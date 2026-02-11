Qu’est-ce que la visibilité des actifs informatiques ?

Pour les entreprises numériques modernes, la surveillance continue et en temps réel de ces actifs est cruciale pour maintenir une posture de cybersécurité solide et contrôler la gestion des risques.

La visibilité des actifs informatiques peut s’appliquer à un large éventail d’actifs d’entreprise, qu’il s’agisse d’équipements simples tels que les ordinateurs portables et les appareils mobiles ou de capteurs de pointe liés à l’Internet des objets (IdO). Des entreprises de toutes tailles et de divers secteurs dépendent de la visibilité des actifs pour gérer leurs environnements informatiques les plus complexes et mettre en place des programmes efficaces de gestion des actifs informatiques (ITAM).

Avec l’essor du cloud computing, du logiciel en tant que service (SaaS) et du télétravail, la visibilité des actifs est essentielle pour gérer les ressources, optimiser la performance des actifs et protéger l’infrastructure informatique contre des violations de données coûteuses. Selon un récent rapport d’IBM, le coût moyen d’une violation de données aux États-Unis a augmenté de 9 % en 2025 pour atteindre le chiffre record de 10 millions de dollars.

Dans le cadre de leurs efforts de transformation numérique, de nombreuses entreprises modernes intègrent plus profondément les outils numériques dans leur approche de la gestion de la performance des actifs informatiques (Asset Performance Management, APM).

Une visibilité efficace des actifs informatiques aide les équipes de sécurité à suivre la performance des actifs en temps réel et à passer d’approches de maintenance réactive obsolètes à des approches plus modernes, proactives et prédictives .