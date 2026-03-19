Le soluzioni PaaS offrono un ambiente di sviluppo completo in cui gli sviluppatori possono progettare e distribuire applicazioni software sia per casi d'uso interni che per quelli rivolti al cliente, senza dover mantenere l'infrastruttura sottostante. Il fornitore di PaaS, invece, gestisce server, reti, storage e altri componenti IT relativi alla programmazione nel cloud, consentendo ai programmatori aziendali di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo delle applicazioni.
iPaaS, invece, è un livello di integrazione che consente a diverse applicazioni e sistemi di scambiare dati e funzioni tra ambienti on-premise, ibridi e multicloud . Le soluzioni iPaaS spesso presentano un control plane unificato in cui i team possono progettare e ottimizzare workflow, automazioni e scambi di dati. La soluzione include anche strumenti per la gestione del ciclo di vita delle API, controlli di governance e sicurezza e funzionalità avanzate di trasformazione dei dati.
Nonostante le loro differenze, PaaS e iPaaS fanno entrambi parte di un crescente passaggio verso le distribuzioni IT basate sul cloud computing. Tradizionalmente, le imprese gestivano sia l'orchestrazione dell'Integrazione sia lo sviluppo dell'applicazione on-premise, con server, data storage, sistemi operativi e altri componenti gestiti dall'organizzazione stessa. Ma questo approccio può essere ricco di risorse e operativamente complesso, soprattutto mentre le organizzazioni adottano microservizi, serverless, edge, IoT e altri moderni framework IT.
Per affrontare questo problema, le aziende si stanno rivolgendo sempre più a soluzioni cloud-native e self-service che supportano la scalabilità a livello di sistema e l'agilità del team, tra cui PaaS e iPaaS sono due esempi di rilievo. Secondo Grand View Research, si prevede che il mercato delle piattaforme "as a service" crescerà a un tasso di crescita annuo composto del 27,8% fino al 2030.
Sebbene PaaS e iPaaS abbiano scopi e capacità principali diversi, condividono alcune funzionalità sovrapposte. Le piattaforme PaaS, ad esempio, spesso includono middleware integrati (come code di messaggi, API Gateway e automazione dei workflow), che possono trasformare i dati attraverso il tempo di esecuzione delle applicazioni della piattaforma, i sistemi operativi e altri componenti di sviluppo eterogeneo.
Tuttavia, mentre le funzionalità di integrazione PaaS sono legate specificamente all'ambiente di sviluppo applicativo, iPaaS ha un ambito più ampio, facilitando integrazioni in tutto l'ecosistema aziendale più ampio, inclusi database, sorgenti eventi e sistemi legacy.
Al contrario, poiché iPaaS si concentra sul collegamento di fonti di dati eterogenee, le sue funzionalità di analytics, provisioning e sicurezza integrate sono legate specificamente al piano di integrazione e non possono sostituire il set di strumenti centrato sullo sviluppatore del PaaS.
Per riassumere, PaaS e iPaaS non sono soluzioni concorrenti: le organizzazioni spesso le utilizzano insieme o le combinano con sistemi tradizionali on-premise. Per comprendere meglio come interagiscono tra loro, analizziamo più nel dettaglio ciascuna soluzione.
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Le soluzioni PaaS offrono un ambiente scalabile per costruire, eseguire e gestire applicazioni, liberando risorse di sviluppo affinché i programmatori possano concentrarsi sulla progettazione e distribuzione di nuovi prodotti. Le piattaforme PaaS gestiscono compiti tradizionalmente assegnati a un team interno di amministratori di sistema, tra cui il provisioning e il dimensionamento delle risorse, la gestione di database e storage e la sicurezza (inclusi crittografia, firewall, autorizzazione e autenticazione).
Le soluzioni PaaS spesso presentano caratteristiche che includono kit di sviluppo software (SDK) integrati, API, orchestrazione dei workflow, gestione dei database e sistemi di messaggistica basati su eventi. Le funzionalità di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD), nel frattempo, possono automatizzare test, aggiornamenti e controllo delle versioni, semplificando le implementazioni e riducendo il time-to-market. Con le risorse ospitate nel cloud, i team DevOps possono accedere agli ambienti di edifici condivisi da qualsiasi posizione. Infine, gli strumenti di gestione del ciclo di vita permettono ai team di monitorare, aggiornare e ritirare i servizi dopo la loro prima implementazione.
