Alors que les stratégies de maintenance préventive et prédictive respectent des calendriers de maintenance réguliers pour éviter les dysfonctionnements de leurs actifs, la maintenance réactive ne prescrit des réparations qu’une fois qu’un actif rencontre une défaillance. Un actif est défini comme étant une ressource utile ou précieuse pour une entreprise. Le terme englobe à la fois les actifs physiques et non physiques tels que l’infrastructure et l’équipement, le capital (financier) et les personnes.

La maintenance préventive et la maintenance prédictive sont toutes les deux considérées comme des stratégies de maintenance proactives et conviennent davantage aux entreprises qui possèdent des actifs complexes et un capital qu’elles sont prêtes à investir dans un programme de maintenance global. La maintenance réactive, en revanche, convient mieux aux entreprises disposant d’actifs non critiques à faible coût qui, s’ils viennent à tomber en panne, n’interrompent pas les processus métier normaux.

Il existe trois types de maintenance réactive.

Maintenance d’urgence : il s’agit d’un type de maintenance imprévue des actifs déployé lorsqu’un équipement vital tombe en panne. En raison de la priorité accordée à la réparation d’un équipement avec une intervention de maintenance d’urgence, il n’est pas rare que cette stratégie entraîne des interruptions et des retards.

Maintenance en cas de panne : tout comme la maintenance d’urgence, la maintenance en cas de panne est une réponse non planifiée à un actif nécessitant soudainement des réparations. Puisqu’elle est utilisée en réponse à un événement inattendu, la maintenance en cas de panne se révèle bien souvent coûteuse et chronophage.

Maintenance « Run-to-failure » : la maintenance RTF consiste à permettre l’exploitation délibérée des actifs jusqu’à leur défaillance. Dans certains cas, un actif de remplacement a déjà été acheté et est prêt à être installé. La stratégie ne prouve son efficacité qu’avec des pièces d’équipement qu’il est possible de remplacer ou de réparer rapidement sans entraîner l’arrêt de la production sur une longue période.