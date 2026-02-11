Qu’est-ce que la visibilité des actifs informatiques ?

La visibilité des actifs informatiques est la pratique consistant à établir une connaissance en temps réel de l’état opérationnel, de la santé et de la sécurité des actifs informatiques physiques et virtuels.
Pour les entreprises numériques modernes, la surveillance continue et en temps réel de ces actifs est cruciale pour maintenir une posture de cybersécurité solide et contrôler la gestion des risques.
La visibilité des actifs informatiques peut s’appliquer à un large éventail d’actifs d’entreprise, qu’il s’agisse d’équipements simples tels que les ordinateurs portables et les appareils mobiles ou de capteurs de pointe liés à l’Internet des objets (IdO). Des entreprises de toutes tailles et de divers secteurs dépendent de la visibilité des actifs pour gérer leurs environnements informatiques les plus complexes et mettre en place des programmes efficaces de gestion des actifs informatiques (ITAM).
Avec l’essor du cloud computing, du logiciel en tant que service (SaaS) et du télétravail, la visibilité des actifs est essentielle pour gérer les ressources, optimiser la performance des actifs et protéger l’infrastructure informatique contre des violations de données coûteuses. Selon un récent rapport d’IBM, le coût moyen d’une violation de données aux États-Unis a augmenté de 9 % en 2025 pour atteindre le chiffre record de 10 millions de dollars.
Dans le cadre de leurs efforts de transformation numérique, de nombreuses entreprises modernes intègrent plus profondément les outils numériques dans leur approche de la gestion de la performance des actifs informatiques (Asset Performance Management, APM).
Une visibilité efficace des actifs informatiques aide les équipes de sécurité à suivre la performance des actifs en temps réel et à passer d’approches de maintenance réactive obsolètes à des approches plus modernes, proactives et prédictives .
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La visibilité de la santé et des performances des actifs est la pierre angulaire des environnements informatiques modernes, permettant de partager des données sur des réseaux complexes comprenant des milliers de points de terminaison et d’appareils. Les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) ont eu un effet transformateur sur la façon dont les équipes de sécurité et de maintenance surveillent leurs actifs.
Par le passé, l’infrastructure informatique était centralisée, les actifs physiques étant souvent conservés dans le même espace physique. Cependant, les entreprises modernes s’appuient sur des technologies et des équipements plus récents et moins statiques, comme les plateformes SaaS, les capteurs IdO, les appareils mobiles et les services basés sur le cloud, dont beaucoup sont virtualisés. Les solutions virtualisées ont des surfaces d’attaque beaucoup plus grandes, ce qui les rend plus complexes à gérer.
La visibilité des actifs informatiques aide les entreprises à améliorer les processus clés qui maintiennent et sécurisent à la fois les actifs physiques et virtuels, garantissant ainsi leur performance optimale tout au long de leur cycle de vie.
Grâce à l’intégration de nouvelles technologies telles que les capteurs IdO, l’ automatisation par l’IA et l’analyse des données au coeur des processus métier, la visibilité moderne des actifs informatiques aide les entreprises à obtenir une visibilité complète de leurs actifs et de leurs processus.
Voici comment ces technologies contribuent à créer de la visibilité sur les quatre principaux composants de l’infrastructure informatique moderne.
La visibilité des actifs physiques tels que les serveurs, les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les capteurs IdO est obtenue en combinant la surveillance des points de terminaison et la découverte des actifs.
En s’appuyant sur des données en temps réel et des outils de visualisation puissants, les responsables informatiques peuvent suivre en temps réel la localisation, la performance et l’état des actifs, effectuer des mises à niveau système à distance et attribuer les tâches de maintenance.
Pour surveiller des aspects des composants logiciels et SaaS tels que les machines virtuelles (VM), les licences logicielles et les vulnérabilités, les responsables informatiques s’appuient sur de puissants outils automatisés de surveillance et des plateformes d’observabilité équipées des dernières technologies.
