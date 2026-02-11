Gestion des actifs

Qu’est-ce que la visibilité des actifs informatiques ?

Publié le 11 février 2026
Homme regardant un tableau blanc
By Mesh Flinders , Ian Smalley

Visibilité des actifs informatiques : définition

La visibilité des actifs informatiques est la pratique consistant à établir une connaissance en temps réel de l’état opérationnel, de la santé et de la sécurité des actifs informatiques physiques et virtuels.

Pour les entreprises numériques modernes, la surveillance continue et en temps réel de ces actifs est cruciale pour maintenir une posture de cybersécurité solide et contrôler la gestion des risques.

La visibilité des actifs informatiques peut s’appliquer à un large éventail d’actifs d’entreprise, qu’il s’agisse d’équipements simples tels que les ordinateurs portables et les appareils mobiles ou de capteurs de pointe liés à l’Internet des objets (IdO). Des entreprises de toutes tailles et de divers secteurs dépendent de la visibilité des actifs pour gérer leurs environnements informatiques les plus complexes et mettre en place des programmes efficaces de gestion des actifs informatiques (ITAM).

Avec l’essor du cloud computing, du logiciel en tant que service (SaaS) et du télétravail, la visibilité des actifs est essentielle pour gérer les ressources, optimiser la performance des actifs et protéger l’infrastructure informatique contre des violations de données coûteuses. Selon un récent rapport d’IBM, le coût moyen d’une violation de données aux États-Unis a augmenté de 9 % en 2025 pour atteindre le chiffre record de 10 millions de dollars.

Dans le cadre de leurs efforts de transformation numérique, de nombreuses entreprises modernes intègrent plus profondément les outils numériques dans leur approche de la gestion de la performance des actifs informatiques (Asset Performance Management, APM).

Une visibilité efficace des actifs informatiques aide les équipes de sécurité à suivre la performance des actifs en temps réel et à passer d’approches de maintenance réactive obsolètes à des approches plus modernes, proactives et prédictives .

Rejoignez plus de 100 000 abonnés qui lisent les dernières actualités technologiques

Deux fois par semaine, restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Le rôle de la visibilité des actifs dans les environnements informatiques modernes

La visibilité de la santé et des performances des actifs est la pierre angulaire des environnements informatiques modernes, permettant de partager des données sur des réseaux complexes comprenant des milliers de points de terminaison et d’appareils. Les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) ont eu un effet transformateur sur la façon dont les équipes de sécurité et de maintenance surveillent leurs actifs.

Par le passé, l’infrastructure informatique était centralisée, les actifs physiques étant souvent conservés dans le même espace physique. Cependant, les entreprises modernes s’appuient sur des technologies et des équipements plus récents et moins statiques, comme les plateformes SaaS, les capteurs IdO, les appareils mobiles et les services basés sur le cloud, dont beaucoup sont virtualisés. Les solutions virtualisées ont des surfaces d’attaque beaucoup plus grandes, ce qui les rend plus complexes à gérer.

La visibilité des actifs informatiques aide les entreprises à améliorer les processus clés qui maintiennent et sécurisent à la fois les actifs physiques et virtuels, garantissant ainsi leur performance optimale tout au long de leur cycle de vie.

Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Regardez tous les épisodes de Mixture of Experts

Comment fonctionne la visibilité des actifs informatiques ?

Grâce à l’intégration de nouvelles technologies telles que les capteurs IdO, l’ automatisation par l’IA et l’analyse des données au coeur des processus métier, la visibilité moderne des actifs informatiques aide les entreprises à obtenir une visibilité complète de leurs actifs et de leurs processus.

Voici comment ces technologies contribuent à créer de la visibilité sur les quatre principaux composants de l’infrastructure informatique moderne.

Actifs physiques

La visibilité des actifs physiques tels que les serveurs, les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les capteurs IdO est obtenue en combinant la surveillance des points de terminaison et la découverte des actifs.

En s’appuyant sur des données en temps réel et des outils de visualisation puissants, les responsables informatiques peuvent suivre en temps réel la localisation, la performance et l’état des actifs, effectuer des mises à niveau système à distance et attribuer les tâches de maintenance.

