代わりに判断し行動することができます。予測分析、Decision Optimization、異常検知、適応学習はすべて、真の自律性に必要なものです。データを処理し、洞察を生成し、閉ループで自律的に行動する能力は、自律型デジタルツインを成熟度の低いレベルから進化させます。
エンタープライズ環境では、自律ツインは自己最適化オペレーションをサポートし、手動介入を減らし、変化する状況への迅速な対応を可能にします。デジタルツインはまた、エネルギー使用量の最適化、廃棄物の削減、物理システム全体の資源効率の改善など、サステナビリティー・イニシアチブをサポートするために使用されることも増えています。
IBM® Researchによる最近の開発は、現実の環境における自律型デジタルツインの応用を実証しています。2025年のケーススタディでは、IBMの研究者が輸送業務などの複雑な産業システム向けにAI搭載のデジタルツインを開発しました。
さまざまな業種・業務の組織は、デジタルツイン成熟度モデルを使用して、進行中のデジタル・トランスフォーメーションの実装戦略を導き、開発の各段階で投資収益率（ROI）を測定できます。
デジタルツインは生産システムを合理化し、予知保全とプロセスの最適化を通じてダウンタイムを削減します。
航空機のエンジンやその他のコンポーネントの詳細なレプリカは、現実世界のコンポーネントがストレスや変化する環境条件下でどのように反応するかを示すことができます。
デジタルツインは、よりパーソナライズされたケアと効率性の向上を目標に、患者固有の症状や病院のオペレーションをモデル化するために検討されています。
スマート・ビルディングディングでは、多くの場合、デジタルツインはエッジAIを使用して、暖房、換気、空調（HVAC）システム、エネルギー消費、および占有ベースのリソース割り当てを最適化します。
都市計画担当者は、デジタルツインを使用して交通システム、公共事業、環境条件をモデル化し、レジリエンスと長期計画を向上させることができます。
デジタルツインは、ランドスケープ・デザインやプロジェクトが、洪水や猛暑など気候変動の影響をどのように乗り切るかを探ることができます。
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