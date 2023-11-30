Le succès de toute organisation dépend de sa capacité à attirer, retenir et développer les meilleurs talents. L’acquisition de talents désigne la stratégie et le processus continus qu’une organisation et son département des ressources humaines utilisent pour rechercher, attirer, évaluer, embaucher et retenir les nouveaux employés hautement qualifiés dont elle a besoin pour se développer.
Une stratégie d'acquisition de talents bien conçue est devenue un composant critique pour les entreprises qui cherchent à se doter d'un avantage concurrentiel. Au-delà du simple pourvoi aux postes vacants, une stratégie complète d’acquisition des talents englobe une approche holistique de la gestion des talents, de l’identification des besoins organisationnels à l’entretien des relations avec les candidats potentiels.
En reconnaissant l’importance d’une approche stratégique et proactive de l’acquisition de talents, les entreprises peuvent se positionner comme des employeurs de choix. Cette approche peut favoriser une culture qui non seulement attire les bons candidats, mais qui cultive également le succès et la durabilité à long terme.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Une stratégie d’acquisition de talents est un plan global qu’une entreprise élabore pour optimiser son acquisition de talents, c’est-à-dire l’identification, l’attraction et la fidélisation des bons talents. Il comprend une série de processus et d’initiatives interconnectés conçus pour aligner les besoins en talents de l’entreprise sur ses objectifs commerciaux. La stratégie décrit les méthodes et les processus de recherche, de présélection et de sélection des candidats, tout en mettant l’accent sur la fidélisation et le développement à long terme des employés.
La stratégie d’acquisition des talents implique l’utilisation de diverses méthodes, technologies et pratiques de recrutement. Elle permet aux professionnels des RH et à l’entreprise de construire une marque employeur forte, de créer une expérience positive et de favoriser un personnel efficace, diversifié et inclusif. Une stratégie efficace d’acquisition de talents s’adapte continuellement aux évolutions des tendances du secteur et aux préférences des candidats. Elle garantit que les efforts d’acquisition de talents de l’entreprise restent compétitifs et résilients.
Une stratégie efficace d’acquisition de talents inclut des éléments conçus pour attirer, évaluer, identifier et retenir les meilleurs talents pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’organisation en matière de recrutement. Pour créer une stratégie efficace, les étapes suivantes doivent être :
Une marque employeur convaincante peut permettre à une organisation de se démarquer et d’en faire une destination attrayante pour les professionnels qualifiés. De nombreuses mesures peuvent être prises pour construire et renforcer une marque employeur, notamment :
Procédez à une évaluation approfondie des talents actuels et futurs dont l’organisation a besoin pour atteindre ses objectifs commerciaux.
Un éventail diversifié de canaux de sourcing permet d’entrer efficacement en contact avec un plus grand nombre de candidats potentiels. Les principaux canaux de sourcing sont les suivants
La mise en œuvre d’un processus de sélection structuré et complet permet d’évaluer les compétences, les qualifications et l’adéquation culturelle des candidats. Pour mettre en place un processus de sélection efficace :
Voici quelques moyens efficaces d’améliorer l’expérience des candidats :
En utilisant des informations fondées sur les données, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées, optimiser les processus de recrutement et améliorer la qualité globale des embauches. Voici plusieurs façons d’utiliser les données et l’analytique dans le cadre d’une stratégie d’acquisition de talents :
La technologie peut jouer un rôle essentiel dans l’amélioration des différents aspects d’une stratégie d’acquisition de talents. Elle peut permettre aux entreprises de rationaliser les processus de recrutement, d’améliorer l’expérience des candidats et de prendre des décisions d’embauche fondées sur des données. Voici plusieurs façons d’utiliser la technologie dans le cadre d’une stratégie globale d’acquisition de talents :
L’intégration d’initiatives en matière de diversité et d’inclusion dans le recrutement peut présenter de nombreux avantages : amélioration de l’innovation, du moral des employés et de l’image de marque de l’employeur. Voici d’autres raisons pour lesquelles la diversité et l’inclusion sont essentielles à une stratégie d’acquisition de talents :
L’intégration de la diversité et de l’inclusion dans la stratégie d’acquisition des talents nécessite une approche globale. Cela implique de créer des descriptions de poste inclusives, de mettre en œuvre des pratiques de recrutement impartiales, de proposer des formations sur la diversité et de promouvoir une culture de lieu de travail inclusive. En priorisant la diversité et l’inclusion, les entreprises construisent un personnel plus dynamique, innovant et résilient, reflétant la diversité de la société dans laquelle elles opèrent.
La constitution d’un vivier de talents implique d’identifier et d’entretenir de manière proactive des relations avec des candidats potentiels, même s’il n’y a pas de postes à pourvoir dans l’immédiat. Voici pourquoi la constitution d’un vivier de talents est un élément important d’une stratégie d’acquisition de talents :
Une évaluation régulière permet aux entreprises d’identifier les domaines à améliorer, de procéder aux ajustements nécessaires et d’aligner la stratégie d’acquisition des talents sur l’évolution des besoins de l’entreprise. Voici plusieurs façons pour une entreprise d’évaluer sa stratégie d’acquisition de talents :
S’il est essentiel d’attirer les meilleurs talents, il est tout aussi crucial de fidéliser et de développer les employés existants pour assurer le succès et la durabilité à long terme d’une entreprise. Investir dans le développement des employés et créer des opportunités de croissance au sein de l’entreprise peut augmenter la satisfaction des employés et réduire les taux de rotation. Cela permet à l’entreprise de gagner du temps et d’économiser les ressources liées au recrutement et à la formation des nouveaux employés.
L’amélioration de l’engagement des employés, de l’expérience des employés, de la planification de la relève et du développement d’une culture de l’apprentissage présentent plusieurs avantages, notamment : des parcours professionnels clairs pour les employés aident à éviter les pénuries de leadership et contribuent à la croissance et à la compétitivité globales de l’entreprise. Tous ces éléments attirent les demandeurs d’emploi vers des entreprises qui privilégient la croissance, l’apprentissage et l’évolution de carrière de leurs employés.
Néanmoins, la pierre angulaire du succès organisationnel reste une stratégie d’acquisition de talents tournée vers l’avenir — stimuler la croissance, favoriser la résilience et positionner les entreprises pour une excellence durable dans les années à venir.
Principal cabinet de conseil en acquisition de talents et en développement des compétences, IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec ses clients pour adapter des solutions spécifiques à leurs besoins en matière de recrutement et de compétences. Que vous cherchiez à remédier à un taux de turnover élevé, à améliorer la pile technologique de recrutement, à accroître la productivité du personnel, à remédier aux pénuries de compétences ou à créer une expérience d’apprentissage efficace pour un personnel diversifié, IBM peut vous fournir des stratégies et des outils personnalisés à travers le conseil, la technologie et les services gérés.
Écoutez les experts pour découvrir comment utiliser l’IA et les données de manière éthique afin d’améliorer l’efficacité des RH et les rendre plus humaines.
Découvrez 10 manières dont le service RH peut constituer un conseiller stratégique pour développer un modèle centré sur les personnes, qui positionne au mieux l’entreprise pour l’avenir.
Découvrez comment les responsables des RH peuvent créer une culture favorisée par l’IA générative en encourageant l’expérimentation et en responsabilisant les gens.
Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.
Accélérez les processus RH avec IBM watsonx Orchestrate et automatisez les tâches fastidieuses.
Rationalisez les processus RH, améliorez la prise de décision et favorisez les résultats métier grâce aux solutions d’IA générative.
Mettez l’IA au service de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier, moderniser les méthodes de travail et libérer le potentiel des employés.