Actifs logiciels et SaaS

Pour surveiller des aspects des composants logiciels et SaaS tels que les machines virtuelles (VM), les licences logicielles et les vulnérabilités, les responsables informatiques s’appuient sur de puissants outils automatisés de surveillance et des plateformes d’observabilité équipées des dernières technologies.

La visibilité sur les composants et les appareils SaaS permet de garantir que les services par abonnement fonctionnent comme prévu.

Actifs cloud et virtualisés

Les environnements informatiques modernes sont de plus en plus alimentés par des actifs virtuels hautement évolutifs comme les machines virtuelles, les conteneurs et les microservices. Établir et maintenir une visibilité sur ces types d’actifs est critique pour optimiser l’allocation des ressources et établir une posture de sécurité fiable au niveau de l’entreprise.

Outils d’identité

Les outils de gestion des identités et des accès (Identity Access Management, IAM) dotés de la visibilité des actifs aident les équipes de sécurité informatique à valider l’identité des utilisateurs, humains et machines, qui souhaitent accéder aux applications et aux ressources de l’entreprise.

La visibilité des identités est essentielle pour certains aspects de la cybersécurité tels que la détection des menaces, la réponse aux incidents et l’application de politiques de sécurité rigoureuses.

Mesurer le succès d’un programme de visibilité des actifs informatiques

Pour créer un programme efficace de visibilité des actifs informatiques, les équipes doivent établir des indicateurs quantifiables pour mesurer leur succès. Voici quelques indicateurs clés de performance (KPI) couramment utilisés pour la visibilité des actifs :

  • Taux de découverte des actifs : pourcentage d’actifs surveillés qui ont été identifiés sur un réseau par rapport au nombre total estimé d’actifs non surveillés.
  • Réduction de la zone non protégée : diminution en pourcentage du nombre d’actifs non surveillés.
  • Couverture des vulnérabilités : pourcentage d’actifs ayant fait l’objet d’une analyse des vulnérabilités par rapport au nombre total d’actifs surveillés.
  • Délai de résolution : temps moyen nécessaire à une équipe informatique pour résoudre une menace de sécurité.

Principaux avantages de la visibilité des actifs informatiques

Les principaux avantages de la visibilité moderne des actifs informatiques sont :

  • Une meilleure cybersécurité : La cybersécurité, c.-à-d. la pratique consistant à protéger les personnes, les systèmes et les données contre les cybermenaces coûteuses, est critique pour la réussite des entreprises. La disponibilité des actifs informatiques modernes joue un rôle important dans le soutien des personnes, des processus et des systèmes qui sous-tendent une cybersécurité solide. Selon le rapport 2025 d’IBM sur le coût d’une violation de données, les nouvelles technologies telles que les programmes et systèmes de visibilité des actifs de pointe ont contribué à réduire le coût global d’une violation de données aux États-Unis de 9 % l’année dernière, pour atteindre 4,4 millions de dollars.
  • Amélioration de l’efficacité opérationnelle : des tableaux de bord centralisés avec des données en temps réel sur la santé des actifs aident les responsables de la sécurité et de la maintenance à repérer les opportunités d’améliorer la performance des actifs. En offrant une visibilité sur l’utilisation et les dépendances des actifs informatiques, la visibilité des actifs aide les équipes informatiques à rationaliser les workflows, à optimiser les procédures d’approvisionnement, à améliorer la sécurité des points de terminaison et à réduire les temps d’arrêt des actifs.
  • Gestion plus efficace des ressources : la surveillance et la visibilité des actifs en temps réel aident les équipes informatiques à mieux utiliser les ressources dont elles sont responsables. La visibilité moderne des actifs informatiques améliore la gestion des stocks et permet aux équipes d’aligner leurs pratiques d’approvisionnement sur un besoin métier spécifique.
  • Conformité renforcée : la visibilité des actifs informatiques aide les entreprises à se conformer aux exigences réglementaires exigeantes telles que la loi HIPAA (Health Information Portability and Accountability Act). Un solide programme de visibilité des actifs aide les entreprises dans les environnements hautement réglementés, tels que la santé et les finances, à établir et à maintenir des politiques de sécurité et de contrôle des actifs lors des audits.
  • Amélioration de la prise de décision : l’un des moyens les plus convaincants par lesquels la visibilité des actifs informatiques aide les entreprises à améliorer les fonctions liées à leur cœur de métier consiste à fournir aux parties prenantes des données sur les actifs très précises et en temps réel. Les informations en temps réel sur la santé des actifs aident à transformer la gestion des actifs (ITAM), dépassant la simple maintenance pour devenir un pilier de la stratégie d’entreprise.

