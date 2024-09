Qu’est-ce que la maintenance des équipements ?

En plus de réduire les coûts associés aux temps d’arrêt, une maintenance appropriée des équipements permet de les préserver plus longtemps, et ainsi de devoir les remplacer moins souvent. Grâce à des outils modernes tels que l’IdO et les logiciels EAM qui permettent de surveiller les performances en temps réel, les entreprises prolongent la durée de vie de leurs actifs les plus précieux.