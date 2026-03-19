Le soluzioni PaaS offrono un ambiente di sviluppo completo in cui gli sviluppatori possono progettare e distribuire applicazioni software sia per casi d'uso interni che per quelli rivolti al cliente, senza dover mantenere l'infrastruttura sottostante. Il fornitore di PaaS, invece, gestisce server, reti, storage e altri componenti IT relativi alla programmazione nel cloud, consentendo ai programmatori aziendali di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo delle applicazioni.

iPaaS, invece, è un livello di integrazione che consente a diverse applicazioni e sistemi di scambiare dati e funzioni tra ambienti on-premise, ibridi e multicloud . Le soluzioni iPaaS spesso presentano un control plane unificato in cui i team possono progettare e ottimizzare workflow, automazioni e scambi di dati. La soluzione include anche strumenti per la gestione del ciclo di vita delle API, controlli di governance e sicurezza e funzionalità avanzate di trasformazione dei dati.

Nonostante le loro differenze, PaaS e iPaaS fanno entrambi parte di un crescente passaggio verso le distribuzioni IT basate sul cloud computing. Tradizionalmente, le imprese gestivano sia l'orchestrazione dell'Integrazione sia lo sviluppo dell'applicazione on-premise, con server, data storage, sistemi operativi e altri componenti gestiti dall'organizzazione stessa. Ma questo approccio può essere ricco di risorse e operativamente complesso, soprattutto mentre le organizzazioni adottano microservizi, serverless, edge, IoT e altri moderni framework IT.

Per affrontare questo problema, le aziende si stanno rivolgendo sempre più a soluzioni cloud-native e self-service che supportano la scalabilità a livello di sistema e l'agilità del team, tra cui PaaS e iPaaS sono due esempi di rilievo. Secondo Grand View Research, si prevede che il mercato delle piattaforme "as a service" crescerà a un tasso di crescita annuo composto del 27,8% fino al 2030.

Sebbene PaaS e iPaaS abbiano scopi e capacità principali diversi, condividono alcune funzionalità sovrapposte. Le piattaforme PaaS, ad esempio, spesso includono middleware integrati (come code di messaggi, API Gateway e automazione dei workflow), che possono trasformare i dati attraverso il tempo di esecuzione delle applicazioni della piattaforma, i sistemi operativi e altri componenti di sviluppo eterogeneo.

Tuttavia, mentre le funzionalità di integrazione PaaS sono legate specificamente all'ambiente di sviluppo applicativo, iPaaS ha un ambito più ampio, facilitando integrazioni in tutto l'ecosistema aziendale più ampio, inclusi database, sorgenti eventi e sistemi legacy.

Al contrario, poiché iPaaS si concentra sul collegamento di fonti di dati eterogenee, le sue funzionalità di analytics, provisioning e sicurezza integrate sono legate specificamente al piano di integrazione e non possono sostituire il set di strumenti centrato sullo sviluppatore del PaaS.

Per riassumere, PaaS e iPaaS non sono soluzioni concorrenti: le organizzazioni spesso le utilizzano insieme o le combinano con sistemi tradizionali on-premise. Per comprendere meglio come interagiscono tra loro, analizziamo più nel dettaglio ciascuna soluzione.