Principaux défis en matière de visibilité des actifs

Il peut être difficile d’obtenir une visibilité complète sur l’état, la sécurité et les performances des actifs. Voici quelques problèmes courants auxquels les entreprises sont confrontées :

  • Silos de données : les silos de données sont des collections isolées de données sur les actifs qui empêchent le partage des données entre les utilisateurs, les systèmes et les unités commerciales. Lorsque les données sont cloisonnées, la qualité des données peut être compromise et il peut être plus difficile pour les parties prenantes de prendre des décisions éclairées, fondées sur les données.
  • Gestion des stocks obsolète : la gestion des stocks obsolète (ou manuelle) est la gestion des actifs, des composants et des pièces à l’aide de feuilles de calcul et d’autres outils et processus inefficaces. S’appuyer sur des approches manuelles et obsolètes pour gérer les données relatives aux actifs peut rendre les programmes de visibilité des actifs inefficaces.
  • Intégration avec les systèmes hérités : une transformation numérique efficace nécessite que les actifs et systèmes hérités soient entièrement intégrés aux plateformes modernes de gestion des actifs informatiques (ITAM). L’incompatibilité des données, le manque de prise en charge des API et l’absence d’outils d’authentification modernes sont des obstacles courants auxquels les équipes de sécurité sont confrontées lorsqu’elles tentent d’intégrer l’héritage.
  • Contraintes de conformité : la collecte de données complètes sur les actifs soulève souvent des problèmes de confidentialité et de conformité, en particulier dans les secteurs fortement réglementés comme la santé et la banque. Certains cadres réglementaires, tels que HIPAA ou le RGPD, représentent de véritables défis de mise en conformité pour les outils modernes de visibilité des actifs informatiques.

Cinq étapes pour élaborer un programme de visibilité des actifs informatiques efficace

Malgré les difficultés, la mise en œuvre d’un programme efficace de visibilité des actifs informatiques reste à la portée des entreprises qui sont prêtes à y consacrer du temps et des ressources. Voici une approche éprouvée en cinq étapes pour en créer un.

1. Dresser un inventaire précis des actifs

Avant de pouvoir surveiller les actifs, les entreprises doivent savoir combien elles en possèdent et où ils se trouvent. La première étape de la création d’un programme efficace de visibilité des actifs consiste à dresser la liste du matériel, des logiciels et des actifs réseau devant être surveillés.

Au cours de cette étape, les entreprises s’appuient souvent sur des outils automatisés de découverte des actifs qui peuvent scanner les réseaux et collecter des informations sur les points de terminaison, les IdO et les ressources à des fins de surveillance.

2. Intégrer les sources de données

Pour établir une visibilité complète sur la santé et la performance des actifs, les systèmes de gestion des vulnérabilités et de sécurité des terminaux doivent partager des données.

Les plateformes ITAM modernes sont généralement équipées d’un tableau de bord centralisé capable de consolider les informations et de les afficher en temps réel, aidant ainsi les responsables à identifier les opportunités de maintenance et d’optimisation des ressources.

3. Automatiser la surveillance

L’automatisation de l’IA vous permet de vous assurer que vous collectez et analysez en permanence des données en temps réel provenant d’actifs critiques. L’automatisation des workflows avec les outils et les technologies les plus récents permet de détecter les appareils non autorisés, les vulnérabilités et les cybermenaces avant qu’ils ne provoquent une violation de données.