In termini di profondità tecnica e complessità, il PaaS si colloca a metà strada tra i suoi due principali corrispettivi cloud: il software come servizio (SaaS) e l'infrastruttura come servizio (IaaS). Il SaaS richiede il minimo sforzo da parte degli utenti. Dopo l'iscrizione, possono iniziare immediatamente a utilizzare il servizio, con tutte le configurazioni backend e la risoluzione dei problemi gestite dal fornitore SaaS. Esempi di applicazioni SaaS includono Salesforce, Slack, Dropbox e Adobe Creative Cloud.
In alternativa, l'IaaS virtualizza le risorse IT di un'organizzazione, con un cloud service che fornisce infrastruttura IT offsite, mentre l'organizzazione sottoscritta controlla come queste risorse vengono distribuite, configurate e mantenute. Il PaaS fa il differenziale, permettendo ai team DevOps di controllare i propri dati e applicazioni mentre il fornitore cloud si occupa dell'infrastruttura sottostante. Alcuni fornitori cloud, come AWS e IBM, offrono sia servizi IaaS che PaaS, permettendo ai clienti di decidere quali processi di sviluppo vogliono controllare e quali lasciare al fornitore.
Le soluzioni PaaS sono spesso adatte alle organizzazioni che creano applicazioni rivolte ai clienti, che possono essere difficili da implementare e gestire manualmente a causa delle loro complesse architetture multi-tenant.
Ad esempio, una piattaforma di streaming potrebbe dover costruire e mantenere una combinazione di servizi interni e rivolti all'utente, come motori di raccomandazione, strumenti per la generazione dei sottotitoli, analytics degli ascolti e portali di accesso. Tradizionalmente, la piattaforma di streaming può gestire e scalare ogni servizio individualmente. Con PaaS, i servizi supportati sono accessibili e configurabili attraverso un ambiente di sviluppo unificato e ospitato dal fornitore, semplificando le implementazioni e standardizzando la sicurezza e la governance.
Ma le soluzioni PaaS non sono ideali per tutti i casi d'uso:
iPaaS è una suite di strumenti basati su cloud che consente a diversi sistemi, applicazioni, database e altri componenti IT e fonti di dati di comunicare nonostante le differenze architettoniche e ambientali. La soluzione aiuta a migliorare la connettività, eliminare i silos dei dati e semplificare l'integrazione dei processi aziendali.
iPaaS offre un framework di integrazione end-to-end leggero, che sostituisce (o talvolta affianca) le soluzioni di integrazione tradizionali, come i middleware on-premise e gli enterprise services bus (ESB). Oltre a gestire la mappatura e la trasformazione dei dati, le piattaforme iPaaS offrono strumenti di gestione API, controlli di accesso e dashboard personalizzabili, tutti accessibili tramite un control plane centralizzato.
Le soluzioni iPaaS possono aiutare a estendere la funzionalità dei sistemi legacy permettendo loro di connettersi (e lavorare accanto) alle moderne applicazioni cloud. Sono inoltre molto adatte per architetture basate su microservizi, dove le applicazioni sono debolmente accoppiate (indipendenti e autosufficienti), permettendo ai team di introdurre e collegare nuovi servizi senza interrompere i workflow esistenti.
Infine, la soluzione supporta l'architettura basata sugli eventi (in cui i cambiamenti di stato predefiniti attivano le automazioni) e la sincronizzazione (in cui le applicazioni vengono continuamente aggiornate con dati in tempo reale). Queste caratteristiche aiutano le organizzazioni a mantenere una visione unificata e aggiornata dei flussi di dati e delle prestazioni.
Molte soluzioni iPaaS mirano a semplificare l'Integrazione delle applicazioni con connettori precostituiti e uso limitato di codice e no-code sviluppo strumenti e template, che permettono ai citizen developer di progettare o configurare le integrazioni senza competenze di codifica. Le organizzazioni possono anche utilizzare piattaforme iPaaS per progettare automazioni a più fasi, riducendo l'inserimento manuale dei dati e abilitando workflow agentici, in cui bot AI e altre identità non umane (NHI) svolgono azioni per conto degli esseri umani.
Ad esempio, un'organizzazione potrebbe voler collegare le sue customer relationship management (CRM), e-commerce e pianificazione delle risorse aziendali (ERP) in modo che i dati dei clienti e gli ordini vengano automaticamente riflessi in ciascun sistema. Con iPaaS, i team possono configurare ogni integrazione tramite una libreria di connettori o un pulsante integrato nell'interfaccia utente della piattaforma.
