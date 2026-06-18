Invece di affidarsi agli umani per verificare la conformità o ricordare le regole di sicurezza, queste regole esistono come logiche eseguibili che si eseguono ogni volta che uno sviluppatore o un sistema propone una modifica o una richiesta. Se qualcuno invia una modifica, un motore di policy valuta automaticamente la modifica rispetto alle regole codificate e la consente, la rifiuta o la segnala.
Questo processo sposta le pratiche di gestione delle policy da documenti statici a una superficie di controllo dinamica e costantemente applicata, integrata nella delivery pipeline del software.
Le regole basate sul codice aiutano a garantire che le stesse policy vengano applicate ovunque, in modo ripetibile e scalabile. I motori di policy possono eseguire controlli automatici in pochi secondi durante build o distribuzioni, riducendo i cicli di feedback e aiutando i team DevOps a evitare sorprese di sicurezza o conformità nelle fasi avanzate.
Il PaC consente alle aziende di migliorare la postura complessiva di cybersecurity e di mantenere la conformità agli standard del settore e normativi. Inoltre, trattare le policy come codice si allinea con una più ampia transizione verso il concetto di "tutto come codice", che trasforma elementi come le richieste di infrastruttura in file di codice revisionabili sui quali i team di sviluppo possono collaborare.
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In termini DevOps, una policy è una regola chiara e applicabile su come l'infrastruttura IT e le applicazioni devono essere configurate, accessibili o eseguite. Più precisamente, le policy stabiliscono quali azioni sono consentite, richieste o vietate affinché i sistemi continuino a funzionare nel loro stato ideale.
Ad esempio, "tutti i bucket di storage devono essere criptati" o "nessun servizio pubblico può esporre la porta 22" sono policy, perché specificano vincoli concreti sul comportamento del sistema.
Con il PaC, le policy vengono scritte in un linguaggio di programmazione strutturato, in modo che i motori di policy e gli strumenti di automazione possano analizzarle e valutarle in modo deterministico. In questo modo, le policy diventano guardrail eseguibili che i sistemi e gli ingegneri devono soddisfare, piuttosto che linee guida che le persone potrebbero interpretare in modo diverso.
Gli strumenti policy as code permettono agli sviluppatori di scrivere codice eseguibile in ambienti di esecuzione e pipeline di integrazione continua/consegna continua (CI/CD), così ogni modifica viene automaticamente controllata per l'aderenza.
Tecnicamente, la maggior parte delle configurazioni PaC segue gli stessi passaggi fondamentali:
I controlli delle policy possono avvenire in qualsiasi momento del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), dall'integrazione del codice alla produzione e al monitoraggio in tempo reale.
Poiché le policy sono codice, possono anche essere trattate come qualsiasi altro artefatto software.
I team di sviluppo possono scrivere test automatizzati che inseriscono input di esempio nelle policy e verificano le decisioni che ne derivano, accelerando così i cicli di feedback quando le policy cambiano.
Quando le policy vengono codificate, gli sviluppatori possono estrarre la logica comune in moduli o funzioni riutilizzabili. Più policy di livello superiore possono quindi richiamare policy condivise invece di duplicare le condizioni ovunque.
Gli sviluppatori possono anche rinominare, ristrutturare o suddividere le policy di grandi dimensioni in policy più piccole senza modificare il loro comportamento, proprio come rifattorizzare una grande funzione dell'app in altre più piccole.
Queste funzionalità consentono ai team di applicare le pratiche di ingegneria del software esistenti alla logica di governance, il che li aiuta a mantenere i requisiti di sicurezza e conformità man mano che le architetture IT si scalano ed evolvono.
Supponiamo che l'Azienda X voglia implementare una policy "solo HTTPS" in cui ogni servizio web deve usare HTTPS, non HTTP semplice. Per codificare la policy, un ingegnere di piattaforma scrive una regola semplice che dice:
L'ingegnere inserisce questo file di policy in una cartella "policies" all'interno dello stesso repository di codice dell'applicazione e apre una pull request per aggiungere la policy. Quella pull request attiva un controllo automatico della sintassi del file policy e una recensione del codice da parte di un altro ingegnere. Solo dopo che la policy ha superato i test necessari, viene integrata nel ramo principale.
Nella pipeline di integrazione continua (CI), tutti i file di policy vengono caricati nel motore di policy dalla cartella "policies". Il motore delle policy legge la policy, la converte in una rappresentazione interna e la compila in una forma compatta di basso livello. Questa forma compatta permette al motore di rispondere rapidamente alla domanda "consentire o rifiutare?" per ogni servizio controllato dalla pipeline.
