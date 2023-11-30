Comment élaborer une stratégie d’acquisition de talents efficace

Candidat passant un entretien avec un responsable des ressources humaines

Le succès de toute organisation dépend de sa capacité à attirer, retenir et développer les meilleurs talents. L’acquisition de talents désigne la stratégie et le processus continus qu’une organisation et son département des ressources humaines utilisent pour rechercher, attirer, évaluer, embaucher et retenir les nouveaux employés hautement qualifiés dont elle a besoin pour se développer.

Une stratégie d'acquisition de talents bien conçue est devenue un composant critique pour les entreprises qui cherchent à se doter d'un avantage concurrentiel. Au-delà du simple pourvoi aux postes vacants, une stratégie complète d’acquisition des talents englobe une approche holistique de la gestion des talents, de l’identification des besoins organisationnels à l’entretien des relations avec les candidats potentiels.

En reconnaissant l’importance d’une approche stratégique et proactive de l’acquisition de talents, les entreprises peuvent se positionner comme des employeurs de choix. Cette approche peut favoriser une culture qui non seulement attire les bons candidats, mais qui cultive également le succès et la durabilité à long terme.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Qu’est-ce qu’une stratégie d’acquisition de talents ?

Une stratégie d’acquisition de talents est un plan global qu’une entreprise élabore pour optimiser son acquisition de talents, c’est-à-dire l’identification, l’attraction et la fidélisation des bons talents. Il comprend une série de processus et d’initiatives interconnectés conçus pour aligner les besoins en talents de l’entreprise sur ses objectifs commerciaux. La stratégie décrit les méthodes et les processus de recherche, de présélection et de sélection des candidats, tout en mettant l’accent sur la fidélisation et le développement à long terme des employés.

La stratégie d’acquisition des talents implique l’utilisation de diverses méthodes, technologies et pratiques de recrutement. Elle permet aux professionnels des RH et à l’entreprise de construire une marque employeur forte, de créer une expérience positive et de favoriser un personnel efficace, diversifié et inclusif. Une stratégie efficace d’acquisition de talents s’adapte continuellement aux évolutions des tendances du secteur et aux préférences des candidats. Elle garantit que les efforts d’acquisition de talents de l’entreprise restent compétitifs et résilients.

AI Academy

L’IA au service des ressources humaines

Vous voulez transformer les défis des RH en opportunités ? Découvrez comment les organisations s’appuient sur l’IA pour mieux recruter et développer les talents afin de répondre aux besoins métier. 
Accéder à l’épisode

Étapes pour élaborer une stratégie d’acquisition de talents efficace

Une stratégie efficace d’acquisition de talents inclut des éléments conçus pour attirer, évaluer, identifier et retenir les meilleurs talents pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’organisation en matière de recrutement. Pour créer une stratégie efficace, les étapes suivantes doivent être :

Développer une marque employeur forte

Une marque employeur convaincante peut permettre à une organisation de se démarquer et d’en faire une destination attrayante pour les professionnels qualifiés. De nombreuses mesures peuvent être prises pour construire et renforcer une marque employeur, notamment :

