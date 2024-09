Élaborer une stratégie d’expérience employé efficace

La première responsabilité consiste à offrir une expérience positive aux employés. Mais comment susciter le changement ?

1. Donner la priorité à l’empathie

Les organisations qui s’intéressent vraiment à la création d’une stratégie efficace pour l’expérience des employés doivent démontrer qu’elles se soucient de la vie et de la santé de leurs employés de manière globale. En retour, ces organisations sont susceptibles d’avoir des employés dévoués et heureux qui veulent aider leur organisation à prospérer. Mais l’empathie ne peut pas être simulée ou appliquée dans la demi-mesure (lien externe à ibm.com). L’organisation et ses dirigeants doivent faire de l’accompagnement quotidien des employés une mission ou une valeur essentielle et s’efforcer de démontrer qu’ils se soucient du bien-être de leurs employés. Ils peuvent le prouver par la façon dont ils attribuent les missions, comment ils priorisent la reconnaissance des employés, comment ils permettent aux employés de gérer leurs impératifs en dehors du travail et comment ils communiquent sur la façon dont un employé peut maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour susciter l’empathie, l’organisation doit investir dans la culture du lieu de travail afin que leur approche soit authentique.

2. Personnaliser les initiatives

Bien que chaque organisation adopte un certain nombre d’approches communes dans le domaine de l’expérience des employés, elle peut choisir de personnaliser certains éléments pour chacun d’entre eux. L’une des façons d’y parvenir est de créer des profils d’employés, c’est-à-dire que, comme les clients, vous répartissez les employés en groupes et vous identifiez les moyens de faire appel à eux.

Par exemple, certains employés peuvent avoir des circonstances atténuantes les obligeant à travailler à domicile. Certains employés réagissent à des mesures incitatives de manière différente. Par exemple, un employé peut souhaiter bénéficier de la flexibilité du travail à domicile, tandis que d’autres se soucient davantage des avantages liés au bien-être, comme de meilleurs soins de santé ou des abonnements à une salle de sport.

3. Encourager les employés à s’exprimer

Les employés veulent se sentir impliqués dans les décisions de l’organisation en matière d’environnement de travail, surtout si ces décisions ont une incidence directe sur leur vie. Encourager les commentaires des employés est le meilleur moyen d’identifier de nouvelles façons d’améliorer la satisfaction des employés.

Les organisations peuvent solliciter les commentaires des employés par le biais d’enquêtes officielles, telles que les enquêtes sur l’engagement, et d’autres points de contact réguliers, comme les entretiens individuels hebdomadaires et en créant une politique de porte ouverte pour les subordonnés directs. Encourager les employés à s’exprimer lorsqu’ils sont mécontents ou lorsqu’ils voient une façon dont l’organisation peut mieux répondre aux besoins de leur personnel améliorera leur expérience globale, permettra d’identifier les problèmes et créera une meilleure relation employeur-employé. Demander aux employés de soumettre des idées sur la façon dont l’organisation pourrait s’améliorer est une solution gagnant-gagnant, car les employés savent qu’ils sont écoutés et l’organisation gagne à écouter les idées nouvelles.

4. Célébrer les réussites

Il existe de nombreuses opportunités pour une organisation d’exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de ses employés. Les organisations peuvent souligner les étapes importantes, comme les anniversaires ou l’achèvement d’un projet majeur et souligner l’importance de l’employé pour l’entreprise. Célébrez également les réussites de l’organisation. Suivez les indicateurs telles que la satisfaction professionnelle globale dérivée des enquêtes et honorez l’équipe des RH et les autres parties prenantes qui créent des expériences positives pour les employés et l’ensemble de l’organisation. Les organisations peuvent le faire par le biais de canaux de communication traditionnels tels que l’e-mail et l’intranet, ainsi que dans le cadre de petits groupes et de réunions individuelles.

5. Responsabiliser les cadres intermédiaires

Plus les cadres se sentent en confiance pour prendre des décisions importantes, plus ils auront une bonne opinion de leur travail. Et cela améliore également l’expérience employé de leurs subordonnés directs, car ils connaissent et travaillent directement avec les décisionnaires qui influencent le plus directement leur travail. Les cadres intermédiaires peuvent avoir une énorme influence sur le développement de carrière, la rétention des employés et l’identification et le perfectionnement des talents les plus performants.

Les services RH peuvent travailler directement avec les cadres pour les aider à identifier les opportunités de développement dont ils peuvent discuter avec leurs subordonnés directs de manière informelle ou qu’ils peuvent transformer en formation officielle .

Ce sont aussi eux qui peuvent :