Les outils d’automatisation sont un aspect clé de la visibilité moderne des actifs informatiques, rendant la gestion du cycle de vie des actifs plus dynamique et efficace.

4. Définir et appliquer les politiques de sécurité

Les programmes réussis de visibilité des actifs informatiques définissent de manière exhaustive leurs politiques de sécurité et disposent de processus clairs pour les appliquer.

Les gestionnaires d’actifs établissent des règles claires concernant la propriété, l’exploitation et la collecte de données, en établissant des cadres des exigences garantissant la conformité aux normes de cybersécurité et de confidentialité dans tous les territoires concernés.

5. Autonomiser les équipes informatiques

Compte tenu de la prévalence des outils d’automatisation de l’IA, il est facile de négliger l’importance de l’élément humain lors de la création d’un programme de visibilité des actifs informatiques. Lorsque les équipes informatiques ne sont pas formées aux outils et systèmes qui leur sont confiés, même les programmes de visibilité des actifs les mieux planifiés échouent.

Les managers et techniciens doivent être formés à l’interprétation des tableaux de bord, à l’extraction d’informations à partir des données et à l’intégration de la visibilité des actifs dans leurs processus de prise de décision et d’approvisionnement dès le début.

Cas d’utilisation de la visibilité des actifs informatiques

L’établissement d’une visibilité sur les actifs informatiques est une composante essentielle à la réussite d’un programme ITAM et est une pratique largement répandue dans de nombreux secteurs d’activité. Voici un aperçu de certains des cas d’utilisation les plus courants.  

Gestion des vulnérabilités

Les équipes informatiques gèrent les vulnérabilités des actifs en surveillant et en analysant de près les données relatives aux actifs afin d’identifier les systèmes et les appareils qui présentent un risque plus élevé que les autres. Lorsque ces actifs et leurs vulnérabilités potentielles sont recensés, il devient possible de prioriser les correctifs et l’entretien selon l’incidence métier d’une éventuelle panne ou d’un temps d’arrêt.
Réponse aux incidents

Une bonne visibilité des actifs informatiques facilite considérablement la réponse aux incidents, qui mesure la capacité des processus et des systèmes d’une entreprise à détecter et à repousser les cyberattaques. La surveillance des actifs aide les équipes à isoler les points de terminaison impactés, à évaluer la posture de sécurité et à mettre en œuvre des mesures de remédiation en réponse à une attaque en temps réel, augmentant ainsi les chances d’une récupération rapide et réussie.
Production de rapports

Lors d’un audit, la visibilité automatisée permet de simplifier le processus de collecte et de vérification des rapports d’inventaire des actifs afin de démontrer la conformité. Une visibilité forte et automatisée des actifs peut transformer une approche manuelle et sujette aux erreurs en une approche automatisée, continue et très précise, aidant ainsi les entreprises à éviter des amendes coûteuses.
Gouvernance

Une bonne visibilité des actifs permet de garantir que les abonnements SaaS sont à jour, autorisés et dûment licenciés. Les programmes de visibilité des actifs informatiques permettent de surveiller les applications cloud en temps réel, réduisant ainsi les risques de sécurité, contrôlant les coûts et aidant les équipes à identifier les utilisations non autorisées des applications.
Sécurité au point de terminaison

La visibilité des actifs améliore considérablement la sécurité des points de terminaison d’un réseau en fournissant un inventaire précis et complet de tous les appareils et applications. Ce processus inclut des appareils et des applications non gérés, ce qu’on appelle le « shadow IT » ou « informatique fantôme », que les attaquants pourraient exploiter lors d’une cyberattaque. De solides outils de visibilité des actifs informatiques aident les équipes informatiques à détecter les utilisateurs non autorisés et à éliminer les menaces de sécurité avant qu’elles ne se propagent sur le réseau.

FAQ sur la visibilité des actifs informatiques

Quelle est la différence entre une découverte active et une découverte passive ?

La découverte active consiste à analyser le réseau à la recherche de dispositifs et de terminaux à l’aide de requêtes ou de sondes afin d’identifier les actifs en cours d’utilisation. La découverte passive observe le trafic réseau et identifie les actifs physiques et virtuels en détectant leur activité. 

