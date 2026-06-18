Supponiamo che l'Azienda X voglia implementare una policy "solo HTTPS" in cui ogni servizio web deve usare HTTPS, non HTTP semplice. Per codificare la policy, un ingegnere di piattaforma scrive una regola semplice che dice:

Se il protocollo di un servizio è HTTP, la modifica deve essere rifiutata.

Se il protocollo di un servizio è HTTPS, la modifica è consentita.

L'ingegnere inserisce questo file di policy in una cartella "policies" all'interno dello stesso repository di codice dell'applicazione e apre una pull request per aggiungere la policy. Quella pull request attiva un controllo automatico della sintassi del file policy e una recensione del codice da parte di un altro ingegnere. Solo dopo che la policy ha superato i test necessari, viene integrata nel ramo principale.

Nella pipeline di integrazione continua (CI), tutti i file di policy vengono caricati nel motore di policy dalla cartella "policies". Il motore delle policy legge la policy, la converte in una rappresentazione interna e la compila in una forma compatta di basso livello. Questa forma compatta permette al motore di rispondere rapidamente alla domanda "consentire o rifiutare?" per ogni servizio controllato dalla pipeline.

Indipendentemente dal formato del file, un processo CI prende il file di configurazione esistente, estrae i campi importanti (nome, protocollo, porta) e crea una semplice descrizione JSON di ogni servizio.

Il chiamante richiede una decisione al motore delle policy inviando la descrizione standardizzata del servizio come input e indicando che deve essere applicato il pacchetto di policy per "solo HTTPS".

Il motore delle policy valuta quindi l'input rispetto alle regole. Controlla il campo del protocollo del servizio. Se il protocollo è HTTP, significa che l'input corrisponde alla condizione "rifiuta" nella policy. Il motore indica che la modifica deve essere rifiutata e crea un messaggio che informa lo sviluppatore che il servizio deve utilizzare HTTPS invece di HTTP. Se il servizio utilizza HTTPS, nessuna delle condizioni di rifiuto viene soddisfatta e il motore indica che la modifica è consentita.

Successivamente, il motore delle policy riassume le valutazioni delle regole in un unico oggetto decisionale per il servizio. Gli oggetti decisionali in genere specificano se la decisione complessiva è "consentire" o "rifiutare" e quanto è grave il problema (alto, medio, basso). Includono anche un elenco di messaggi che spiegano perché l'input è stato negato e gli eventuali avvisi rilevati dal motore nel processo di valutazione. Se tutto è conforme, l'oggetto decisionale dice che la modifica è consentita e arriva solo con note informative (o nessun messaggio).

Infine, gli strumenti CI applicano la decisione. Se la decisione è "rifiuta", la modifica non viene unita al ramo principale del codice. L'ingegnere vede un messaggio di errore che indica che il servizio deve utilizzare HTTPS e subire modifiche specifiche. Se la decisione è "consenti", l'artefatto viene impacchettato e implementato, e la pipeline CI continua normalmente.