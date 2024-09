FloCareer s’est associé à ThisWay Global et a implémenté IBM watsonx Orchestrate afin d’élargir son vivier de recruteurs potentiels, de prendre des mesures pour éliminer (lien externe à ibm.com) les préjugés inconscients de ses processus d’embauche et d’améliorer l’efficacité de ses communications avec les candidats et la planification des entretiens.

« Nous recherchons des candidats pour nos postes de recruteur à pourvoir à l’aide de la plateforme ThisWay Global, puis nous actionnons watsonx Orchestrate pour automatiser la prise de rendez-vous les candidats qualifiés. Nous prévoyons également d’automatiser la planification des entretiens à mesure que l’adoption de watsonx Orchestrate se poursuit. Tout cela nous aidera à raccourcir nos propres délais de recrutement et à développer notre équipe plus efficacement », explique M. Sukernek.

ThisWay Global fournit à FloCareer une base de données de 169 millions de candidats diversifiés alimentée par un algorithme de mise en correspondance impartiale alimenté par l’IA (lien externe à ibm.com) qui permet à l’équipe de FloCareer de trouver et d’identifier plus facilement des recruteurs qualifiés pour son entreprise. Dotée des dernières technologies d’IA et de nombreuses intégrations, watsonx peut gérer la planification des entretiens et la communication de suivi, ce qui permet à l’équipe de FloCareer de se concentrer sur la relation et d’offrir une expérience positive aux candidats qui postulent à ses offres d’emploi de recruteur.