Qu’est-ce qu’un moteur de workflow ?

Les workflows structurent la manière dont les collaborateurs et les entreprises accomplissent leur travail. Ils sont donc essentiels à la pérennité des activités et à une croissance continue. Ils permettent de gérer et de faire progresser des tâches répétitives, étape par étape. Les moteurs de workflow, quant à eux, offrent un cadre permettant de définir, d’exécuter et de surveiller ces workflows, qui se composent de séquences de tâches devant être réalisées pour atteindre un objectif métier spécifique.

Ils aident les responsables des processus et les équipes à mieux gérer la multitude de tâches associées à plusieurs workflows en parallèle. Grâce aux moteurs de workflow, les tâches et processus sont généralement lancés et exécutés selon des délais et échéances définis. Les tâches humaines s’enchaînent automatiquement, tandis que les tâches automatisées — comme la maintenance de serveurs — peuvent être gérées par le moteur selon un planning ou des déclencheurs programmés.Au-delà de l’automatisation des tâches, les moteurs de workflow orientent aussi les processus métier vers l’étape suivante la plus efficace, réduisant l’intervention humaine dans les prises de décisions répétitives.

Au-delà de l’automatisation des tâches, les moteurs de workflow orientent aussi les processus métier vers l’étape suivante la plus efficace, réduisant l’intervention humaine dans les prises de décisions répétitives.