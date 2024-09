Le recrutement est le processus qui consiste à attirer et à embaucher des candidats qualifiés pour occuper des postes au sein d’une organisation. Il s’agit d’un workflow étape par étape complet, qu’il s’agisse de l’identification des compétences nécessaires ou de l’onboarding d’un nouvel employé. En fin de compte, ce processus est conçu pour rendre le recrutement plus efficace, rentable, évolutif et conforme aux objectifs de l’entreprise et aux exigences légales.

En plus de pourvoir les postes et de répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre, les stratégies de recrutement actuelles visent à offrir une expérience positive aux candidats. Pour y parvenir, les équipes des ressources humaines (RH) mettent le meilleur de la culture de l’entreprise en valeur et s’appuient sur la technologie pour rendre le processus de candidature plus efficace. Dans un environnement qui favorise le demandeur d’emploi, les données et l’IA peuvent donner aux entreprises un avantage concurrentiel en leur permettant de mieux comprendre le type de travailleurs dont elles ont besoin et la façon de mieux les attirer.