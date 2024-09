Personne n’aime la paperasse. Et aussi importante que soit l’acquisition de talents pour toute organisation, elle compte de nombreuses étapes : passer au crible les CV, publier des descriptions de poste, intégrer de nouveaux employés. Ces tâches ne sont pas toutes fastidieuses et nécessitent même souvent un discernement humain. Cependant, de nombreux composants de ces tâches peuvent désormais être automatisés ou améliorés par l’IA, ce qui permet aux responsables de recrutement de se concentrer sur un engagement plus intelligent et de plus haut niveau auprès des candidats. L’organisation qui apprend à tirer parti des derniers outils d’IA est en mesure de libérer du temps pour les employés, ce qui leur permet de mettre un peu plus « d’humanité » dans leurs opérations de ressources humaines.

L’objectif typique du processus de sélection des talents est simple : cibler les candidats les plus qualifiés et les persuader de postuler aux postes vacants et de signer les contrats avec les salaires les plus avantageux pour l’organisation. Mais il y a de nombreux obstacles qui peuvent mettre ce processus apparemment simple en péril. Une description d’offre mal rédigée, par exemple, peut entraîner un déficit ou une abondance de sollicitations de la part de candidats qui pourraient ne pas avoir les bonnes compétences, ce qui entraîne un gaspillage d’efforts et une perte de temps dans les deux cas. L’optimisation du processus à l’aide d’outils d’IA peut aider les équipes de recrutement à cibler les bons candidats, une capacité essentielle sur des marchés de l’emploi de plus en plus concurrentiels.

Vous trouverez ci-dessous quelques façons dont l’IA améliore le processus de recrutement dans son workflow, de la découverte des besoins d’embauche à l’attraction, la persuasion, l’intégration et la fidélisation des meilleurs talents.