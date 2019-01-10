リーン・シックス・シグマとは、リーン手法とシックス・シグマという2つのプロセス改善方法を組み合わせたものです。これは、継続的なビジネス・プロセスの改善を通じてプロセスから無駄を排除することで組織のコストを削減するように設計されています。無駄を取り除き、プロセスのばらつきを減らすことで、組織は全体的な生産品質と効率を向上させることができます。
組織は、ビジネス・プロセスを改善し、より効率的に運営し、コストを削減するために、リーン・シックス・シグマを導入することがよくあります。プロセスを把握することで、混沌に秩序をもたらすことができるのです。
リーン・シックス・シグマの手法では、組織が定義、測定、分析、改善、制御（DMAIC）を行うことを求め、リーン・シックス・シグマ・プロセス改善プロジェクトを成功させるための基礎を築きます。
最初のステップである「定義」では、プロセスを徹底的に理解します。そのためには、組織はプロセスが現在どのようになっているかを正確にモデル化する必要があります。これは将来の状態や希望リストを作るための作業ではありません。現在の状態を文書化することで、すべてのチームメンバーが協力して、プロセスの最初から最後まで共通の理解を深めることができます。現在のプロセスを把握したら、組織は他のDMAICのステップに従って効果的に改善できます。
プロセスモデリングは以下の点で役立ちます。
基本的なダイアグラム作成ツールは、初期のビジネス・プロセスを定義するのに役立ち、プロセスを付箋からデジタル形式に移行するための優れた道筋を提供します。ただし、全社的なコラボレーションとリアルタイムのチェンジ・マネジメントが重要な場合は、専用のプロセス・モデリング・ツールの方が適している可能性があります。
基本的なダイアグラム作成ツールには、真のプロセス改善を次のレベルに引き上げる機能が欠けています。シンプルな図表作成ツールには、役割・時間・コスト、さらにサプライヤー、入力、プロセス、出力、顧客（SIPOC）に関する情報など、アクティビティーにデータを追加する機能が備わっていないことがよくあります。こうした情報こそが、静的なプロセスマップを、継続的改善を可能にする動的でデータ豊富なプロセスモデルへと変える要素です。IBM® Blueworks Liveのような専用のプロセス・モデリング・ソフトウェアに移行することで、組織はデータを入力してプロセス・マップをプロセス・モデルに変換しつつ、バージョン管理を実装し、チームの同期を維持し、組織全体で効果的なプロセス・モデリング・ソリューションを標準化できます。