  • Définissez la proposition de valeur de l'employeur (PVE) : Expliquez clairement ce qui distingue l'entreprise en tant qu'employeur, ce qu'elle représente et le type d'environnement de travail qu'elle offre. Mettez en avant les avantages, les opportunités et la culture uniques.
  • Créez une page Carrières attrayante : créez une page Carrières organisée et informative sur le site web de l’entreprise. Décrivez le processus de candidature. Utilisez du contenu, des images et des vidéos attrayants pour présenter l’environnement de travail.
  • Recueillez et partagez les témoignages de réussite des employés : permettez aux employés de décrire leur expérience au sein de l’entreprise, notamment leur évolution de carrière, leur équilibre vie professionnelle-vie privée et la culture d’entreprise.
  • Utilisez les médias sociaux : faites la promotion de la marque employeur sur les médias sociaux en partageant des informations sur l’entreprise, des témoignages d’employés et des informations sur le secteur. Engagez-vous auprès des candidats potentiels et encouragez un sentiment d’appartenance à la communauté.
  • Offrez une rémunération et des avantages compétitifs : respectez ou dépassez les normes du secteur en matière de rémunération et d’avantages sociaux et communiquez clairement ces offres aux candidats potentiels.
  • Favorisez l’engagement et la croissance des employés : créez un environnement de travail favorable qui encourage l’engagement des employés, le développement professionnel et l’avancement professionnel.
  • Favorisez l'engagement des employés : encouragez les employés à s'engager et défendre votre marque. Fournissez-leur des outils pour partager des expériences positives sur leurs comptes personnels de médias sociaux et leurs réseaux professionnels.
  • Promouvez la diversité et l’inclusion : élargissez le vivier de meilleurs candidats en mettant en avant les initiatives qui démontrent l’engagement de l’organisation en faveur d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
  • Offrir une expérience positive aux candidats : Rationalisez le processus de recrutement afin de garantir une expérience positive et transparente pour tous les candidats. Communiquez en toute transparence.
  • Mettez en avant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée : présentez des dispositifs de travail flexibles, des programmes de bien-être ou d’autres initiatives qui privilégient la santé et le bonheur des employés.
  • Participez aux événements du secteur : Participez à des conférences, à des webinaires, à des conférences, à des concours et à d'autres événements afin d'établir une présence et d'entrer en contact avec des candidats potentiels.
  • Surveillez les avis en ligne : répondez aux avis, qu’ils soient positifs ou négatifs, pour démontrer votre engagement à vous améliorer et à répondre aux préoccupations.
  • Mesurez l’impact : utilisez l’analytique et les indicateurs pour évaluer l’efficacité des efforts de marque. Surveillez le trafic du site web, les taux de candidature et les recommandations des employés pour évaluer leur succès.
  • Sollicitez des retours et améliorez-vous continuellement : une expérience candidat positive peut contribuer à une marque employeur favorable. Recueillez les commentaires des candidats qui ont suivi le processus d’embauche.

Évaluer les besoins actuels et futurs

Procédez à une évaluation approfondie des talents actuels et futurs dont l’organisation a besoin pour atteindre ses objectifs commerciaux.

  • Effectuez une analyse organisationnelle : identifiez les domaines clés dans lesquels de nouveaux talents sont nécessaires pour soutenir les objectifs commerciaux et les plans de croissance actuels et prévus de l’entreprise.
  • Déterminez les besoins en talents à court et à long terme : faites la distinction entre les besoins d’embauche immédiats et les besoins futurs. Priorisez les rôles qui nécessitent une attention immédiate.
  • Élaborez des profils de candidats : créez des personas pour les candidats idéaux et rédigez des descriptions de poste détaillées pour chaque fonction en vous basant sur les compétences et les qualifications nécessaires pour réussir.
  • Évaluez les talents internes : encouragez la fidélisation des employés en identifiant des candidats internes appropriés pour les postes vacants et évaluez les employés existants pour déterminer s’ils peuvent être formés ou réaffectés pour occuper les postes à venir.

Utiliser le sourcing ciblé

Un éventail diversifié de canaux de sourcing permet d’entrer efficacement en contact avec un plus grand nombre de candidats potentiels. Les principaux canaux de sourcing sont les suivants

  • Site Web de l’entreprise : tenez à jour une page Carrières sur le site Web de l’entreprise qui fournit des informations complètes sur l’organisation, les offres d’emploi et le processus de candidature.
  • Sites d’emploi : publiez vos offres d’emploi sur les sites d’emploi et de carrière les plus populaires, tels que Indeed, LinkedIn, Glassdoor et Monster, afin d’atteindre les demandeurs d’emploi actifs.
  • Agences de recrutement : collaborez avec des agences de recrutement et des sociétés de recrutement réputées spécialisées dans le même secteur pour accéder à leur vivier de talents et à leur expertise en matière de recherche de talents.
  • Plateformes de médias sociaux : utilisez LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour promouvoir les offres d’emploi, partager la culture d’entreprise et interagir avec les candidats potentiels.
  • Recommandations des employés : encouragez les employés actuels à recommander des candidats potentiels issus de leurs réseaux professionnels. Mettez en place un programme de recommandation des employés pour les inciter à recommander des candidats qualifiés.
  • Événements de réseautage : participez à des événements de réseautage spécifiques au secteur et à des salons de l’emploi afin d’établir des contacts avec des candidats potentiels et de nouer des relations au sein du secteur.
  • Associations professionnelles : engagez-vous auprès d’associations et de groupes professionnels pertinents pour atteindre les candidats qui sont activement impliqués dans le même domaine.
  • Réseaux d’anciens employés : reprenez contact avec d'anciens employés qui pourraient être intéressés par un retour ou recommander d’autres candidats qualifiés.
  • Forums et communautés en ligne : participez à des communautés en ligne et à des groupes spécialisés dans les secteurs où les professionnels discutent de sujets pertinents et sensibilisent aux opportunités d’emploi.
  • Places de marché de talents : découvrez les places de marché de talents en ligne et les plateformes de freelance pour entrer en contact avec des freelances et des prestataires indépendants pour des postes vacants à court terme ou des projets spéciaux.
  • Approche directe : contactez les candidats potentiels par e-mail, par message sur les plateformes de réseau professionnel ou par appel téléphonique pour présenter l’entreprise et discuter des opportunités pertinentes. 

