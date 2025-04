Le comité d’éthique de l’IA d’IBM est au cœur de l’engagement d’IBM en faveur de la confiance. Sa mission consiste à :

Assurer la gouvernance et la prise de décision lorsque IBM développe, déploie et utilise l’IA et d’autres technologies

Préserver la cohérence avec les valeurs de l’entreprise

Promouvoir une IA digne de confiance pour nos clients, nos partenaires et le monde entier

Coprésidé par Francesca Rossi et Christina Montgomery, le Comité parraine des groupes de travail qui offrent un leadership éclairé, défendent les politiques et proposent des formations sur l’éthique de l’IA afin d’encourager l’innovation responsable, ainsi que les progrès et l’amélioration de l’IA et des technologies émergentes. Il évalue également les cas d’utilisation susceptibles de soulever des problèmes éthiques.

Le Comité est un mécanisme essentiel qui veille à s’assurer qu’IBM et tous ses membres agissent de manière responsable et cohérente avec nos valeurs et nos engagements en matière de développement et de déploiement éthiques de la technologie.