このモデルは、成熟度アセスメントツールとして、デジタルツイン・テクノロジーの使用を評価することを可能にし、物理的資産とシステムを表現、監視、最適化します。これは、組織を基本的なデジタル表現から動的モデル、そして予測的、相互接続的、自律的なシステムへと導く、構造化されたデジタルツイン実装ロードマップでもあります。

モデルの各段階は、データ統合のレベル、システムの複雑さ、分析能力が高まっていることを表しています。企業がさまざまな成熟度を経るにつれて、デジタルツイン・モデルは、静的な可視化から、結果をシミュレートし、戦略的な意思決定を通知し、自律的に行動できるインテリジェントなシステムへと進化します。

多くの組織は、サステナビリティー、資産ライフサイクルの最適化、運用上のレジリエンスに焦点を当てたデジタルツインのホワイト・ペーパーに概説されている内部フレームワークまたは外部ベンチマークを使用することで、この進歩を形式化しています。企業のリーダーにとって、デジタルツインの成熟度は、運用レジリエンスの向上、資本計画のより正確化、資産パフォーマンスの可視性の向上を生み出すことができます。