Créer un processus de sélection efficace

La mise en œuvre d’un processus de sélection structuré et complet permet d’évaluer les compétences, les qualifications et l’adéquation culturelle des candidats. Pour mettre en place un processus de sélection efficace :

  • Passez en revue les CV et les lettres de motivation : évaluez les qualifications, l’expérience pertinente et l’adéquation avec les exigences du poste. Recherchez les principales réalisations, les compétences et la progression de carrière qui correspondent au poste.
  • Effectuez des présélections téléphoniques : évaluez les compétences en communication des candidats, leur conduite professionnelle et leur adéquation globale pour le poste.
  • Faites passer des évaluations de compétences : administrez des tests ou des exercices pour évaluer les compétences techniques, les capacités de résolution de problèmes et les compétences professionnelles des candidats.
  • Organisez des entretiens multiples ou en groupe : Recueillez divers points de vue sur l'adéquation de chaque candidat au poste en organisant des entretiens séparés ou en groupe avec les principales parties prenantes.
  • Incluez des entretiens comportementaux : utilisez les entretiens comportementaux pour comprendre le comportement passé des candidats et évaluer la façon dont ils pourraient réagir à des situations spécifiques sur le lieu de travail.
  • Évaluez l’adéquation culturelle : au cours du processus d’entretien, évaluez l’adéquation des candidats avec la culture et les valeurs de l’entreprise. Posez des questions pour évaluer leur style de travail et leur environnement de travail préféré.
  • Vérifiez les références : contactez les personnes de référence fournies pour vérifier l’exactitude de l’historique professionnel, des compétences et des réalisations des candidats.
  • Effectuez des vérifications d’antécédents : incluez la vérification de l’emploi, de la formation et du casier judiciaire. Cette validation des qualifications des candidats permet de s’assurer qu’ils répondent aux exigences requises.
  • Évaluez les compétences non techniques : évaluez les compétences non techniques des candidats, telles que la communication, le travail d’équipe, l’adaptabilité et le potentiel de leadership, au cours du processus d’entretien.

Améliorer l'expérience des candidats

Voici quelques moyens efficaces d’améliorer l’expérience des candidats :

  • Assurez une communication claire : veillez à ce que les candidats soient informés des étapes suivantes et du calendrier prévu tout au long du processus de recrutement.
  • Rationalisez le processus de candidature : minimisez le nombre d’étapes requises et optimisez la plateforme d’application pour une meilleure convivialité.
  • Créez des descriptions de poste transparentes : indiquez les responsabilités, les qualifications et les attentes liées au poste, et fournissez des informations sur la culture et les valeurs de l’entreprise.
  • Menez des entretiens engageants et respectueux : assurez-vous que les entretiens sont bien organisés, respectueux et engageants, avec des intervieweurs bien préparés qui posent des questions pertinentes.
  • Personnalisez l’engagement des candidats : adaptez les interactions avec les candidats pour créer une expérience personnalisée et significative.
  • Offrez un feed-back constructif : donnez des informations précises sur leurs points forts et leurs domaines de développement pour les aider à comprendre comment ils peuvent s’améliorer et se développer professionnellement.
  • Assurez une image de marque employeur cohérente : veillez à ce que l’expérience candidat soit en adéquation avec l’image de marque de l’employeur. Maintenez la cohérence du message, du style de communication et de l’engagement global du candidat.
  • Fournir une assistance réactive et accessible : permettez aux candidats de contacter facilement l'équipe de recrutement ou les professionnels du recrutement pour obtenir des conseils et de l'aide.
  • Suivi : exprimer son appréciation et clôturer l'état de son application, qu'elle soit sélectionnée ou non. Encouragez-les à rester en contact avec l'entreprise pour de futures opportunités.
  • Recueillez des commentaires : mettez en place des enquêtes de satisfaction pour recueillir des commentaires sur l’ensemble du processus de recrutement. Utilisez ces commentaires pour identifier les domaines d’amélioration dans l’expérience du candidat.

