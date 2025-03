Un sous-ensemble de l’automatisation des RH, l’automatisation de l’intégration combine des technologies et processus organisationnels, notamment l’automatisation robotisée des processus (RPA) et l’intelligence artificielle (IA), qui alimentent un programme d’intégration automatisé. Les organisations choisissent d’automatiser l’intégration des employés pour gagner en efficacité, réduire les erreurs, et trouver et embaucher de meilleurs candidats. Et cela profite à plusieurs parties prenantes, notamment aux services RH et aux nouvelles recrues.

Toutes les organisations, en particulier celles qui comptent des milliers d’employés, ont intérêt à rationaliser le processus d’intégration des employés et à minimiser le temps consacré aux tâches administratives chronophages. Certaines de ces tâches répétitives peuvent intervenir avant la prise de fonction de l’employé, tandis que d’autres interviennent lorsqu’il commence à travailler pour l’entreprise. L’automatisation est devenue encore plus puissante ces dernières années grâce à l’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans les processus de gestion des talents des RH.

L’élimination des tâches manuelles d’intégration facilite également le recrutement et l’offboarding, qui consiste à accompagner le départ des collaborateurs, quel qu’en soit le motif : nouvel emploi, licenciement, fin de contrat ou retraite.

Par exemple, elle peut extraire des informations des lettres de motivation ou des CV des employés potentiels et les comparer aux critères du poste pour voir si le candidat y correspond. Si le candidat arrive à l’étape de l’entretien, le système automatisé peut remplir un formulaire briefant le recruteur. Lorsqu’un employé quitte l’entreprise, le système automatisé peut lui envoyer tous les documents qu’il reste à signer et désactiver ses accès à tout contenu sensible juste après son départ. Il peut également envoyer de la documentation et des étiquettes d’expédition pour tout équipement que l’employé pourrait devoir retourner s’il travaillait à distance.