La visibilité sur les composants et les appareils SaaS permet de garantir que les services par abonnement fonctionnent comme prévu.
Les environnements informatiques modernes sont de plus en plus alimentés par des actifs virtuels hautement évolutifs comme les machines virtuelles, les conteneurs et les microservices. Établir et maintenir une visibilité sur ces types d’actifs est critique pour optimiser l’allocation des ressources et établir une posture de sécurité fiable au niveau de l’entreprise.
Les outils de gestion des identités et des accès (Identity Access Management, IAM) dotés de la visibilité des actifs aident les équipes de sécurité informatique à valider l’identité des utilisateurs, humains et machines, qui souhaitent accéder aux applications et aux ressources de l’entreprise.
La visibilité des identités est essentielle pour certains aspects de la cybersécurité tels que la détection des menaces, la réponse aux incidents et l’application de politiques de sécurité rigoureuses.
Pour créer un programme efficace de visibilité des actifs informatiques, les équipes doivent établir des indicateurs quantifiables pour mesurer leur succès. Voici quelques indicateurs clés de performance (KPI) couramment utilisés pour la visibilité des actifs :
Les principaux avantages de la visibilité moderne des actifs informatiques sont :
Il peut être difficile d’obtenir une visibilité complète sur l’état, la sécurité et les performances des actifs. Voici quelques problèmes courants auxquels les entreprises sont confrontées :
Malgré les difficultés, la mise en œuvre d’un programme efficace de visibilité des actifs informatiques reste à la portée des entreprises qui sont prêtes à y consacrer du temps et des ressources. Voici une approche éprouvée en cinq étapes pour en créer un.
Avant de pouvoir surveiller les actifs, les entreprises doivent savoir combien elles en possèdent et où ils se trouvent. La première étape de la création d’un programme efficace de visibilité des actifs consiste à dresser la liste du matériel, des logiciels et des actifs réseau devant être surveillés.
Au cours de cette étape, les entreprises s’appuient souvent sur des outils automatisés de découverte des actifs qui peuvent scanner les réseaux et collecter des informations sur les points de terminaison, les IdO et les ressources à des fins de surveillance.
Pour établir une visibilité complète sur la santé et la performance des actifs, les systèmes de gestion des vulnérabilités et de sécurité des terminaux doivent partager des données.
Les plateformes ITAM modernes sont généralement équipées d’un tableau de bord centralisé capable de consolider les informations et de les afficher en temps réel, aidant ainsi les responsables à identifier les opportunités de maintenance et d’optimisation des ressources.
L’automatisation de l’IA vous permet de vous assurer que vous collectez et analysez en permanence des données en temps réel provenant d’actifs critiques. L’automatisation des workflows avec les outils et les technologies les plus récents permet de détecter les appareils non autorisés, les vulnérabilités et les cybermenaces avant qu’ils ne provoquent une violation de données.
Les outils d’automatisation sont un aspect clé de la visibilité moderne des actifs informatiques, rendant la gestion du cycle de vie des actifs plus dynamique et efficace.
Les programmes réussis de visibilité des actifs informatiques définissent de manière exhaustive leurs politiques de sécurité et disposent de processus clairs pour les appliquer.
Les gestionnaires d’actifs établissent des règles claires concernant la propriété, l’exploitation et la collecte de données, en établissant des cadres des exigences garantissant la conformité aux normes de cybersécurité et de confidentialité dans tous les territoires concernés.
Compte tenu de la prévalence des outils d’automatisation de l’IA, il est facile de négliger l’importance de l’élément humain lors de la création d’un programme de visibilité des actifs informatiques. Lorsque les équipes informatiques ne sont pas formées aux outils et systèmes qui leur sont confiés, même les programmes de visibilité des actifs les mieux planifiés échouent.
Les managers et techniciens doivent être formés à l’interprétation des tableaux de bord, à l’extraction d’informations à partir des données et à l’intégration de la visibilité des actifs dans leurs processus de prise de décision et d’approvisionnement dès le début.