En règle générale, les programmes performants de visibilité des actifs informatiques combinent ces deux méthodes.

Quelle est la différence entre ITAM et CSAM ?

L’ITAM (gestion des actifs informatiques) se concentre sur les aspects contractuels et opérationnels du cycle de vie des actifs, de l’approvisionnement des actifs à leur exploitation, en passant par leur optimisation et leur mise hors service.

La CSAM (gestion des actifs en cybersécurité) se concentre davantage sur les aspects de la gestion des actifs qui impactent directement les résultats de sécurité tels que les vulnérabilités, la conformité et la posture de sécurité.

Si les deux pratiques impliquent la collecte, l’analyse et le partage de données sur les actifs, l’ITAM se concentre sur les résultats commerciaux tandis que la CSAM se préoccupe davantage de la sécurité.

Que doit-on inclure dans l’inventaire des actifs ?

Ces ressources et actifs doivent être inclus dans un inventaire complet des actifs :

  • Actifs physiques (ordinateurs portables, appareils mobiles et IdO)
  • Actifs logiciels (applications, versions et licences)
  • Actifs réseau (routeurs, commutateurs et pare-feux)
  • Ressources cloud (VM, conteneurs et abonnements SaaS)
  • Dossiers de propriété (noms d’utilisateur, services et permissions)
  • Dossiers de sécurité (correctifs, vulnérabilités et configurations)

Quels sont les cinq piliers de la gestion des actifs informatiques ?

On distingue communément cinq piliers au sein de l’ITAM :

  • Découverte d’actifs
  • Gestion du cycle de vie
  • Gestion financière
  • Conformité et gestion des risques
  • Optimisation

Auteurs

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Ressources

Illustration stylisée représentant un réseau circulaire avec des nœuds et des lignes interconnectés, entouré d’un cercle central vert dégradé et comportant diverses icônes liées à la technologie
Comment les responsables des opérations et de la maintenance choisissent un système conçu pour le présent et l’avenir

Découvrez comment les entreprises utilisent l’IA, le cloud et les stratégies de données pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité et établir une base résiliente pour la croissance future.
Logo IDC
IDC : The Business Value of IBM Maximo

Découvrez comment votre entreprise peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Tableau de bord présentant des outils de gestion des workflows et des visualisations de données
Découvrir la visite autoguidée

Découvrez IBM Maximo Application Suite, une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs, en moins de 10 minutes en choisissant votre parcours de prédilection.
Logo IDC
Découvrez comment l’IDC évalue l’EAM d’aujourd’hui

Évaluez les solutions de gestion d’actifs d’entreprise basées sur l’IA et choisissez le bon fournisseur pour réduire les temps d’arrêt, répondre aux exigences de conformité et maximiser le retour sur investissement (ROI).
Illustration abstraite représentant un motif orbital en bleu
Fiable, durable, renouvelable... une énergie qui remplit tous les critères

Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.

Des flèches autour de quatre points blancs avec des lignes sur fond bleu foncé
Réduire les émissions de carbone des trajets domicile-travail

Transport for London assure la sécurité, la fiabilité et la durabilité des déplacements du public en centralisant ses efforts de maintenance sur le logiciel IBM Maximo.
Solutions connexes
IBM Maximo

Gérez, entretenez et optimisez vos actifs grâce à des informations alimentée par l’IA et à l’automatisation.

 Explorer IBM Maximo
Logiciels et solutions de gestion du cycle de vie des actifs (ALM)

Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.

 Découvrir les solutions ALM
Services de conseil en développement durable

Concrétisez vos objectifs de durabilité grâce à une stratégie et une transformation alimentées par l’IA.

         Découvrez les services de conseil en développement durable
    Passez à l’étape suivante

    Découvrez comment IBM Maximo vous permet d’optimiser vos actifs, d’améliorer la maintenance et de soutenir vos objectifs de durabilité. Réservez une démonstration pour découvrir la solution à l’œuvre.

    1. Explorer IBM Maximo
    2. Réserver une démo en direct