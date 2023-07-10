Comment améliorer l'expérience des employés

L’expérience employé fait référence à l’ensemble des interactions que les employés ont avec leur entreprise. Elle commence dès qu’une recrue potentielle consulte la liste d’offres d’emploi d’une entreprise et se termine par la retraite ou le départ d’un employé. Elle regroupe tous les aspects de la vie professionnelle d’un employé : de la culture d’entreprise, la mission de l’entreprise, le titre, les responsabilités quotidiennes et les collègues aux espaces de travail, systèmes, politiques de l’entreprise et interactions avec les ressources humaines. Les expériences importantes et cohérentes vécues par les employés (les bonnes comme les mauvaises) façonnent la culture globale d’une entreprise.

L’expérience client, quant à elle, englobe toutes les interactions et tous les points de contact entre un client et une entreprise. Cette expérience englobe tout, depuis les interactions en magasin et en ligne jusqu’aux demandes d’assistance auprès des employés tout au long du parcours d’achat ou de service client. De plus, tout comme la culture sur le lieu de travail, l’expérience client est améliorée ou dégradée par une expérience employé positive ou négative.

Glassdoor a mené une étude sur 10 ans concernant la corrélation entre la satisfaction des employés et la satisfaction des clients. L’étude a révélé que chaque augmentation d’une étoile de la note Glassdoor d’une entreprise était liée à une satisfaction client accrue de 2,05 points sur une échelle de 0 à 100, démontrant qu’une main-d’œuvre plus heureuse et engagée se traduit par une meilleure satisfaction client.

Une expérience positive pour les employés peut également apporter de nombreux autres avantages. Lorsqu’il s’agit d’attirer et de retenir les meilleurs talents par une organisation, 77 % des candidats potentiels estiment que la culture et la mission de l’entreprise sont des facteurs déterminants majeurs. Si l’expérience des employés est gratifiante et positive, ils sont également susceptibles de se sentir plus valorisés et d’améliorer leur bien-être général. Ce sentiment d'accomplissement et d'appréciation peut réduire le taux d'attrition des employés, améliorer le moral au travail et augmenter la productivité.

Une méta-analyse récente de Gallup portant sur plus de 450 études de recherche a comparé les performances commerciales des entreprises dont l'expérience des employés est positive à celles des entreprises dont l'expérience est négative. L’analyse a révélé que les entreprises ayant une expérience positive des employés ont constaté les résultats suivants :