Quando non è disponibile un connettore precostituito, i team di integrazione possono costruirne uno proprio, con diverse piattaforme che offrono diversi livelli di supporto per connettori personalizzati. Ad esempio, gli sviluppatori cittadini potrebbero essere in grado di usare gli strumenti no-code o low-code della piattaforma per progettare e costruire integrazioni autonome, oppure per svolgere parte del lavoro di integrazione prima di passarli al team di sviluppo. Altri casi di integrazione potrebbero richiedere risorse di sviluppo più estese, a seconda della piattaforma e della complessità dell'integrazione.
I prezzi variano a seconda della piattaforma, ma possono essere basati sull'utilizzo (volume di chiamate API, per esempio) o sul numero di endpoint o connettori gestiti da iPaaS che un'organizzazione utilizza.
Tuttavia, le soluzioni iPaaS presentano limitazioni notevoli:
|iPaaS
|PaaS
|Utenti primari
|Team di integrazione di sistema (inclusi professionisti IT e sviluppatori); integratori civici
|Team DevOps e sviluppatori cittadini
|Caso d'uso primario
|Connessione di fonti di dati e servizi eterogenei tra ambienti e architetture
|Fornire un ambiente sicuro e flessibile per gli sviluppatori per costruire, distribuire e gestire app
|Caratteristiche principali
|Connettori precostruiti, orchestrazione API, trasformazione dei dati e un control plane
|Infrastruttura cloud, workflow di costruzione di app, automazione CI/CD, gestione del ciclo di vita di app e controlli di sicurezza
|Cosa sostituisce o aumenta?
|Middleware ed ESB on-premise (anche se questi sistemi potrebbero ancora essere utilizzati insieme a un iPaaS per integrare sistemi legacy ed eseguire altre funzioni specializzate)
|I sysadmin non sono più responsabili della gestione dell'infrastruttura di base ma spostano la loro attenzione sull'abilitazione dei sviluppatori, sulla sicurezza e sulla conformità e su altri compiti ad alto valore.
|Approfondimento tecnico
|Gli strumenti low-code e no-code aiutano i citizen developer a creare e gestire le integrazioni
|Automazioni integrate, ma la codifica è ancora necessaria per lo sviluppo e la manutenzione delle app
|Prezzi
|In base all'uso o al numero di endpoint o connettori
|Modelli pay-as-you-go o modelli fissi con diversi livelli di utilizzo
Le imprese spesso utilizzano PaaS e iPaaS insieme: PaaS semplifica lo sviluppo di applicazione, microservizio e api development e iPaaS collega servizi ed attività interne ed esterne all'ecosistema più ampio. Come soluzioni cloud-native, PaaS e iPaaS possono supportare strategie di trasformazione digitale che mirano a virtualizzare e modernizzare i processi IT per migliorare l'agilità e la scalabilità organizzative.
Queste tecnologie permettono ai team di concentrarsi sulla configurazione e ottimizzazione di applicazioni e integrazioni invece di costruirle e gestirle manualmente. Combinare PaaS e iPaaS può anche aiutare le aziende a mantenere la logica applicativa e quella di integrazione ben organizzate e coordinate, rendendo più facile scalare e aggiungere nuovi servizi man mano che un'organizzazione cresce.
In alcuni casi, ogni soluzione può rafforzare la necessità dell'altra. Ad esempio, poiché il PaaS accelera le implementazioni, i team IT potrebbero non essere in grado di creare integrazioni personalizzate abbastanza velocemente da adattarsi alla velocità di sviluppo delle applicazioni. Questa discrepanza può causare colli di bottiglia e problemi di sicurezza. Utilizzando entrambe le soluzioni, i team possono collegare rapidamente le applicazioni create in ambiente di produzione a servizi e fonti dati rilevanti, come un ERP, un CRM o un data lake, riducendo attriti e sincronizzando le tempistiche di sviluppo.
Alcuni provider di cloud raggruppano iPaaS, PaaS e altre funzionalità "as a service" in un unico prodotto, consentendo alle organizzazioni di aggiungere o rimuovere servizi in base alle esigenze. In alternativa, le organizzazioni potrebbero abbonarsi a una combinazione di cloud service, oppure combinare iPaaS e PaaS con sistemi di gestione tradizionali ospitati da imprese.