Utiliser les données et l’analytique

En utilisant des informations fondées sur les données, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées, optimiser les processus de recrutement et améliorer la qualité globale des embauches. Voici plusieurs façons d’utiliser les données et l’analytique dans le cadre d’une stratégie d’acquisition de talents :

  • Prévoir la demande de talents : analysez les données historiques et les tendances du marché du travail pour prévoir les futures demandes de talents. Cela permet d’anticiper les besoins en matière de recrutement et de rechercher et d’attirer les meilleurs candidats de manière proactive.
  • Analyse de performance des canaux de sourcing : suivez et étudiez les performances de différents canaux de sourcing tels que les sites d’offres d’emploi, les réseaux sociaux et les agences de recrutement.
  • Évaluation du parcours du candidat : identifiez les goulets d’étranglement potentiels ou les domaines à améliorer à chaque étape du processus de recrutement. Cela contribue à créer une expérience plus fluide et plus efficace.
  • Indicateurs de candidature et d’embauche : utilisez des indicateurs tels que le taux d’achèvement des candidatures, le délai d’embauche, le coût par embauche et la qualité de l’embauche pour mesurer l’efficacité de votre stratégie de recrutement.
  • Évaluation et sélection des candidats : mettre en œuvre des outils et des techniques d’évaluation fondés sur les données afin d’évaluer objectivement les candidats en fonction de leurs aptitudes, de leurs compétences et de leur adéquation culturelle.
  • Analyse de la perception de la marque employeur : surveillez et analysez les avis en ligne, les mentions sur les réseaux sociaux et les commentaires des candidats pour évaluer la perception de la marque employeur.
  • Diversité et inclusion : Analysez les données sur les caractéristiques démographiques des candidats, les résultats de l'embauche et la fidélisation des employés afin d'identifier les possibilités de favoriser un environnement plus inclusif.
  • Analyse du retour sur investissement (ROI) : évaluez le ROI des différentes initiatives et stratégies de recrutement pour évaluer leur efficacité pour attirer et retenir les meilleurs talents. Analysez les coûts et les avantages associés à chacun.
  • Analyse prédictive pour la gestion des talents : Utilisez l’analyse prédictive pour identifier les candidats potentiellement performants, prévoir les taux de rétention des employés et développer des stratégies de gestion des talents.

Utilisez des technologies utiles

La technologie peut jouer un rôle essentiel dans l’amélioration des différents aspects d’une stratégie d’acquisition de talents. Elle peut permettre aux entreprises de rationaliser les processus de recrutement, d’améliorer l’expérience des candidats et de prendre des décisions d’embauche fondées sur des données. Voici plusieurs façons d’utiliser la technologie dans le cadre d’une stratégie globale d’acquisition de talents :

  • Systèmes de suivi des candidats (ATS) : La mise en œuvre d'un système de suivi des candidats peut contribuer à automatiser et à rationaliser le processus de recrutement, depuis la publication des offres d'emploi jusqu'à la gestion des applications. Les plateformes ATS permettent aux recruteurs de suivre la progression des candidats, de planifier les entretiens et de communiquer efficacement avec eux, créant ainsi un processus de recrutement plus organisé et plus efficace.
  • Sourcing et sélection alimentés par l’IA : l’IA peut aider à analyser les CV, à évaluer l’adéquation des candidats et même à effectuer une présélection initiale, ce qui permet aux recruteurs d’identifier plus efficacement les meilleurs talents.
  • Entretiens vidéo : gagnez du temps et des ressources et obtenez une compréhension plus complète des compétences de communication et du comportement des candidats en utilisant des plateformes d’entretien vidéo.
  • Logiciel de recommandation d’employés : permettez aux employés de recommander des candidats potentiels et de suivre le statut de leurs recommandations. Cette technologie peut simplifier le processus de recommandation des employés.
  • Événements et salons de l’emploi virtuels : organisez des salons de l’emploi et des événements virtuels à l’aide de plateformes en ligne pour entrer en contact avec un plus grand nombre de candidats et showcase la marque de l’employeur.
  • Outils d’analytique et de reporting : les informations fondées sur les données peuvent aider les recruteurs à prendre des décisions éclairées, à identifier les goulots d’étranglement dans le processus de recrutement et à optimiser les stratégies d’embauche.
  • Applications de recrutement mobile : développez des applications de recrutement mobiles et des plateformes qui permettent aux candidats de postuler facilement à des emplois, d’envoyer des CV et d’échanger avec les recruteurs.
  • Systèmes de gestion de la relation candidat (CRM) : les systèmes CRM permettent aux recruteurs de tenir une base de données de candidats potentiels, d’entretenir la relation au fil du temps et d’offrir une expérience personnalisée et attrayante à chaque candidat.

Intégrer la diversité et l’inclusion

L’intégration d’initiatives en matière de diversité et d’inclusion dans le recrutement peut présenter de nombreux avantages : amélioration de l’innovation, du moral des employés et de l’image de marque de l’employeur. Voici d’autres raisons pour lesquelles la diversité et l’inclusion sont essentielles à une stratégie d’acquisition de talents :

  • Innovation et créativité renforcées : un personnel diversifié rassemble des individus avec des perspectives, des expériences et un parcours uniques. Cette diversité favorise l’innovation, la créativité et les nouvelles idées.
  • Amélioration de la performance des employés : les lieux de travail inclusifs qui valorisent la diversité connaissent souvent une amélioration du moral, de l’engagement et de la satisfaction globale des employés.
  • Un vivier de talents plus large : L'engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion dans le processus d'acquisition de talents élargit le vivier de candidats, permettant ainsi aux entreprises d'attirer et de fidéliser une série de talents de haut niveau.
  • Meilleure compréhension des besoins des clients : les employés issus de milieux différents peuvent permettre aux entreprises de développer des produits et des services qui répondent mieux aux exigences d’un marché diversifié.
  • Image positive de l’employeur : Les entreprises qui privilégient la diversité et l’inclusion sont souvent perçues comme progressistes, inclusives et socialement responsables, ce qui les rend plus attractives pour les chercheurs d’emploi.
  • Conformité juridique et éthique : mettre l’accent sur la diversité et l’inclusion permet aux entreprises de se conformer aux lois anti-discrimination et de promouvoir la justice et l’équité sur le lieu de travail.
  • Adaptabilité à l’évolution démographique : Des environnements de travail diversifiés et inclusifs sont mieux équipés pour naviguer dans les différences culturelles, s’adapter à l’évolution démographique et s’engager efficacement avec une clientèle diversifiée.

L’intégration de la diversité et de l’inclusion dans la stratégie d’acquisition des talents nécessite une approche globale. Cela implique de créer des descriptions de poste inclusives, de mettre en œuvre des pratiques de recrutement impartiales, de proposer des formations sur la diversité et de promouvoir une culture de lieu de travail inclusive. En priorisant la diversité et l’inclusion, les entreprises construisent un personnel plus dynamique, innovant et résilient, reflétant la diversité de la société dans laquelle elles opèrent.

Construire un vivier de talents

La constitution d’un vivier de talents implique d’identifier et d’entretenir de manière proactive des relations avec des candidats potentiels, même s’il n’y a pas de postes à pourvoir dans l’immédiat. Voici pourquoi la constitution d’un vivier de talents est un élément important d’une stratégie d’acquisition de talents :

  • Recrutement proactif : En développant des relations avec les candidats potentiels à l’avance, les entreprises peuvent réduire le temps et les ressources nécessaires pour pourvoir les postes vacants à venir.
  • Délai d’embauche réduit : grâce à un vivier de candidats préqualifiés disponible, les entreprises peuvent rapidement solliciter et évaluer, ce qui accélère la prise de décision et les processus d’intégration.
  • Planification stratégique de la relève : un vivier de talents bien développé permet aux entreprises d’identifier et de former les talents internes aux futurs postes de direction et postes clés.
  • Réduction des coûts de recrutement : en communiquant en permanence avec des candidats potentiels, les entreprises peuvent réduire leur dépendance à l’égard des recruteurs externes, des sites d’emploi et d’autres canaux de sourcing.
  • Amélioration de la qualité des candidats : l’entretien de relations durables avec les candidats permet aux entreprises de mieux comprendre leurs compétences, leurs expériences et leur adéquation culturelle.
  • Amélioration de l'image de marque de l'employeur :Le maintien d'un vivier de talents démontre l'engagement d'une Entreprise en matière de développement et de recrutement des talents, ce qui améliore l'image de marque de l'employeur.
  • Agilité et flexibilité accrues : l'accès à un vivier de candidats qualifiés permet aux entreprises de s'adapter rapidement aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis.
  • Établissement de relations à long terme : un engagement régulier avec ces candidats crée une expérience positive, même s'ils ne sont pas immédiatement sélectionnés pour un poste.

Évaluer et ajuster

Une évaluation régulière permet aux entreprises d’identifier les domaines à améliorer, de procéder aux ajustements nécessaires et d’aligner la stratégie d’acquisition des talents sur l’évolution des besoins de l’entreprise. Voici plusieurs façons pour une entreprise d’évaluer sa stratégie d’acquisition de talents :

  • Indicateurs clés de performance (KPI) : établissez et surveillez des indicateurs clés de performance spécifiques liés au processus d’acquisition de talents, tels que le délai de recrutement, le coût par embauche, la qualité de l’embauche et la satisfaction des candidats. Le suivi régulier de ces indicateurs fournit des informations sur l’efficacité et l’efficience du processus de recrutement et aide à identifier les domaines à améliorer.
  • Commentaires et enquêtes des candidats : recueillez les commentaires des candidats qui sont passés par le processus de recrutement pour comprendre leur expérience, leur perception de la marque et leur satisfaction globale, ainsi que pour identifier les opportunités d’amélioration de leur expérience.
  • Analyse et reporting des données : évaluez la performance des différents canaux de sourcing, la qualité des candidats recrutés et les taux de réussite des différentes initiatives de recrutement.
  • Amélioration continue des processus : Recueillez les commentaires des recruteurs, des gestionnaires d'embauche et des autres parties prenantes impliquées dans le processus d’acquisition de talents afin d’identifier les goulots d’étranglement, de rationaliser les workflows et de mettre en œuvre les bonnes pratiques.
  • Analyse du marché des talents : Effectuez des analyses régulières du marché des talents pour comprendre les nouvelles exigences en matière de compétences, les tendances du secteur, les changements sur le marché du travail et adaptez la stratégie d'acquisition des talents en conséquence.
  • Engagement des parties prenantes internes : impliquez les parties prenantes internes, y compris la direction, les responsables des ressources humaines et les responsables du recrutement, afin de recueillir des informations sur l’efficacité de la stratégie d’acquisition des talents.

Développer et fidéliser les employés

S’il est essentiel d’attirer les meilleurs talents, il est tout aussi crucial de fidéliser et de développer les employés existants pour assurer le succès et la durabilité à long terme d’une entreprise. Investir dans le développement des employés et créer des opportunités de croissance au sein de l’entreprise peut augmenter la satisfaction des employés et réduire les taux de rotation. Cela permet à l’entreprise de gagner du temps et d’économiser les ressources liées au recrutement et à la formation des nouveaux employés.

L’amélioration de l’engagement des employés, de l’expérience des employés, de la planification de la relève et du développement d’une culture de l’apprentissage présentent plusieurs avantages, notamment : des parcours professionnels clairs pour les employés aident à éviter les pénuries de leadership et contribuent à la croissance et à la compétitivité globales de l’entreprise. Tous ces éléments attirent les demandeurs d’emploi vers des entreprises qui privilégient la croissance, l’apprentissage et l’évolution de carrière de leurs employés.

Néanmoins, la pierre angulaire du succès organisationnel reste une stratégie d’acquisition de talents tournée vers l’avenir — stimuler la croissance, favoriser la résilience et positionner les entreprises pour une excellence durable dans les années à venir.

Acquisition de talents et IBM

Principal cabinet de conseil en acquisition de talents et en développement des compétences, IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec ses clients pour adapter des solutions spécifiques à leurs besoins en matière de recrutement et de compétences. Que vous cherchiez à remédier à un taux de turnover élevé, à améliorer la pile technologique de recrutement, à accroître la productivité du personnel, à remédier aux pénuries de compétences ou à créer une expérience d’apprentissage efficace pour un personnel diversifié, IBM peut vous fournir des stratégies et des outils personnalisés à travers le conseil, la technologie et les services gérés.

Auteur

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think
Solutions connexes
Conseil en RH et transformation des talents

Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.

 Découvrir les services de transformation des RH
Automatisation des processus RH

Accélérez les processus RH avec IBM watsonx Orchestrate et automatisez les tâches fastidieuses.

         Explorez watsonx Orchestrate
    Des solutions d’IA au service des RH

    Rationalisez les processus RH, améliorez la prise de décision et favorisez les résultats métier grâce aux solutions d’IA générative.

             Découvrir les solutions d’IA pour les RH
      Passez à l’étape suivante

      Mettez l’IA au service de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier, moderniser les méthodes de travail et libérer le potentiel des employés.

       

       

             Découvrir les services de ressources humaines Découvrez les services d’intelligence artificielle