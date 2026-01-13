I cloud service funzionano ospitando siti web, strumenti, prodotti e applicazioni, come ad esempio software basati su AI, su server noti come "cloud". I fornitori di cloud computing offrono servizi basati su cloud, come il data storage e l'hosting web, tramite Internet da strutture di hosting remoto. Il servizio iCloud di Apple è un esempio di storage e accesso ai dati basato su cloud.

I principali fornitori di cloud service includono Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Tutte e tre le aziende hanno lanciato piattaforme AI basate su cloud: Amazon SageMaker e Bedrock, Azure AI e Google Cloud AI. La distribuzione del modello viene gestita sul cloud, con gli utenti che accedono ai servizi da remoto.