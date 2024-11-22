piano di controllo vs piano dati

Il cloud computing, l'accesso su richiesta alle risorse informatiche su Internet, è esploso in popolarità, con ben il 90% delle aziende in tutto il mondo che lo adotteranno entro il 2024.2 Sia i piani di controllo che quelli di dati sono diventati una parte così integrante della moderna infrastruttura cloud che esistono piani dati cloud e piani di controllo cloud specifici per abilitare funzionalità avanzate negli ambienti cloud.

I piani di controllo cloud forniscono gestione, routing e altre caratteristiche essenziali sulle reti cloud e i piani dati cloud sono progettati per spostare i dati in modo efficiente negli ecosistemi cloud. Oggi, tutti i principali provider di cloud distribuiscono piani di controllo cloud e piani di dati cloud come parte delle loro offerte di infrastrutture cloud, tra cui Cisco, Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS).