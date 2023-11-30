Le succès de toute organisation dépend de sa capacité à attirer, retenir et développer les meilleurs talents. L’acquisition de talents désigne la stratégie et le processus continus qu’une organisation et son département des ressources humaines utilisent pour rechercher, attirer, évaluer, embaucher et retenir les nouveaux employés hautement qualifiés dont elle a besoin pour se développer.

Une stratégie d'acquisition de talents bien conçue est devenue un composant critique pour les entreprises qui cherchent à se doter d'un avantage concurrentiel. Au-delà du simple pourvoi aux postes vacants, une stratégie complète d’acquisition des talents englobe une approche holistique de la gestion des talents, de l’identification des besoins organisationnels à l’entretien des relations avec les candidats potentiels.

En reconnaissant l’importance d’une approche stratégique et proactive de l’acquisition de talents, les entreprises peuvent se positionner comme des employeurs de choix. Cette approche peut favoriser une culture qui non seulement attire les bons candidats, mais qui cultive également le succès et la durabilité à long terme.