Per alcune imprese, progettare un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) da zero può avere costi proibitivi, richiedendo hardware specializzato e accesso a data center all'avanguardia. Le piattaforme AI as a service (AIaaS) offrono una soluzione alternativa, consentendo alle aziende di pagare per l'accesso a LLM pre-addestrati offerti da un fornitore terzo.
Molte piattaforme AIaaS offrono ampie opzioni di personalizzazione, aiutando le organizzazioni a integrare dati proprietari nei set di addestramento AI tramite API e SDK. Le soluzioni AIaaS permettono inoltre alle imprese di progettare workflow agentici, in cui identità non umane svolgono azioni e prendono decisioni in modo autonomo, semplificando le operazioni aziendali.
Una variante emergente, AIPaaS, è simile al PaaS, ma progettata specificamente per ospitare LLM e applicazioni basate su AI (rivolte ai clienti o per uso interno) durante tutto il loro ciclo di vita. Le soluzioni AIPaaS spesso includono funzionalità AutoML che automatizzano aspetti dello sviluppo e della distribuzione del machine learning, permettendo agli sviluppatori cittadini di dotare rapidamente le loro applicazioni di capacità di AI.
AI può anche estendere l'utilità delle soluzioni iPaaS. Le organizzazioni possono utilizzare l'AI per ottimizzare i flussi di dati, prevedere gli errori di integrazione e automatizzare la registrazione e la documentazione dell'integrazione. Gli LLM possono migliorare la precisione e la profondità dei builder low-code o no-code, mentre l'elaborazione del linguaggio naturale consente ai non esperti di progettare nuovi connettori con prompt basati sul testo.
Con la proliferazione dell'AI, i confini tra i diversi modelli di cloud service, inclusi iPaaS e PaaS, rischiano di sfumarsi man mano che gli agenti impareranno a spostare senza soluzione di continuità tra i sistemi, con workflow che coprono più servizi. Tuttavia, l'adozione dell'AI comporta rischi aggiuntivi di sicurezza, governance e accuratezza. Inoltre, il problema della "black box", in cui le organizzazioni non sono in grado di capire come i modelli generano risposte specifiche, continua a rendere difficile la risoluzione degli errori e la guida del comportamento dei modelli.
Al momento di decidere tra PaaS e iPaaS, o di valutare se adottare entrambi i modelli, le organizzazioni possono iniziare valutando i colli di bottiglia e le esigenze aziendali attuali. Hai problemi con disallineamenti e rallentamenti durante lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni (PaaS) o hai difficoltà a mantenere le connessioni tra servizi eterogenei (iPaaS)?
Il PaaS potrebbe essere una buona soluzione per le grandi aziende che necessitano di un ambiente stabile e affidabile per la creazione e la gestione delle applicazioni. Questo è particolarmente vero quando i servizi sono distribuiti in più team e ambienti o quando i servizi rivolti ai clienti costituiscono una parte significativa del modello di business di un'azienda. Le organizzazioni possono anche utilizzare soluzioni PaaS per scalare la loro impronta di servizio e aumentare la produttività senza espandere i team interni DevOps.
Allo stesso modo, l'iPaaS diventa più utile man mano che le architetture aziendali diventano più complesse, con connettori punto a punto personalizzati che non riescono più a stare al passo con i workflow e le trasformazioni dei dati. Le organizzazioni che faticano a gestire i silos di dati possono anche rivolgersi a iPaaS per accedere a dati che in precedenza erano intrappolati dietro servizi isolati.
Le esigenze potrebbero cambiare man mano che le organizzazioni crescono e si evolvono: le aziende più piccole potrebbero iniziare a gestire le integrazioni e le applicazioni a livello locale prima di adottare servizi di terze parti man mano che i sistemi diventano più complessi.
Altre organizzazioni potrebbero già gestire internamente sistemi di integrazione e sviluppo di applicazioni maturi e moderni, rendendo l'adozione di iPaaS e PaaS meno preziosa e potenzialmente persino dannosa per i processi esistenti di integrazione dei dati e sviluppo di app. Infine, le imprese in settori altamente regolamentati, come sanità, finanza e governo, potrebbero non essere in grado di rinunciare al controllo scrupoloso sull'Integrazione e sviluppo a causa dei rischi di sicurezza dei dati e conformità.
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