L’établissement d’une visibilité sur les actifs informatiques est une composante essentielle à la réussite d’un programme ITAM et est une pratique largement répandue dans de nombreux secteurs d’activité. Voici un aperçu de certains des cas d’utilisation les plus courants.
Les équipes informatiques gèrent les vulnérabilités des actifs en surveillant et en analysant de près les données relatives aux actifs afin d’identifier les systèmes et les appareils qui présentent un risque plus élevé que les autres. Lorsque ces actifs et leurs vulnérabilités potentielles sont recensés, il devient possible de prioriser les correctifs et l’entretien selon l’incidence métier d’une éventuelle panne ou d’un temps d’arrêt.
Une bonne visibilité des actifs informatiques facilite considérablement la réponse aux incidents, qui mesure la capacité des processus et des systèmes d’une entreprise à détecter et à repousser les cyberattaques. La surveillance des actifs aide les équipes à isoler les points de terminaison impactés, à évaluer la posture de sécurité et à mettre en œuvre des mesures de remédiation en réponse à une attaque en temps réel, augmentant ainsi les chances d’une récupération rapide et réussie.
Lors d’un audit, la visibilité automatisée permet de simplifier le processus de collecte et de vérification des rapports d’inventaire des actifs afin de démontrer la conformité. Une visibilité forte et automatisée des actifs peut transformer une approche manuelle et sujette aux erreurs en une approche automatisée, continue et très précise, aidant ainsi les entreprises à éviter des amendes coûteuses.
Une bonne visibilité des actifs permet de garantir que les abonnements SaaS sont à jour, autorisés et dûment licenciés. Les programmes de visibilité des actifs informatiques permettent de surveiller les applications cloud en temps réel, réduisant ainsi les risques de sécurité, contrôlant les coûts et aidant les équipes à identifier les utilisations non autorisées des applications.
La visibilité des actifs améliore considérablement la sécurité des points de terminaison d’un réseau en fournissant un inventaire précis et complet de tous les appareils et applications. Ce processus inclut des appareils et des applications non gérés, ce qu’on appelle le « shadow IT » ou « informatique fantôme », que les attaquants pourraient exploiter lors d’une cyberattaque. De solides outils de visibilité des actifs informatiques aident les équipes informatiques à détecter les utilisateurs non autorisés et à éliminer les menaces de sécurité avant qu’elles ne se propagent sur le réseau.
Quelle est la différence entre une découverte active et une découverte passive ?
La découverte active consiste à analyser le réseau à la recherche de dispositifs et de terminaux à l’aide de requêtes ou de sondes afin d’identifier les actifs en cours d’utilisation. La découverte passive observe le trafic réseau et identifie les actifs physiques et virtuels en détectant leur activité.
En règle générale, les programmes performants de visibilité des actifs informatiques combinent ces deux méthodes.
Quelle est la différence entre ITAM et CSAM ?
L’ITAM (gestion des actifs informatiques) se concentre sur les aspects contractuels et opérationnels du cycle de vie des actifs, de l’approvisionnement des actifs à leur exploitation, en passant par leur optimisation et leur mise hors service.
La CSAM (gestion des actifs en cybersécurité) se concentre davantage sur les aspects de la gestion des actifs qui impactent directement les résultats de sécurité tels que les vulnérabilités, la conformité et la posture de sécurité.
Si les deux pratiques impliquent la collecte, l’analyse et le partage de données sur les actifs, l’ITAM se concentre sur les résultats commerciaux tandis que la CSAM se préoccupe davantage de la sécurité.
Que doit-on inclure dans l’inventaire des actifs ?
Ces ressources et actifs doivent être inclus dans un inventaire complet des actifs :
Quels sont les cinq piliers de la gestion des actifs informatiques ?
On distingue communément cinq piliers au sein de l’ITAM :
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