Indipendentemente dal formato del file, un processo CI prende il file di configurazione esistente, estrae i campi importanti (nome, protocollo, porta) e crea una semplice descrizione JSON di ogni servizio.
Il chiamante richiede una decisione al motore delle policy inviando la descrizione standardizzata del servizio come input e indicando che deve essere applicato il pacchetto di policy per "solo HTTPS".
Il motore delle policy valuta quindi l'input rispetto alle regole. Controlla il campo del protocollo del servizio. Se il protocollo è HTTP, significa che l'input corrisponde alla condizione "rifiuta" nella policy. Il motore indica che la modifica deve essere rifiutata e crea un messaggio che informa lo sviluppatore che il servizio deve utilizzare HTTPS invece di HTTP. Se il servizio utilizza HTTPS, nessuna delle condizioni di rifiuto viene soddisfatta e il motore indica che la modifica è consentita.
Successivamente, il motore delle policy riassume le valutazioni delle regole in un unico oggetto decisionale per il servizio. Gli oggetti decisionali in genere specificano se la decisione complessiva è "consentire" o "rifiutare" e quanto è grave il problema (alto, medio, basso). Includono anche un elenco di messaggi che spiegano perché l'input è stato negato e gli eventuali avvisi rilevati dal motore nel processo di valutazione. Se tutto è conforme, l'oggetto decisionale dice che la modifica è consentita e arriva solo con note informative (o nessun messaggio).
Infine, gli strumenti CI applicano la decisione. Se la decisione è "rifiuta", la modifica non viene unita al ramo principale del codice. L'ingegnere vede un messaggio di errore che indica che il servizio deve utilizzare HTTPS e subire modifiche specifiche. Se la decisione è "consenti", l'artefatto viene impacchettato e implementato, e la pipeline CI continua normalmente.
Il policy as code è nato da un più ampio movimento "tutto come codice" nel DevOps moderno e nell'ingegneria del cloud.
In origine, l'infrastructure as code (IaC) è stato il grande cambiamento. Invece di far cliccare gli amministratori di sistema sulle interfacce utente o seguire i runbook, i team descrivevano server, reti e altre risorse in file di codice dichiarativo. Questi file vengono memorizzati nei sistemi di controllo delle versioni e applicati tramite pipeline automatizzate.
Man mano che le aziende ne vedevano i benefici, l'approccio si è diffuso ad altri componenti delle architetture IT. La configurazione delle applicazioni si sposta verso approcci basati sul codice. Le pipeline CI/CD sono diventate script che vivono in repository di codice. Anche le regole di monitoraggio e di allerta hanno iniziato a risiedere nel codice. Insieme, queste pratiche divennero note come "tutto come codice".
L'idea centrale del "tutto come codice" è che, se una parte del sistema può essere descritta, dovrebbe essere descritta come codice e gestita allo stesso modo delle applicazioni software.
La PaC è essenzialmente l'applicazione di questa filosofia alle regole, alla governance e alla conformità. Tradizionalmente, le policy vivevano in PDF e wiki o venivano decise da un comitato e venivano applicate dagli esseri umani. Questo processo funzionava quando i cicli di rilascio erano lenti e l'infrastruttura relativamente statica.
Con l'arrivo delle architetture cloud-native e dei microservizi, e i team che hanno iniziato a distribuire codice più volte al giorno, i processi manuali non riuscivano a tenere il passo. PaC ha affrontato questa sfida esprimendo le policy in formati leggibili dalla macchina, così da poter essere versionate in Git, revisionate come file di codice, testate in CI e applicate automaticamente nelle pipeline o al tempo di esecuzione.
La policy as code è una pratica per gestire le policy IT come se fossero codice software. Infrastructure as code (IaC) è simile, ma con un focus diverso. Consente ai team di ingegneri di definire e gestire l'infrastruttura IT utilizzando il codice dell'applicazione.
Invece di creare e configurare manualmente asset di rete come macchine virtuali (VM) e bilanciatori di carico, l'IaC consente agli sviluppatori di scrivere codice per descrivere lo stato desiderato di queste risorse. Uno strumento IaC prende quindi quel codice e crea o modifica le risorse specificate.
L'IaC semplifica notevolmente la scalabilità e l'automazione dell'infrastruttura. Se un team ha bisogno di più server, può semplicemente modificare un numero nel codice (da sei istanze a nove, ad esempio). Gli strumenti di automazione gestiscono i dettagli dell'approvvigionamento di tali risorse extra.
