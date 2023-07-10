Comment améliorer l'expérience des employés

L’expérience employé fait référence à l’ensemble des interactions que les employés ont avec leur entreprise. Elle commence dès qu’une recrue potentielle consulte la liste d’offres d’emploi d’une entreprise et se termine par la retraite ou le départ d’un employé. Elle regroupe tous les aspects de la vie professionnelle d’un employé : de la culture d’entreprise, la mission de l’entreprise, le titre, les responsabilités quotidiennes et les collègues aux espaces de travail, systèmes, politiques de l’entreprise et interactions avec les ressources humaines. Les expériences importantes et cohérentes vécues par les employés (les bonnes comme les mauvaises) façonnent la culture globale d’une entreprise.
L’expérience client, quant à elle, englobe toutes les interactions et tous les points de contact entre un client et une entreprise. Cette expérience englobe tout, depuis les interactions en magasin et en ligne jusqu’aux demandes d’assistance auprès des employés tout au long du parcours d’achat ou de service client. De plus, tout comme la culture sur le lieu de travail, l’expérience client est améliorée ou dégradée par une expérience employé positive ou négative.
Glassdoor a mené une étude sur 10 ans concernant la corrélation entre la satisfaction des employés et la satisfaction des clients. L’étude a révélé que chaque augmentation d’une étoile de la note Glassdoor d’une entreprise était liée à une satisfaction client accrue de 2,05 points sur une échelle de 0 à 100, démontrant qu’une main-d’œuvre plus heureuse et engagée se traduit par une meilleure satisfaction client.
Une expérience positive pour les employés peut également apporter de nombreux autres avantages. Lorsqu’il s’agit d’attirer et de retenir les meilleurs talents par une organisation, 77 % des candidats potentiels estiment que la culture et la mission de l’entreprise sont des facteurs déterminants majeurs. Si l’expérience des employés est gratifiante et positive, ils sont également susceptibles de se sentir plus valorisés et d’améliorer leur bien-être général. Ce sentiment d'accomplissement et d'appréciation peut réduire le taux d'attrition des employés, améliorer le moral au travail et augmenter la productivité.
Une méta-analyse récente de Gallup portant sur plus de 450 études de recherche a comparé les performances commerciales des entreprises dont l'expérience des employés est positive à celles des entreprises dont l'expérience est négative. L’analyse a révélé que les entreprises ayant une expérience positive des employés ont constaté les résultats suivants :
Les entreprises qui favorisent une expérience positive des employés peuvent obtenir un avantage concurrentiel évident par rapport à celles qui ne le font pas. Pour améliorer l'expérience des employés dans votre propre entreprise, vous devez d'abord l'encadrer à travers les sept étapes du parcours de l'employé, également connu sous le nom de cycle de vie de l'employé :
Le recrutement consiste à découvrir les postes à pourvoir au sein de votre entreprise, qu’il s’agisse d’une offre d’emploi sur LinkedIn ou d’un recruteur. C'est ainsi que les prospects peuvent se renseigner sur les responsabilités, les avantages et la culture de l'entreprise.
C’est à ce moment que vous et un recruteur potentiel vous êtes mis d’accord sur les conditions de travail. À ce stade, le candidat est considéré comme une nouvelle recrue.
L’expérience d’intégration d’un nouvel employé se produit au cours de sa formation, ce qui inclut son enseignement à l’utilisation de tous les processus et outils nécessaires. L’employé est également initié à la culture de votre entreprise durant cette étape.
Votre employé a terminé son intégration et contribue désormais aux efforts de l’entreprise. Cette étape nécessite des efforts continus pour que l’employé se sente valorisé et soutenu dans ses tâches quotidiennes. Comme mentionné précédemment, les employés engagés sont plus productifs et moins susceptibles de partir.
Afin d’aider l’employé à améliorer ses points faibles et à développer ses points forts, les avis périodiques de performance offrent l’occasion de communiquer ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et la manière dont l’entreprise peut aider l’employé à réussir.
Cette étape consiste à aider l’employé à découvrir d’autres centres d’intérêt et opportunités de croissance au sein de l’entreprise.
Cette étape complète le cycle de vie de l'expérience de l'employé et se produit lorsque l'employé prend sa retraite ou quitte l'entreprise.
Chaque étape du cycle de vie de l'expérience des employés offre des possibilités de renforcer une expérience positive ou de trouver des moyens de l'améliorer. Une fois que vous avez compris comment votre expérience actuelle se comporte à ces sept étapes, vous pouvez élaborer une stratégie d'expérience employé. C'est une méthode que votre entreprise peut utiliser pour évaluer et améliorer l'expérience de ses employés à chaque étape du cycle de vie.
La première étape de l'élaboration d'une stratégie en matière d'expérience des employés consiste à évaluer l'expérience actuelle des employés. L'objectif de cette évaluation initiale est d'identifier les points de friction ainsi que les éléments positifs. L'un des moyens d'évaluer le cycle de vie des employés consiste à leur demander de répondre à des enquêtes sur leur Expérience. Encouragez vos employés à donner des commentaires ouverts et honnêtes à leurs employés sur la culture, les aménagements, les avantages sociaux, les opportunités de croissance, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et tout autre élément de l'expérience des employés.
Une fois votre évaluation terminée, les membres de l’équipe RH, les dirigeants et les autres parties prenantes peuvent travailler ensemble pour élaborer un plan visant à améliorer les domaines ayant un impact négatif sur la productivité, la rétention des employés, l’engagement et la satisfaction globale au travail.
Voici quelques étapes à inclure lors de la rédaction de ce plan (la stratégie d’expérience employé) :
Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour créer une expérience de qualité pour vos employés, notamment les suivantes :
Comme nous l'avons souligné plus haut, les entreprises qui favorisent une expérience positive pour leurs employés, du début à la fin, peuvent bénéficier d'un net avantage concurrentiel par rapport à celles qui ne le font pas.
L’article de blog « Repenser le recrutement » paraphrase les conseils d’Angela Hood, fondatrice et PDG de ThisWay Global, qui offrent un guide précieux à toute entreprise cherchant à proposer une meilleure expérience employé allant au-delà du simple recrutement. Pour attirer (et garder) les meilleurs talents, Angela Hood conseille vivement aux entreprises d’être en mesure de dire deux choses aux candidats :
L’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation sont deux des meilleurs types de solutions technologiques pour aider à créer des expériences employé qui augmentent la satisfaction et la productivité, notamment en ce qui concerne deux des sept stratégies mentionnées ci-dessus :
Les solutions IBM® watsonx peuvent aider à améliorer l’expérience employé en offrant un accès simple et conversationnel aux informations et aux automatisations des tâches dont vos employés ont besoin pour mieux servir les clients et accomplir leurs tâches.