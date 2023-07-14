L’IA est une technologie de rupture qui s’accompagne de certains défis que les entreprises se doivent de prendre en compte.

Changement de culture : les professionnels des RH jouent un rôle crucial dans la création de viviers de talents et la formation des employés à des postes à valeur ajoutée, permettant ainsi aux entreprises de rester compétitives malgré les bouleversements technologiques. Cependant, si les équipes informatiques se saisissent de la supervision des initiatives d’automatisation des RH, il existe un risque que les professionnels des RH soient exclus du processus.

La Society for Human Resources Management souligne que la compréhension et l’exploitation de la puissance de l’automatisation peuvent déterminer l’avancement ou la marginalisation des professionnels des RH.1 En utilisant un logiciel d’automatisation pour réduire le temps consacré à la saisie de données de routine, les professionnels des RH peuvent se concentrer sur l’adaptation à ces changements externes importants.

Cybersécurité : l’IA est exposée au piratage, en particulier pendant la phase d’entraînement, lors de la création des algorithmes de machine learning. Les attaques par empoisonnement des données sèment des informations ou du code malveillants dans les jeux d’apprentissage, pouvant infecter d’innombrables modèles de machine learning et, en fin de compte, le réseau de l’entreprise. Les dirigeants d’entreprise peuvent travailler aux côtés de centres d’opérations de sécurité (SOC) pour créer des plans destinés à sécuriser les projets d’IA tout au long de leur cycle de vie.



Confidentialité des employés : l’utilisation de l’IA pour optimiser les processus et évaluer les performances peut susciter des inquiétudes. Les entreprises peuvent prendre les devants pour protéger la confidentialité des employés et l’intégrer dans une stratégie de gestion des données avant que les systèmes d’IA ne soient utilisés pour collecter et analyser des données personnelles. Les RH peuvent alerter les employés quant aux données collectées et utilisées dans les systèmes d’IA. La création ou l’utilisation d’un système d’IA fondé sur la transparence est un bon début pour répondre aux préoccupations en matière de protection de la confidentialité.



Intégration : certains programmes RH autonomes peuvent être difficiles à intégrer dans l’infrastructure informatique existante. Inversement, si les données capturées ne sont pas entièrement intégrées, certaines valeurs pourraient ne pas correspondre.

Requalification : l’IA et l’automatisation peuvent éliminer certains types de tâches traditionnellement effectuées par le personnel humain et peuvent avoir un impact sur les rôles de certains employés. Relevez ce défi grâce à un plan de requalification des talents et de restructuration des rôles professionnels.



Délai de mise en œuvre : quels que soient les processus RH à automatiser, la configuration d’un système automatisé, la migration des données, l’analyse des processus et la révision de leur conception pour l’automatisation prendront du temps. Avant d’implémenter l’automatisation à l’échelle de l’entreprise, l’équipe RH chargée de le faire pourra se former et se familiariser avec les nouveaux outils, puis effectuer des tests et des dépannages pour s’assurer que l’automatisation fonctionne de manière optimale. Si tout se passe bien, elle aura jeté les bases d’un gain de temps à long terme.