A livello generale, l'IaC determina quale infrastruttura dovrebbe esistere e come deve essere configurata, mentre il PaC si concentra sulle regole e i vincoli che l'infrastruttura deve rispettare. Il codice IaC crea e configura risorse, e il codice PaC aiuta a garantire che tali risorse (e i modi in cui vengono utilizzate) rispettino requisiti di sicurezza definiti, standard di conformità e guardrail operativi.
In molte architetture IT moderne e configurazioni CI/CD, IaC e PaC offrono benefici complementari. IaC automatizza il provisioning, mentre PaC aggiunge una governance automatizzata.
Quando uno sviluppatore modifica un file IaC, un motore PaC può ispezionare il nuovo piano o configurazione. Se tutto è conforme alle policy stabilite, la modifica può procedere e l'infrastruttura viene aggiornata. Se qualcosa viola una regola, la pipeline fallisce e nulla viene implementato finché il problema non viene risolto.
DevSecOps riguarda l'integrazione di sicurezza e conformità nel ciclo di vita DevOps, invece di aggiungerle alla fine. Si tratta di un approccio di sviluppo in cui i processi di sicurezza sono prioritari ed eseguiti durante ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software.
PaC supporta le pratiche DevSecOps attraverso:
PaC aiuta i team a dare priorità alla sicurezza spostando i controlli di sicurezza nelle prime fasi del processo di sviluppo, invece di aspettare di eseguire controlli dopo la distribuzione, quando i problemi possono colpire gli utenti. Se uno sviluppatore introduce una configurazione rischiosa o uno schema non sicuro, le policy automatizzate possono aiutare a rilevare il problema e a interrompere la build.
Gli strumenti PaC automatizzano l'applicazione mediante l'embedding delle regole di sicurezza direttamente nelle pipeline CI/CD e nel tempo di esecuzione, quindi i controlli avvengono automaticamente ogni volta che il codice o l'infrastruttura cambiano. Invece di affidarsi agli esseri umani per ricordare ogni standard di sicurezza e rivedere manualmente ogni modifica, il sistema valuta costantemente le modifiche per assicurarsi che nessuna fase venga saltata accidentalmente.
Il PaC aiuta gli sviluppatori a mantenere la velocità di distribuzione senza sacrificare coerenza e sicurezza. Esegue le stesse definizioni di policy in ogni ambiente e in ogni fase: sviluppo, test, staging e produzione. Questa funzione consente ai team di rilasciare aggiornamenti frequentemente, poiché possono essere certi che lo stesso insieme di regole venga applicato ovunque. Li aiuta anche a evitare situazioni in cui ambienti diversi si allontanano o utilizzano interpretazioni leggermente diverse delle regole.
PaC tratta le policy di sicurezza dell'applicazione come qualsiasi altro artefatto di codice che vive in un sistema di controllo versioni. I team di sviluppo, operazioni e sicurezza possono tutti revisionare, discutere e aggiornare le policy attraverso workflow familiari (recensioni del codice, strategie di ramificazione), il che rende le discussioni sulle policy più trasparenti e integrate nel lavoro quotidiano di sviluppo.
Il policy as code ha una vasta gamma di applicazioni per le architetture IT aziendali.
Molte aziende utilizzano il PaC come livello di governance per infrastrutture cloud-native. Le policy vengono valutate ogni volta che vengono applicati i template IaC e possono bloccare o modificare risorse non conformi. Ad esempio, i team possono usare PaC per limitare le impostazioni di rete vietando IP pubblici per i database o richiedendo subnet privati per determinati workload.
Il PaC può esprimere una logica di autorizzazione granulare, definendo chi può fare cosa, in quali condizioni e su quali risorse, il tutto in un livello di policy centrale e testabile.
Ad esempio, i team usano il PaC per dettare in dettaglio quali ruoli utente possono accedere ad application programming interface (API) e endpoint sensibili, e con quali metodi HTTP. Invece di "gli amministratori possono accedere al sistema", gli sviluppatori possono stabilire che "gli utenti con ruolo X possono eseguire l'azione Y sulla risorsa Z tra le ore A e B".
Tradizionalmente, i requisiti normativi, come il Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), vivono in lunghi documenti. Gli esseri umani leggono questi documenti e cercano di convertirli in configurazioni e liste di controllo.
Con PaC, i team prendono quei requisiti di alto livello e li codificano come regole che un computer può valutare. Le regole possono essere condivise e riutilizzate tra diversi ambienti e, quando un regolamento cambia, la regola corrispondente può essere aggiornata una volta e applicata automaticamente ovunque la policy venga implementata.
