Qu’est-ce que les chatbots pour les RH ?

Les services RH gèrent un large éventail de processus, allant des tâches en libre-service aux employés et aux questions fréquemment posées jusqu'aux workflows impliquant le recrutement, l’intégration et l’engagement des employés. Nombre d'entre elles sont des tâches répétitives, qui génèrent un volume important de tickets d'assistance, de e-mails, etc. L'automatisation, en particulier lors de l'utilisation de chatbots, est un moyen clé pour les opérations RH de rationaliser le travail qu'elles effectuent.

Une enquête menée par Gartner en février 2024 auprès des responsables des ressources humaines a révélé que 38 % sont déjà en phase de pilotage, planifient ou ont déjà mis en œuvre l'IA générative, une augmentation significative par rapport à 19 % à la mi-2023. Les cas d’utilisation les plus prioritaires par ces dirigeants incluent des chatbots orientés employés pour les services RH (43 %), l’automatisation des tâches administratives RH et des politiques d’entreprise (42 %), ainsi que le soutien aux processus de recrutement (41 %).1

En outre, une étude menée en 2024 par la Society for Human Resource Management (SHRM) a révélé plusieurs avantages pour les entreprises qui utilisent un chatbot RH alimenté par l'IA. Ces avantages se traduisent par une réduction moyenne de 30 % du temps consacré aux tâches administratives et une augmentation de 25 % de la satisfaction des employés à l'égard des services RH.2 Cela suggère que les agents IA et d'autres formes d'automatisation sont en train de devenir des outils RH essentiels qui aident les responsables des ressources humaines à améliorer l'efficacité et la satisfaction des employés.