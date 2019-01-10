組織は、ビジネス・プロセスを改善し、より効率的に運営し、コストを削減するために、リーン・シックス・シグマを導入することがよくあります。プロセスを把握することで、混沌に秩序をもたらすことができるのです。

リーン・シックス・シグマの手法では、組織が定義、測定、分析、改善、制御（DMAIC）を行うことを求め、リーン・シックス・シグマ・プロセス改善プロジェクトを成功させるための基礎を築きます。

最初のステップである「定義」では、プロセスを徹底的に理解します。そのためには、組織はプロセスが現在どのようになっているかを正確にモデル化する必要があります。これは将来の状態や希望リストを作るための作業ではありません。現在の状態を文書化することで、すべてのチームメンバーが協力して、プロセスの最初から最後まで共通の理解を深めることができます。現在のプロセスを把握したら、組織は他のDMAICのステップに従って効果的に改善できます。

プロセスモデリングは以下の点で役立ちます。