Inoltre, il PaC crea file di log leggibili dalle macchine ogni volta che il motore delle policy esegue un controllo di conformità, aiutando i team a mantenere tracce di controllo dettagliate. Ogni valutazione può generare registri o metriche in tempo reale che indicano quali sistemi hanno superato il test, quali hanno fallito e il motivo esatto del fallimento. Questi risultati vengono inseriti in dashboard e report che mostrano lo stato di conformità per sistema, account o ambiente.
Senza il PaC, è facile per i team sovradimensionare le risorse (istanze di grandi dimensioni, dischi capienti, molte repliche) e accorgersene solo quando i report mensili dei costi mostrano un picco. Il PaC ribalta questa dinamica. Le regole vengono valutate prima o durante la creazione delle risorse, quindi le scelte inefficienti in termini di costi possono essere bloccate o segnalate immediatamente.
Ad esempio, se qualcuno tenta di avviare un tipo di istanza di grandi dimensioni in un ambiente di test, una policy può negare la modifica e restituire un errore che spiega che sono consentite solo dimensioni inferiori. Questo approccio permette agli sviluppatori di procedere rapidamente, pur rispettando i limiti di budget.
In Kubernetes, gli sviluppatori inviano manifest (file che descrivono cosa vogliono che Kubernetes crei e come vogliono che si comporti) al server API per creare pod, distribuzioni e altre risorse.
I controller di ammissione e i motori delle policy si trovano davanti al server API ed esaminano la richiesta API effettuata da ciascun manifesto. Applicano il PaC per decidere se consentire, rifiutare o modificare la risorsa in entrata. In questo modo, la governance avviene automaticamente alla "porta" del cluster.
Quando le organizzazioni gestiscono più cluster (per regione o per unità di business, ad esempio), il PaC consente loro di applicare le stesse regole di governance ovunque. Lo stesso repository di policy può essere sincronizzato con molti cluster, quindi ogni cluster applica gli stessi limiti di risorse, regole di immagine e requisiti di metadati.
Ogni provider di cloud e piattaforma on-premise dispone dei propri servizi e strumenti che i team DevOps possono utilizzare al meglio. Tuttavia, molte delle regole di governance create per ciascuna piattaforma sono concettualmente identiche. Le modalità con cui gli sviluppatori devono etichettare le risorse, chi può accedervi, come vengono esposte le reti e come funziona la crittografia sono in genere uniformi tra i vari servizi.
Il PaC consente ai team di applicare regole di sicurezza cloud tramite strumenti specifici per provider o un motore di policy multipiattaforma. Ad esempio, una policy condivisa potrebbe dire "tutti gli endpoint esposti esternamente devono usare TLS e stare dietro un API Gateway approvato". Questa regola potrebbe essere applicata da un meccanismo diverso in ogni ambiente cloud, ma sarà comunque guidata dalla stessa definizione di policy.
Sviluppatori e professionisti della sicurezza stanno esplorando il policy as code come modo per creare modelli di guardrail stratificati che coprono l'intero ciclo di vita di un workflow AI o agentico. Sebbene la pratica sia ancora in fase di sviluppo, le prime indagini hanno rivelato numerose possibili applicazioni del PaC nei workflow di AI.
Il PaC può aiutare a stabilire una chiara separazione tra il ragionamento dell'AI e il sistema che decide quali azioni può effettivamente eseguire. Lo strumento AI può proporre azioni o piani, ma un motore di policy valuta tali proposte rispetto a regole codificate prima che venga toccato qualsiasi sistema sottostante.
Nella fase di input, il PaC può aiutare a filtrare o trasformare i prompt degli utenti, oscurare dati sensibili, imporre l'isolamento del tenant e bloccare i pattern di attacco noti. Durante la pianificazione, il PaC può richiedere agli agenti AI di produrre piani strutturati e convalidare ogni fase rispetto agli strumenti, alle azioni e alle condizioni di rischio consentiti prima che l'esecuzione sia consentita.
Al momento dell'esecuzione, ogni invocazione di uno strumento o chiamata API può essere verificata dal livello di enforcement delle policy. Lo strato decide se consentire, rifiutare o modificare un'azione o trasformarla in un essere umano. Dopo l'esecuzione, le policy possono guidare la registrazione, le audit trail, le regole di conservazione e i filtri post-operatori sugli output dei modelli per aiutare a garantire che le risposte rispettino i requisiti necessari.
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